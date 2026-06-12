পরিবারতন্ত্র শেষ, ফাইল খোলা হবে; খেলাধুলোর 'রোগ' ধরে ফেললেন চিকিৎসক ক্রীড়ামন্ত্রী

পরিবারতন্ত্র শেষ, ফাইল খোলা হবে; খেলাধুলোর 'রোগ' ধরে ফেললেন চিকিৎসক ক্রীড়ামন্ত্রী
রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের দায়িত্ব নেওয়ার পরই অতীতে হওয়া দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সরব ইন্দ্রনীল খাঁ ৷ মন্ত্রিসভার দায়িত্ব পেয়েই কী বললেন ক্রীড়ামন্ত্রী ?
Published : June 12, 2026 at 4:48 PM IST
কলকাতা, 12 জুন: রাজ্যের প্রথম চিকিৎসক ক্রীড়ামন্ত্রী তিনি। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে নিশীথ প্রামাণিকের হাত থেকে রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের দায়িত্ব এসেছে ইন্দ্রনীল খাঁ-এর কাছে ৷ প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে রাজ্যের খেলাধুলোর রোগ ধরার চেষ্টায় 'ডাক্তারবাবু'। ক্রীড়া দফতরে বসার সঙ্গে সঙ্গে সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসলেন মন্ত্রী। চেয়ারে বসার সঙ্গেই খেলার হাজারো সমস্যা যেন 'সুনামি'র মতো আছড়ে পড়েছে ক্রীড়ামন্ত্রীর ঘরে ৷
প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে সকালে রোগী দেখে বিধানসভায় যেতেন। রাজ্যের প্রথম চিকিৎসক ক্রীড়ামন্ত্রীও এখনও রোগী দেখেই রাজনৈতিক কাজকর্ম শুরু করেন বলে জানিয়েছেন।
প্রাথমিকভাবে বাংলার খেলাধুলোর বেহাল দশার কারণ হিসেবে ডাক্তার ক্রীড়ামন্ত্রীর মনে হয়েছে, দুর্নীতিই প্রধান। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবারতন্ত্র, স্বজনপোষণ, পাইয়ে দেওয়ার মানসিকতা। যার ফলে যোগ্যরা বঞ্চিত। দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে ক্রীড়াক্ষেত্র ৷ রাজ্যের বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী বলছেন বিগত সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসেব খতিয়ে দেখা হবে ও ফাইল খোলা হবে ৷
সাম্প্রতিক সময়ের মেসি-কাণ্ডের নেপথ্যে কে বা কারা রয়েছেন, কাদের গাফিলতিতে রাজ্যের মুখ পুড়েছিল তা তদন্ত করে দেখার কথা ক্রীড়ামন্ত্রী জানিয়েছেন। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের প্রবেশদ্বারের সামনে ফের নতুন মূর্তি বসানোর কথা তাঁর মুখে। ইতিমধ্যে বাংলার খেলাধুলোর অনেক অনিয়ম নিয়ে অভিযোগ জমা পড়োছে। ফুটবল নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে বেটিং হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী বলছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। যেমন খতিয়ে দেখা হবে ডায়মন্ড হারবার এফসির কর্মকাণ্ড। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাবের নানা অবিচারের অভিযোগ খতিয়ে দেখার কথা ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন।
বাংলার খেলাধুলোয় প্রধান সমস্যা অর্থাভাব। ইস্টবেঙ্গল আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেও বিনিয়োগকারী সমস্যায় ভুগছে। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। ফুটবল ক্লাবগুলির এই দৈন্যদশা নতুন ক্রীড়ামন্ত্রীকে ভাবিয়েছে । নতুন সরকারও চিন্তিত রাজ্যের খেলাধুলোয় অর্থের অভাব নিয়ে। তাই আগামীতে যে সমস্ত শিল্প সংস্থা এই রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আসছে তাদের সিএসআর (কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি) হিসেবে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রস্তাব দেওয়ার কথা ক্রীড়ামন্ত্রী বলছেন।
শুধু ফুটবল নয়, শিল্পসংস্থাদের অন্যান্য ক্রীড়াক্ষেত্রে বিনিয়োগের কথা বলা হবে। অলিম্পিক স্পোর্টসে অনেক বেনিয়মের অভিযোগ। অভিযোগ রয়েছে পরিবারতন্ত্রের ক্ষমতায়নের ৷ সেসব অতীত বলে জানিয়েছেন ইন্দ্রনীল খাঁ। নতুন প্রতিভার অন্বেষণে পরিকাঠামোর উন্নয়নে জোর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। গত জাতীয় গেমসের আয়োজনে বিস্তর গণ্ডগোলের অভিযোগ রয়েছে। তা খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন নতুন ক্রীড়ামন্ত্রী।
রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষায় ক্রীড়াকে আবশ্যিক করার প্রয়োজনীয়তার কথা একজন চিকিৎসক হিসেবে মনে করেন ইন্দ্রনীল খাঁ। রাজ্যের অনেক বিখ্যাত ক্রীড়াব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ড নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াব্যক্তিত্বের শিল্পপতি হওয়ার চেষ্টা নিয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে। নয়া ক্রীড়ামন্ত্রী বলছেন, বড় নাম হলেও কাউকে রেয়াত করা হবে না। সবমিলিয়ে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রের অসুখ ধরতে প্রথম দিনেই নেমে পড়েছেন রাজ্যের প্রথম চিকিৎসক ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ।
এদিন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণ নিয়ে দফতরে উপস্থিত হন সিএবি যুগ্মসচিব বাবলু কোলে, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস। পুষ্পস্তবকে স্বাগত জানানোর পরে স্মারক উপহার হিসেবে তুলে দেন ইডেনের রেপ্লিকা, টি-20 বিশ্বকাপের স্মারক। আগামী 21 জুন বেঙ্গল টি-20 লিগের ফাইনালে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছে সিএবি।
রাজ্য ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সচিব এবং চেয়ারম্যান অনির্বাণ দত্ত ও সুব্রত দত্ত দেখা করেন ও বৈঠক সারেন। সেখানে তাঁরা আসন্ন কলকাতা লিগের তারিখ বদল করতে হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেন। আগামী 25 জুনের বদলে 5 জুলাই থেকে সম্ভবত কলকাতা লিগ শুরু হচ্ছে। আইএফএ (IFA)যে বিনিয়োগ সংস্থার আর্থিক ছলচাতুরিতে ব্যতিব্যস্ত সেটাও ক্রীড়ামন্ত্রীকে জানানো হয়। এই বছর সাহু মেওয়ালালের (Sheoo Mewalal) জন্মশতবর্ষ। তাই এই বছরের কলকাতা লিগ তাঁর নামে উৎসর্গ করা হচ্ছে, বলে ক্রীড়ামন্ত্রীকে আইএফএ কর্তারা জানিয়েছেন। আইএফএ তার বিনিয়োগ সংস্থার সঙ্গে বিচ্ছেদের পথে হাঁটতে চলেছে সেকথাও ক্রীড়ামন্ত্রীকে জানান কর্তারা।