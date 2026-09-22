রুদ্ধশ্বাস ম্য়াচে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে কোয়ার্টারে ভারতের মহিলা টিটি দল, বিদায় পুরুষদের

রুদ্ধশ্বাস ম্য়াচে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে কোয়ার্টারে ভারতের মহিলা টিটি দল, বিদায় পুরুষদের
শেষ আটে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই এশিয়াডে প্রথম পদকের লক্ষ্যে থাকা মহিলা দলের ৷
Published : September 22, 2026 at 12:44 PM IST
নাগোয়া (ভারত), 22 সেপ্টেম্বর: পিছিয়ে পড়েও থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস জয় ৷ এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করল ভারতের মহিলা টেবল টেনিস দল ৷ 2-1 ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে শেষপর্যন্ত 3-2 ব্যবধানে জিতে শেষ আট নিশ্চিত করল তারা ৷ জোড়া টাই জিতে খেলা ঘোরালেন যশস্বিনী ঘোরপাড়ে ৷
পাকিস্তানকে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে হারিয়ে সোমবার প্রি-কোয়ার্টারে পৌঁছেছিলেন সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়, সৃজা আকুলা'রা ৷ তবে শেষ ষোলোর লড়াইটা এদিন সহজ ছিল না ভারতের জন্য ৷ রুদ্ধশ্বাস প্রি-কোয়ার্টার জয়ের পর শেষ আটে ভারতের সামনে উত্তর কোরিয়া ৷
এদিন সৃজা আকুলার হার দিয়ে প্রি-কোয়ার্টার অভিযান শুরু হলেও নির্ণায়ক টাইয়ে তাঁর জয়েই শেষ আটে পা রাখল ভারত ৷ অথচ প্রথম গেমে এদিন থাই প্রতিদ্বন্দ্বী ওরাওয়ান পারানাং'য়ের বিরুদ্ধে একসময় প্রথম দু'টি গেম জিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় মহিলা দলের ক্যাপ্টেন সৃজা ৷ সেখান থেকে টানা তিন গেম জিতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তনই শুধু নয়, থাইল্য়ান্ডকে গুরুত্বপূর্ণ লিড এনে দেন পারানাং ৷ তাঁর পক্ষে টাইয়ের ফলাফল 7-11, 1-11, 11-9, 11-6, 12-10 ৷
এরপর দ্বিতীয় টাইয়ে পাঁচ গেমের লড়াই জিতে ভারতকে ম্য়াচে সমতায় ফেরান যশস্বিনী ঘোরপাড়ে ৷ থাই প্রতিদ্বন্দ্বী সুথাসিনি সোওতাবুত'কে 11-8, 5-11, 7-11, 11-9, 11-9 গেমে হারিয়ে 1-1 করেন তিনি ৷ কিন্তু তৃতীয় টাইয়ে দিয়া চিতালে'র হার ফের পিছিয়ে দেয় ভারতকে ৷ প্রথম গেম হেরে শুরু করলেও টানা দু'টি গেম জিতে একসময় এগিয়ে ছিলেন দিয়া ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঁচ গেমের ম্য়ারাথন লড়াইয়ে হার মানেন তিনি ৷ দিয়া'র বিপক্ষে ফল 7-11, 11-5, 11-7, 7-11, 11-13 ৷
Sreeja seals it in style! 🇮🇳 🔥— Sony LIV (@SonyLIV) September 22, 2026
Team India are through to the Women’s Table Tennis quarter-finals 🏓, will face North Korea at 3:50 PM later today!
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ডু অর ডাই ম্য়াচে ফের দুরন্ত পারফরম্যান্স যশস্বিনী'র ৷ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পারানাং'কে এ যাত্রায় সুযোগই দেননি কর্ণাটকের শাটলার ৷ স্ট্রেট গেমে জিতে ভারতকে সমতায় ফেরান তিনি ৷ মাত্র 21 মিনিটে থাই প্রতিদ্বন্দ্বীকে 11-5, 11-8, 11-9 গামে হারান তিনি ৷ এরপর নির্ণায়ক টাইয়ে বাজিমাত করে যান সৃজা ৷
প্রথম টাইয়ে হার থেকে শিক্ষা নিয়ে পঞ্চম তথা নির্ণায়ক টাইয়ে দুরন্ত ছন্দে নিজেকে মেলে ধরেন তিনি ৷ সৃজার পক্ষে ম্য়াচের ফল 9-11, 11-6, 12-10, 11-8 ৷ এর মধ্যে চতুর্থ গেমে একসময় 6-8 ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন তিনি ৷ সেখান থেকে টানা পাঁচ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দেশকে কোয়ার্টারে পৌঁছে দেন সৃজা ৷ আজই কোয়ার্টার ফাইনালে নামবে ভারতীয় মহিলা দল ৷
মেয়েরা পারলেও হতাশ করল ভারতের পুরুষ টিটি দল ৷ শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে প্রি-কোয়ার্টারে 0-3 ব্যবধানে হেরে বিদায় নিল ভারত ৷ হরমিত দেশাই, মনুষ শাহ ও মানব ঠক্করের প্রত্যেকেই এদিন প্রথম তিন টাইয়ে হেরে যান ৷