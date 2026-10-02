চার দশকের আগল ভেঙে হকিতে সোনা আনল দেশের মেয়েরা, পেয়ে গেল অলিম্পিক্সের টিকিটও

চার দশকের আগল ভেঙে হকিতে সোনা আনল দেশের মেয়েরা, পেয়ে গেল অলিম্পিক্সের টিকিটও
পেনাল্টি স্ট্রোক রুখে ও বেশ কিছু ভালো সেভ করে ভারতের জয়ে অন্যতম ভূমিকা নিলেন কিংবদন্তি সবিতা পুনিয়া ৷
Published : October 2, 2026 at 7:53 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 2 অক্টোবর: শেষবার এশিয়ান গেমসে মহিলা হকিতে ভারত সোনা জিতেছিল 1982 সালে ৷ ঘটনাচক্রে সেবারই প্রথম এশিয়াডে মহিলা হকির অন্তর্ভুক্তি হয়েছিল ৷ সে যাইহোক, এরপর আর সোনা আসেনি ভারতের ঘরে ৷ আটবছর আগে ফাইনালে শেষবার পৌঁছলেও সেবার রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাদের ৷ আর 2022 গেমসে এসেছিল ব্রোঞ্জ ৷ 44 বছরের সেই খরা কাটল শেষমেশ ৷ ফাইনালে অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী এবং এশিয়ান গেমসে গতবারের চ্যাম্পিয়ন চিনকে হারিয়ে শুক্রবার এশিয়াডে দ্বিতীয় সোনা আনল ভারতের মহিলা হকি দল ৷
শক্তিশালী চিনকে ফাইনালে 1-0 গোলে হারাল ভারতীয় দল ৷ ফলাফল দেখেই পরিষ্কার ভারতীয় রক্ষণভাগকে কী পরিমাণ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে ৷ তবে চিনের যাবতীয় ঝড়-ঝাপ্টা সামলে শেষমেশ দুরন্ত জয় দেশের মেয়েদের ৷ ফাইনালে একমাত্র গোলটি এল লালরেমসিয়ামির স্টিক থেকে ৷ অর্জুন জয়ীর গোলে 2028 লস অ্যাঞ্জলস অলিম্পিক্সে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের ছাড়পত্রও পেয়ে গেল ভারতীয় দল ৷ পেনাল্টি স্ট্রোক রুখে ভারতের জয়ে অন্যতম ভূমিকা নিলেন কিংবদন্তি সবিতা পুনিয়া ৷
ডাচদের দেশে মাসদু'য়েক আগে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে চিনকে 2-2 গোলে রুখে চমকে দিয়েছিল ভারতের মেয়েরা ৷ বিশ্বকাপে ধারাবাহিক ভালো পারফরম্যান্স করে পাঁচে শেষ করেছিল ভারতের মহিলা হকি দল ৷ যা বিশ্বকাপে তাদের পাঁচ দশকের সেরা ফলাফল ৷ সেই ফলাফলের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করেই এশিয়াডে ইতিহাস তৈরি করল সোয়ের্দ মারিনে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ এদিন শুরু থেকেই আক্রমণের রাশ তুলে নিয়েছিল চিন ৷ নিরন্তর সার্কল এন্ট্রিতে ভারতীয় রক্ষণকে ফালা-ফালা করে দেয় তারা ৷ কিন্তু 10 মিনিটে প্রতি আক্রমণে বাজিমাত করে যায় ভারত ৷
𝗧𝗛𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔𝗡 𝗪𝗢𝗠𝗘𝗡’𝗦 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗛𝗔𝗦 𝗥𝗘-𝗪𝗥𝗜𝗧𝗧𝗘𝗡 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 2, 2026
The Salima Tete-led Indian team secures its second Asian Games gold after 44 years, etching their names in the history of Indian hockey! 🏑🏆
𝗔 𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗧𝗘𝗥! ❤️… pic.twitter.com/uFExGptF10
অধিনায়ক সালিমা তেতের থেকে বল পেয়ে লালরেমসিয়ামিকে সার্কলে ফাইনাল পাস বাড়ান সাক্ষী ৷ কোণাকুনি রিভার্স শটে বলে জালে জড়িয়ে দেন মিজো ফরোয়ার্ড ৷ এরপর পেনাল্টি কর্নারও পেয়েছিল ভারত ৷ কিন্তু ব্যবধান বাড়েনি ৷ অন্যদিকে সমতা ফেরাতে মরিয়া চিনের আক্রমণভাগের সামনে অটুট থাকে ভারতীয় রক্ষণ ৷
𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡, 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡! 🥇🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 2, 2026
Everybody knows say the Indian Women’s Team are CHAMPIONS! 😎🏆
The gold is ours, and the celebrations are only getting started! 💃🏑🔥#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026 #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/bwjLi9EhA6
দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও জারি থাকে ভারতীয় রক্ষণের নাছোড় লড়াই ৷ কিন্তু 23 মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক পায় চিন ৷ সবিতা পুনিয়া বাঁ-দিকে ঝাঁপিয়ে রক্ষা করেন সেটি ৷ বাকি সময়টাতে লড়াই চলে ভারতীয় রক্ষণ বনাম চিনের আক্রমণের ৷ একের পর এক পেনাল্টি কর্নার যেভাবে ভারতীয় ডিফেন্ডাররা এদিন রুখে দেন, তা সত্যিই তারিফযোগ্য ৷ প্রথমার্ধের শেষে এবং তৃতীয় কোয়ার্টারেও লিড ধরে রেখে অন্তিম কোয়ার্টারে প্রবেশ করে ভারত ৷
শেষের কয়েক মিনিটে গোলের চেষ্টায় গোলরক্ষককে তুলে অতিরিক্ত একজন প্লেয়ারকে মাঠে নামিয়ে দেয় চিন ৷ কিন্তু ভারতীয় রক্ষণ ভাঙেনি ৷ সবিতা পুনিয়া ফের একটি অসাধারণ সেভ করেন ৷ শেষপর্যন্ত ভারতীয় রক্ষণের আসামান্য প্রতিরোধের সামনে আর ডেডলক ভাঙা হয়নি চিনের ৷ অর্থাৎ, এক গোলে জিতে সোনার স্বাদ পায় ভারত ৷ পুরুষ হকিতেও সোনার হাতছানি ভারতের সামনে ৷ ফাইনালে হরমনপ্রীতদের প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া ৷