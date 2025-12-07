ফাইনালে জোড়া অ্যাসিস্ট, ভারত সফরের আগে ইন্টার মিয়ামিকে এমএলএস কাপ দিলেন মেসি

ফাইনালে জোড়া অ্যাসিস্ট, ভারত সফরের আগে ইন্টার মিয়ামিকে এমএলএস কাপ দিলেন মেসি
জাতীয় দলের সতীর্থ দি পল এবং তাদিও আলেন্দেকে দিয়ে গোল করালেন 'লা আলবিসেলেস্তে'র বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ৷
Published : December 7, 2025 at 1:52 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 ডিসেম্বর: ক্লাব ফুটবলে ইউরোপের মায়া ছেড়ে 2023 সালে যুক্তরাষ্ট্র পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি ৷ 2023 সালে লিগস কাপ এবং 2024 সালে সাপোর্টার্স শিল্ড জিতলেও কাঙ্খিত এমএলএস কাপ ধরা দেয়নি এতদিন ৷ অবশেষে তৃতীয় মরশুমে এসে লক্ষ্যপূরণ লিয়োনেল মেসির ৷ ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপস'কে 3-1 গোলে উড়িয়ে ঐতিহাসিক এমএলএস কাপ জিতল মেসির ইন্টার মিয়ামি ৷ ঐতিহাসিক কারণ, আর্জেন্তাইন মহাতারকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্লাবেরও এটি প্রথম এমএলএস কাপ খেতাব ৷
ভারত সফরে আসার আগে এমএলএস কাপ ফাইনালে জোড়া অ্যাসিস্ট করে দলকে খেতাব দিলেন এলএম টেন ৷ জাতীয় দলের সতীর্থ রদ্রিগো দি পল এবং তাদিও আলেন্দেকে দিয়ে গোল করালেন 'লা আলবিসেলেস্তে'র বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ৷ সবমিলিয়ে এদেশে আসার আগে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সবচেয়ে সফল মরশুম শেষ করলেন গ্রহের অন্যতম সেরা ফুটবলার ৷
বায়ার্ন মিউনিখের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক ছিন্ন করে 2025-26 মরশুমের শুরুতে মেজর লিগ সকার ক্লাব ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্য়াপসে যোগ দিয়েছেন থমাস মুলার ৷ জার্মান তারকা বনাম আর্জেন্তাইন তারকার মহাদ্বৈরথের সাক্ষী থাকতে শনিবার উত্তেজনার পারদ চড়েছিল দক্ষিণ ফ্লোরিডায় ৷ তবে এ যাত্রায় মুলার পিছিয়ে পড়লেন মেসির সঙ্গে লড়াইয়ে ৷ চেজ স্টেডিয়ামে এদিন আট মিনিটের মাথায় লিড নেয় ইন্টার মিয়ামি ৷ সৌজন্যে ভ্যাঙ্কুভারের রাইট-ব্যাক এদিয়ের ওকাম্পো ৷ তাঁর আত্মঘাতী গোলে 1-0 করে মেসির ক্লাব ৷
ES NUESTRA!! 2025 MLS CUP CHAMPIONSSSS 🏆#CAMPEONES pic.twitter.com/YM121V6ksO— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025
সতীর্থের উদ্দেশে তাদিও আলেন্দের বাড়ানো পাস কলম্বিয়ান ডিফেন্ডারের পায়ে প্রতিহত হয়ে গোলে প্রবেশ করে ৷ দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য শুরুতে গোল করে ম্য়াচে সমতা ফেরায় ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্য়াপস ৷ আলি আহমেদের গোলে 1-1 করে মুলারের দল ৷ পরের মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারত ভ্যাঙ্কুভার ৷ কিন্তু ইমানুয়েল সাব্বির শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে ৷ এরপর চেজ স্টেডিয়ামে শুরু হয় মেসি ম্য়াজিক ৷
DALE CAMPEOOOOON DALE CAMPEOOOOON 🍾💗 pic.twitter.com/uqvCRuGLRJ— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 7, 2025
71 মিনিটে দি পলের উদ্দেশে ডিফেন্স চেরা থ্রু বাড়ান 'এলএম টেন' ৷ সহজ সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি 2022 আর্জেন্তিনার বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম সদস্য ৷ সেখানেই খেতাব নিশ্চিত হয়ে যায় ইন্টার মিয়ামির ৷ তবে সংযুক্তি সময়ে ফের মেসির অ্যাসিস্ট তৃতীয় গোল এনে দেয় তাঁদের ৷ অধিনায়কের বাড়ানো বল ধরে বিপক্ষের কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন আর্জেন্তিনারই তাদিও আলেন্দে ৷