জার্মানিকে হারিয়ে পঞ্চমস্থান, বিশ্বকাপে পাঁচ দশকের সেরা ফলাফল ভারতের মেয়েদের

জার্মানিকে হারিয়ে পঞ্চমস্থান, বিশ্বকাপে পাঁচ দশকের সেরা ফলাফল ভারতের মেয়েদের
জোড়া গোল করে ম্য়াচের সেরা নভনীত কৌর ৷ বিশ্বকাপে চার গোল এল তাঁর স্টিক থেকে ৷
Published : August 27, 2026 at 8:26 PM IST
আমস্তেলভিন (নেদারল্যান্ডস), 27 অগস্ট: সেমিফাইনালের যোগ্যতা-অর্জনে ব্যর্থ হলেও চলতি বিশ্বকাপে ভারতের মেয়েদের পারফরম্য়ান্স মোটের উপর ভালোই ৷ বৃহস্পতিবার পঞ্চম স্থান নির্ণায়ক ম্য়াচে দেশের মেয়েরা মুখোমুখি হয়েছিল জার্মানির ৷ আর সেই ম্য়াচে ইউরোপের শক্তিধর দেশটিকে 3-1 গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপে পঞ্চমস্থান পেল সালিমা তেতে অ্যান্ড কোং ৷ যা ঐতিহাসিক ৷
এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে ভারতের সবচেয়ে ভালো ফলাফল প্রতিযোগিতার প্রথম সংস্করণ 1974-এ ৷ সেবার চতুর্থস্থানে শেষ করেছিল তারা ৷ এরপর বিশ্বকাপের 52 বছরের ইতিহাসে এটাই ভারতের প্রমিলা ব্রিগেডের সেরা ফলাফল ৷ ভারতের জয়ে এদিন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেন স্ট্রাইকার নভনীত কৌর ৷ জোড়া গোল এল তাঁর স্টিক থেকে ৷
এর আগে চলতি হকি বিশ্বকাপে পাঁচটি ম্য়াচ খেলেছে ভারতের মহিলা ব্রিগেড ৷ তার মধ্যে আয়োজক নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে মাত্র একটি ম্য়াচেই হারতে হয়েছিল তাদের ৷ এমনকী গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা'কে 6-1 গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে নিজেদের সবচেয়ে বড় জয়ের নজির গড়েছে তারা ৷ ফলত পোডিয়াম ফিনিশ না-হলেও 2026 বিশ্বকাপ স্মরণীয় হয়ে রইল মহিলা ব্রিগেডের জন্য ৷ যা এশিয়ান গেমসের আগে আত্মবিশ্বাসী করবে সোয়ের্দ মারিনে প্রশিক্ষণাধীন দলকে ৷
𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 27, 2026
The Indian Women’s Team defeats World No. 5 Germany 3–1 to secure 5th place at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏑🏆
This is India’s best-ever World Cup finish in 52 years. We finished 4th in 1974. 🇮🇳✨#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/LSvPoP9wKu
নেদারল্যান্ডসের আমস্তেলভিনে এদিন প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য ৷ দাপট বজায় রেখে গোটা তিনেক পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নিলেও গোলের খাতা খুলতে পারেনি ব়্য়াংকিং'য়ে ভারতের তুলনায় এগিয়ে থাকা জার্মানি ৷ তৃতীয় কোয়ার্টারে জোড়া গোল করে 1981'র চ্যাম্পিয়নদের পিছনে ফেলে ভারত ৷ 43 মিনিটে ঈশিকা চৌধুরির ফিল্ড গোলে 1-0 করে ক্রমতালিকায় নবমস্থানে থাকা ভারতীয় দল ৷ পরের মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে 2-0 করেন নভনীত ৷
চতুর্থ তথা ম্য়াচের শেষ কোয়ার্টার শুরু হতেই ফের গোল নভনীতের ৷ যা চলতি বিশ্বকাপে তাঁর চতুর্থ গোল ৷ 47 মিনিটে নভনীতের দ্বিতীয় গোলেই পঞ্চমস্থান মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায় ভারতের ৷ ম্য়াচ শেষ হওয়ার এক মিনিট আগে সান্ত্বনাসূচক একটি গোল করে জার্মানি ৷ কিন্তু তাতে ভারতের ঐতিহাসিক কীর্তি আটকায়নি ৷