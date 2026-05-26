বিশ্বকাপের আগে মেসির চোট কতোটা উদ্বেগের ? আপডেট জানাল ইন্টার মিয়ামি

বিশ্বকাপের আগে মেসির চোট কতোটা উদ্বেগের ? আপডেট জানাল ইন্টার মিয়ামি
ওয়ার্কলোডের কারণে সাময়িক বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিং'য়ের পেশি ক্ষমতা কমেছে লিয়ো'র ৷ বিবৃতিতে জানাল আর্জেন্তাইন মহাতারকার ক্লাব ৷
Published : May 26, 2026 at 12:08 PM IST
মিয়ামি, 26 মে: বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিং'য়ে পেশিজনিত সমস্য়া হয়েছে লিয়োনেল মেসির ৷ যার ফলে রবিবার ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মেজর লিগ সকারের ম্যাচ চলাকালীন মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন আর্জেন্তাইন মহাতারকা ৷ সোমবার এক বিবৃতি জারি করে জানাল মেসির ক্লাব ইন্টার মিয়ামি ৷
রবিবার মেজর লিগ সকারের ম্য়াচ চলাকালীন মেসি'র মাঠ ছাড়ার ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন অনুরাগীরা ৷ দু-তিনদিনের মধ্যেই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনা ৷ এমন সময় মেসির চোট যে অনুরাগী মহলে উদ্বেগ বাড়াবে সেটাই স্বাভাবিক ৷ ফিলাডেলফিয়া'র বিরুদ্ধে রবিবার ম্য়াচের 73 মিনিটে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান মেসি ৷ যাঁর নেতৃত্বে কাতার বিশ্বকাপ জিতে 36 বছরের খরা কাটিয়েছিল 'লা-আলবিসেলেস্তে ৷'
2026 বিশ্বকাপের প্রাক্কালে মেসির চোট কতোটা উদ্বেগের ? অনুরাগীদের উৎকণ্ঠার অবসানে ইন্টার মিয়ামি রবিবার বিবৃতিতে লেখে, "সোমবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গিয়েছে ওভারলোডের কারণে মেসির বাঁ-পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে পেশির ক্ষমতা সাময়িক কমে গিয়েছে ৷" তাদের সংযোজন, "তাঁর মাঠে ফেরার বিষয়টি নির্ভর করছে কত দ্রুত সে সুস্থ হতে উঠতে পারে তার উপর ৷"
উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের আগে ক্লাবের হয়ে রবিবারই ছিল মেসির শেষ ম্য়াচ ৷ একটি ফ্রি-কিক নেওয়ার পর অস্বস্তি অনুভব করায় ম্য়াচের 73 মিনিটে পরিবর্ত করা হয় তাঁকে ৷ মাঠ ছেড়ে লকাররুমে প্রবেশের সময় বারংবার মেসিকে বাঁ-ঊরুতে হাত দিতে দেখা যায় ৷ অবশ্য কোনওরকম সাহায্য প্রয়োজন ছিল না তাঁর ৷ মেসি যখন মাঠ ছেড়ে বেরোচ্ছেন তখন ম্য়াচের ফল ছিল 4-4 ৷ পরবর্তীতে আরও দু'গোল দিয়ে ম্য়াচ 6-4 ব্যবধানে জেতে মেসির ক্লাব ৷ হ্যাটট্রিক করেন লুইস সুয়ারেজ ৷
সে যাইহোক, আগামী দু-তিনদিনের মধ্যেই আর্জেন্তিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করে দেবেন ৷ সেই সময় মেসির ফিটনেস সংক্রান্ত স্পষ্ট আপডেট আরও পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ বিশ্বকাপে গ্রুপ-জে'তে আলজিরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডানের সঙ্গে রয়েছে নীল-সাদা শিবির ৷ 16 জুন কানসাস সিটিতে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু মেসিদের ৷