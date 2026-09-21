দুরন্ত দুই বঙ্গ প্য়াডলার, পাক 'বধ' করে এশিয়াডের শেষ আটে ভারতের মহিলা দল

দুরন্ত দুই বঙ্গ প্য়াডলার, পাক 'বধ' করে এশিয়াডের শেষ আটে ভারতের মহিলা দল
রবিবার গেমসের প্রথমদিন ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল ভারতীয় দল ৷
Published : September 21, 2026 at 2:40 PM IST
আইচি (জাপান), 21 সেপ্টেম্বর: মহিলাদের ডাবলসে গত এশিয়ান গেমসে এসেছিল ঐতিহাসিক পদক ৷ বাংলার দুই প্য়াডলার সুতীর্থা মুখোপাধ্য়ায় ও ঐহিকা মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে এসেছিল সেই পদক ৷ এবার জাপানের মাটিতে টেবল টেনিসে পদকের সংখ্যা বাড়াতে মরিয়া ভারত ৷ যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে মহিলা দল ৷ সোমবার দলগত ইভেন্টের কোয়ার্টারে ফাইনালে পৌঁছে পদকের স্বপ্ন আরেকটু জোরালো করল তারা ৷
গেমসের প্রথমদিন অর্থাৎ, রবিবার ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে শুরুটা দারুণ করেছিল ভারতের মেয়েরা ৷ ইন্দোনেশিয়াকে ক্লিন-স্যুইপ করলেও সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে 3-2 ব্যবধানে জয় পেয়েছিল ভারত ৷ এরপর সোমবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল তাদের ৷ সেখানে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদেরও ক্লিন-স্যুইপ করলেন দেশের মহিলা প্যাডলাররা ৷ 3-0 ব্যবধানে পাকিস্তানকে হারিয়ে মেয়েদের দলগত ইভেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালেও প্রবেশ করল ভারত ৷
গত সংস্করণে ডাবলস ইভেন্টে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জজয়ী সুতীর্থা থাকলেও জাপান এশিয়াডে ভারতীয় দলে নেই ঐহিকা ৷ পরিবর্তে অবশ্য সুযোগ করে নিয়েছেন অন্য আরেক বাঙালি সিন্ড্রেলা দাস ৷ দুই বঙ্গকন্য়াই আজ পাক প্যাডলারদের বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ ৷ ভারত-পাক দ্বৈরথে এদিন প্রথম ম্য়াচে আলিনা খান'কে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে শুরু করেন নৈহাটীর মেয়ে সুতীর্থা ৷ মাত্র 10 মিনিটে ম্য়াচ জিতে নেন তিনি ৷ সুতীর্থার পক্ষে ম্য়াচের ফল 11-3, 11-3, 11-4 ৷
সুতীর্থার মতোই দ্বিতীয় ম্য়াচে দুরন্ত ছন্দে নিজেকে মেলে ধরেন আরেক বাঙালি প্যাডলার সিন্ড্রেলা ৷ পাক প্রতিদ্বন্দ্বী কালসুম খান'কে 11-6, 11-7, 11-5 গেমে উড়িয়ে দেন বছর সতেরোর প্য়াডলার ৷ সিন্ড্রেলার জয়ের সঙ্গে সঙ্গে 2-0 এগিয়ে যায় ভারতীয় দল ৷ তৃতীয় টাইয়ে আরও এক সিঙ্গলস ম্য়াচে ফতিমা খানের মুখোমুখি হয়েছিলেন সৃজা আকুলা ৷ জাপানের মাটিতে ভারতীয় মহিলা দলের নেতৃত্বের ব্য়াটন তাঁর হাতেই ৷
🇮🇳 INDIAN WOMEN TEAM THRASH PAK 🇵🇰 3-0 IN TABLE TENNIS CLASH AT ASIAN GAMES!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 21, 2026
✅ Sutirtha Mukherjee 3-0
✅ Syndrela Das 3-0
✅ Sreeja Akula 3-0
Our Girls didn’t event loose a single set, totally dominated everywhere! 💪
WELL DONE GIRLS! 🔥🔥🔥 https://t.co/gRJ21SxyFy pic.twitter.com/eUhJrbFKsx
কোনওরকম সংশয় দূর করে তৃতীয় ম্য়াচেও স্ট্রেট গেমে জয় তুলে নেন হায়দরাবাদি প্য়াডলার ৷ ফতিমা খান'কে 11-4, 11-4, 11-5 ব্যবধানে হারাতে মাত্র 11 মিনিট সময় নেন সৃজা ৷ তাঁর জয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয় ভারতীয় দলের ৷
মেয়েদের জয়ের পর ছেলেরাও সোমবার মুখোমুখি হবে পাকিস্তানের ৷ পুরুষ দল রবিবার ইন্দোনেশিয়াকে 3-0 ব্যবধানে হারিয়ে শুরুটা ভালো করলেও গ্রুপের দ্বিতীয় টাইয়ে হেরে যায় ইরানের কাছে ৷ ব্যবধান একই ৷ মনুষ শাহ, মানব ঠক্কর ও হরমিত দেশাই'কে হারিয়ে ক্লিন-স্যুইপ করেন ইরান প্য়াডলাররা ৷ পরবর্তী পর্বে যেতে পাকিস্তানকে তাই হারাতেই হবে ৷