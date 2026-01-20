সরঞ্জাম নিয়ে ওঠা যাবে না, দেশের সেরা পোলভল্টারকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলেন টিটিই

সরঞ্জাম নিয়ে ওঠা যাবে না, দেশের সেরা পোলভল্টারকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলেন টিটিই
2036 অলিম্পিক্স আয়োজনের স্বপ্ন দেখছে যে দেশ, সেই দেশে এমন ঘটনা স্বভাবতই জন্ম দিয়েছে বিতর্কের ৷
Published : January 20, 2026 at 1:50 PM IST
হায়দরাবাদ, 20 জানুয়ারি: চাকচিক্যে মোড়া ক্রিকেটের বাইরে অন্য়ান্য সব খেলা ভারতে অবহেলিত ৷ এর স্বপক্ষে প্রমাণ অতীতে বারবার মিলেছে, সম্প্রতি মিলল আবারও ৷ মহারাষ্ট্রের পনভেল স্টেশনে দেশের দুই প্রথমসারির পোলভল্টারকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিলেন টিকিট পরীক্ষক ৷ না টিকিট সংক্রান্ত কারণে নয়, জাতীয় রেকর্ডের অধিকারী দেব মীনা এবং কুলদীপ যাদবের অপরাধ পোলদু'টি সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে উঠেছিলেন তাঁরা ৷
ঘটনার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ৷ পোলভল্টের মতো ট্র্য়াক অ্যান্ড ফিল্ড ইভেন্টের সঙ্গে জড়িত দুই অ্যাথলিটের এহেন লাঞ্ছনার দায় রেল কি এড়িয়ে যেতে পারে ? উঠছে প্রশ্ন ৷ 2036 অলিম্পিক্স আয়োজনের স্বপ্ন দেখছে যে দেশ, সেই দেশে এমন ঘটনা স্বভাবতই জন্ম দিয়েছে বিতর্কের ৷ পোলভল্টারদের জন্য পোল একটি আবশ্যিক সরঞ্জাম ৷ দু'লক্ষ টাকার সেই সরঞ্জাম যদি ট্রেনে বয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি না-মেলে তাহলে অ্য়াথলিটরা যাবে কোথায় ? ভিডিয়োবার্তায় ভারতীয় রেলের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন দেব মীনা নিজে ৷
NNIS স্পোর্টসের তরফে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ভিডিয়োয় দেব মীনা প্রশ্ন তুলে বলেছেন, "আমার মত আন্তর্জাতিক অ্যাথলিটের সঙ্গে যদি এমন ঘটনা ঘটে তাহলে জুনিয়রদের কী উত্তর দেব আমি ?" উল্লেখ্য, ম্যাঙ্গালুরু থেকে অল ইন্ডিয়া আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ সেরে ভোপালে ফেরার পথে সম্প্রতি এহেন হেনস্তার শিকার হতে হয় দেশের দুই অ্যাথলিটকে ৷ যার মধ্যে 21 বছরের দেব মীনার ঝুলিতে রয়েছে জাতীয় রেকর্ড ৷ 5.40 মিটার লাফিয়ে পোলভল্টে ভারতের কনিষ্ঠ জাতীয় রেকর্ড হোল্ডার তিনিই ৷ টিকিট পরীক্ষক ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়ায় পাঁচ ঘণ্টা প্ল্য়াটফর্মে তাঁদের অপেক্ষা করতে হয় ৷
🚨 India’s top pole vaulter de-boarded and detained: the 5-metre jump and the 5-hour wait— nnis Sports (@nnis_sports) January 19, 2026
Pole vault is one of the toughest events in athletics — and travelling with poles makes it even harder.
This time, the challenge came from Indian Railways officials.
Watch how India’s top… pic.twitter.com/l4Hrmf83jS
পরবর্তীতে জরিমানা দিয়ে অন্য একটি ট্রেনে ওঠার অনুমতি দেওয়া হয় দুই অ্য়াথলিটকে ৷ কিন্তু পোলের কারণে কোনও যাত্রী সমস্যার সম্মুখীন হলে ফের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বল রেল আধিকারিকদের তরফে হুমকি দেওয়া হয় দু'জনকে ৷ এমনটাই এনডিটিভি'র রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে ৷
- কে এই দেব মীনা: মধ্যপ্রদেশের এই পোলভল্টার গতবছর এপ্রিলে জাতীয় রেকর্ড গড়েছিলেন ৷ একইবছরে তিন তিনবার জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন মীনা ৷ যার মধ্যে ছাপিয়ে গিয়েছেন নিজের রেকর্ডও ৷ বর্তমানে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে 5.40 মিটারের জাতীয় রেকর্ড ৷ দেশের প্রথম পোলভল্টার হিসেবে এশিয়াডে যোগ্যতা অর্জনের লড়াই চালাচ্ছেন তিনি ৷ যেখানে প্রবেশের মানদণ্ড 5.45 মিটার ৷ এই মুহূর্তে পোলভল্টে বিশ্বরেকর্ড রয়েছে সুইডেন কিংবদন্তি মোন্ডো আর্মান্ড ডুপ্লান্টিসের (6.27 মিটার) ঝুলিতে ৷ আর এশিয়ান রেকর্ড (6.00 মিটার) ঝুলিতে রেখেছেন ফিলিপিন্সের জন ওবিয়েনা ৷