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রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে ইরান 'বধ', এশিয়াডে চতুর্থ সোনা ভারতের মহিলা কবাডি দলের

থ্রিলার ফাইনালে ভারতের পক্ষে ম্য়াচের ফল 37-34 ৷ এর আগে গ্রুপ পর্বেও ইরানকে হারিয়েছিল ভারত ৷

ASIAN GAMES 2026
সোনাজয়ী ভারতের মহিলা কবাডি দল (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 1:35 PM IST

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আইচি-নাগোয়া (জাপান), 26 সেপ্টেম্বর: মহিলা ক্রিকেটের পর মহিলা কবাডিতেও এশিয়ান গেমসে সোনা আনল ভারত ৷ শনিবার হাইভোল্টেজ ফাইনালে প্রবলতর প্রতিপক্ষ ইরানকে হারিয়ে চতুর্থবার এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জিতল মহিলা কবাডি দল ৷ থ্রিলার ফাইনালে এদিন ভারতের পক্ষে ম্য়াচের ফল 37-34 ৷

এবার সোনাজয়ী দেশের মহিলা কবাডি দলের সদস্যা ছিলেন বাংলার মেয়ে পিঙ্কি রায় ৷ তবে ফাইনালে ভারতের হয়ে দুরন্ত পারফরম্যান্স রেইডার পূজা হাথওয়ালা, সঞ্জু দেবী, নিকিতা হাথওয়ালা'র ৷ 2010 সালে এশিয়াডে মহিলা কবাডি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ভারতেরই দাপট থেকেছে ৷ মাঝে 2018 সালে জাকার্তায় একবার সোনা গিয়েছিল ইরানের ঝুলিতে ৷ যা 2023 সংস্করণে পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ সুতরাং ইরানকে হারিয়ে খেতাব ধরে রাখল তারা ৷ মহিলা কবাডি দলের সোনা জয়ে পদকতালিকায় অবশ্য বিশেষ হেরফের হল না ৷ দ্বাদশস্থানেই রইল ভারত ৷ তিন সোনা-সহ আপাতত 27টি পদক ভারতের ঝুলিতে ৷

গ্রুপ পর্বেও ইরানের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ৷ নাটকীয় নানা উপাদান সেই ম্য়াচে ভরপুর থাকলেও সহজেই জিতেছিল দেশের মেয়েরা ৷ 37-23 ব্যবধানে গ্রুপ পর্বে বাজিমাত করেছিল তারা ৷ কিন্তু ফাইনালে লড়াই হল সেয়ানে-সেয়ানে ৷ বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের 15 পয়েন্টের তুলনায় তিন পয়েন্ট বেশি অর্জন করল ইরান দল ৷ কিন্তু প্রথমার্ধে এগিয়ে থাকার সুবাদে সোনা গেল ভারতের ঘরে ৷

প্রথমার্ধে এদিন 22-16 ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ভারতীয় দল ৷ যা শেষ পর্যন্ত নির্ণায়ক হয়ে দেখা দিল ৷ যদিও শুরুটা হয়েছিল তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৷ প্রথমার্ধে চার মিনিটের মাথায় স্কোরলাইন ছিল 5-5 ৷ সেখান থেকে 6-5 এগিয়ে গিয়েছিল ইরান ৷ কিন্তু ম্য়াচে প্রথমবার অলআউটে গিয়ে 13-10 লিড পুনরুদ্ধার করে ভারত ৷ সৌজন্যে ভবানী দেবীর সুপার-ট্যাকল ৷ এরপর নিকিতা'র সৌজন্যে লিড বাড়িয়ে 15-10 করে নেয় দেশের মেয়েরা ৷ সঞ্জু দেবী'র বোনাস-সহ তিন পয়েন্ট প্রথমার্ধে 22-16 লিড নিতে সাহায্য করে ভারতকে ৷

দ্বিতীয়ার্ধে ইরান প্লেয়ারদের দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সের সামনে নার্ভ ধরে রেখে বাজিমাত করে যান ভারতীয়রা ৷ অলআউটে গিয়ে ম্য়াচ শেষের আট মিনিট আগে ব্যবধান কমিয়ে 27-26 করে ফেলেছিল ইরান ৷ শেষদিকে সঞ্জু এবং পূজা'র সফল রেইড ব্যবধানটুকু ধরে রাখতে সাহায্য করে ভারতকে ৷ একইসঙ্গে প্রতিযোগিতায় চতুর্থবারের জন্য সোনা এনে দেয় ৷ স্বর্ণপদকের জন্য আজ নামছে ভারতের পুরুষ কবাডি দলও ৷ সেখানেও ইরানের মুখোমুখি তারা ৷

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মহিলা কবাডিতে সোনা ভারতের
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সোনা জিতল মহিলা কবাডি দল
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