ভারতীয় ক্রিকেটে শোকের ছায়া, চলে গেলেন সিডি গোপীনাথ

ভারতীয় ক্রিকেটে শোকের ছায়া, চলে গেলেন সিডি গোপীনাথ
1952 সালে ভারতের প্রথম টেস্ট জয়ী দলের সদস্য ছিলেন সিডি গোপীনাথ ৷ সবচেয়ে প্রবীণ টেস্ট ক্রিকেটারকে হারাল দেশ ৷
Published : April 10, 2026 at 11:42 AM IST
চেন্নাই, 10 এপ্রিল: দেশের প্রথম টেস্ট জয়ী দলের একমাত্র জীবিত ক্রিকেটার ছিলেন তিনি ৷ ভারতের সবচেয়ে প্রবীণ সেই টেস্ট ক্রিকেটার সিডি গোপীনাথ আর নেই ৷ বৃহস্পতিবার ছিয়ানব্বইয়ে জীবনদীপ নিভল 1952 ভারতের পয়লা টেস্ট জয়ী দলের শেষ সদস্যের ৷ অস্ট্রেলিয়ার নীল হার্ভের পর নবতিপর গোপীনাথই ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ টেস্ট ক্রিকেটার ৷ স্বভাবতই তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া ভারতীয় ক্রিকেটমহলে ৷
1930 সালের 1 মার্চ চেন্নাইয়ে জন্ম গোপীনাথের ৷ ভারতীয় দলের হয়ে কুলীন ফরম্য়াটে আটটি ম্য়াচ খেলার পাশাপাশি মাদ্রাজের হয়ে খেলেছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটও ৷ যেখানে তাঁর ম্য়াচের সংখ্যা 83 ৷
1951 সালে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে লাল-বলের ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল সিডি গোপীনাথের ৷ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 1960 সালে ইডেনে খেলেছিলেন কেরিয়ারের শেষ টেস্ট ম্য়াচটি ৷ উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান হল যে, আত্মপ্রকাশ টেস্টে লোয়ার-অর্ডারে নেমে প্রথম ইনিংসে 50 ও দ্বিতীয় ইনিংসে মূল্যবান 42 রানের ইনিংস খেলেছিলেন তিনি ৷ যা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্য়াচ ড্র করতে সাহায্য করেছিল ৷
তাঁর অভিষেক সিরিজেরই পঞ্চম ম্য়াচে ধরা দিয়েছিল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, যেখানে ভারতীয় দল প্রথম টেস্ট ম্য়াচ জয়ের স্বাদ পেয়েছিল ৷ চেন্নাইয়ে ইংল্যান্ডকে ইনিংস ও আট রানে হারিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ ঘরের মাঠে গোপীনাথ ঐতিহাসিক সেই জয়ে 35 রানের অবদান রেখেছিলেন ৷ শেষপর্যন্ত টেস্ট কেরিয়ারে 12 ইনিংসে 242 রান সংগ্রহ করে অবসর নিয়েছিলেন গোপীনাথ ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তাঁর পরিসংখ্যান অবশ্য চমকপ্রদ ৷ 42.16 গড়ে 83 ম্যাচে তাঁর সংগ্রহে ছিল 4,259 রান ৷ পরবর্তীতে 1979 সালে ইংল্য়ান্ড সফরে ভারতীয় দলের জাতীয় নির্বাচক ও ম্য়ানেজারের ভূমিকা পালন করেছিলেন চেন্নাই নিবাসী ভদ্রলোক ৷
Mr C.D. Gopinath represented an era when Indian cricket was beginning to establish itself on the international stage. Not only did he contribute for India, but he also played a key role in Madras’ early successes. His continued association with the game as chairman of the… pic.twitter.com/NevLKHAKv8— MithunManhas5 (@MithunManhas) April 9, 2026
সিডি গোপীনাথের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মিঠুন মানহাস ৷ তিনি বলেন, "এমন একটা সময় সিডি গোপানীথ বাইশ গজে প্রতিনিধিত্ব করেছেন যখন আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় দল ধীরে-ধীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ৷ তিনি কেবল ভারতীয় দলের হয়ে অবদান রেখেছেন এমনটা নয়, মাদ্রাজের হয়েও তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য ৷"
সিডি গোপীনাথের প্রয়াণের পর বর্তমানে ভারতের সবচেয়ে প্রবীণ টেস্ট ক্রিকেটার চন্দ্রকান্ত পটনাকর ৷ যিনি 1956 সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটিই মাত্র টেস্ট খেলেছিলেন ইডেনে ৷