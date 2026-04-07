গুরুতর নয় রশিদের চোট, চিন্তা কমল লাল-হলুদে

গুরুতর নয় রশিদের চোট, চিন্তা কমল লাল-হলুদে
প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল কমপক্ষে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে চলে যাবেন প্যালেস্তাইন মিডফিল্ডার ৷ যা চিন্তার ভাঁজ ফেলেছিল ব্রুজোঁর কপালে ৷
Published : April 7, 2026 at 9:48 AM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: আশঙ্কার কালো মেঘ সরিয়ে আশার আলো ইস্টবেঙ্গলে ৷ কারণ প্রাথমিকভাবে যতটা মনে হয়েছিল, মহম্মদ রশিদের গোড়ালির চোট ততটা উদ্বেগজনক নয় ৷ আগামী 11 এপ্রিল চেন্নাইয়িন এফসি'র বিরুদ্ধে ম্যাচে খেললেও খেলতে পারেন প্যালেস্তাইন মিডফিল্ডার ৷ সোমবার বিকেলে রশিদের এমআরআই রিপোর্ট দেখে অভয় দিয়েছেন চিকিৎসকেরা ৷ শনিবার অনুশীলনে চোট পাওয়ার পর বলা হয়েছিল কমপক্ষে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে চলে যেতে পারেন লাল-হলুদ মাঝমাঠের স্তম্ভ ৷
এদিকে দু'দিন বিশ্রামের পর মঙ্গলবার থেকে পুরোদমে চেন্নাইয়িন ম্য়াচের অনুশীলন শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল ৷ তার আগে রশিদের খবরে স্বস্তি অস্কার ব্রুজোঁর সংসারে ৷ যা খবর তাতে ম্য়াচ ফিট হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবে না প্য়ালেস্তাইন ফুটবলারের ৷ তবে ইস্টবেঙ্গল থিঙ্কট্যাঙ্ক কোনও তাড়াহুড়ো করতে নারাজ ৷ প্রয়োজনীয় বিশ্রাম দিয়ে রশিদকে সম্পূর্ণ ফিট করে তবেই মাঠে নামাতে চাইছে তারা ৷ আপাতত ছ'ম্য়াচে 11 পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে থাকা ইস্টবেঙ্গলের কাছে আগামী সাতটি ম্যাচ ডু-অর-ডাই ৷ যার শুরুটা হবে চেন্নাইয়িন ম্য়াচ দিয়ে ৷ যে ম্য়াচ জিতলে প্রথম দুই বা তিনে উঠে আসবে লাল-হলুদ ৷ সেক্ষেত্রে রশিদের খবর আত্মবিশ্বাস জোগাবে শিবিরে ৷
ইস্টবেঙ্গল শিবিরে আরও একটা স্বস্তির নাম আনোয়ার আলি ৷ জাতীয় দলের হয়ে খেলতে গিয়ে কুঁচকিতে চোট পাওয়া ডিফেন্ডারও 11 এপ্রিলের আগে ফিট হয়ে উঠবেন বলে আশা করছে ইস্টবেঙ্গল শিবির ৷ চেন্নাইয়িন ম্য়াচের আগে লম্বা বিরতি ফুটবলারদের রিকভারির সুযোগ করে দিচ্ছে ৷ ফলত চেন্নাইয়িন ম্য়াচ থেকে ঝাঁপাতে বদ্ধপরিকর লাল-হলুদ ৷ বিশেষ করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের পরপর পয়েন্ট হারানোর সুযোগ কাজে লাগাতে চাইছে তারা ৷ 13 ম্যাচের আইএসএলে প্রতিদিনি লিগ টেবলে ওঠানামা হচ্ছে ৷ এমন সময় চেন্নাইয়িন ম্য়াচে পূর্ণশক্তি নিয়ে নামার ভাবনায় ব্রুজোঁ ৷ তবে রশিদের চোট দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল তাঁকে ৷
শেষমেশ এমআরআই রিপোর্টে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন স্প্য়ানিশ কোচ ৷ যদিও রশিদ যে চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্য়াচ খেলছেনই, এখনই সেটা বলা যাচ্ছে না ৷ দিনদু'য়েকের মধ্যে ছবিটা আরও পরিষ্কার হবে ৷ সে যাইহোক, ফিরে আসার লড়াইয়ে জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবার জায়গায় নেই ইস্টবেঙ্গল শিবির। সেই প্রেক্ষাপটে আনোয়ার এবং রশিদের চোটের আপডেটে টাটকা বাতাস লাল-হলুদে ৷