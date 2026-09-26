রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে ইরান 'বধ', এশিয়াডে চতুর্থ সোনা ভারতের মহিলা কবাডি দলের

রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে ইরান 'বধ', এশিয়াডে চতুর্থ সোনা ভারতের মহিলা কবাডি দলের
থ্রিলার ফাইনালে ভারতের পক্ষে ম্য়াচের ফল 37-34 ৷ এর আগে গ্রুপ পর্বেও ইরানকে হারিয়েছিল ভারত ৷
Published : September 26, 2026 at 1:35 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 26 সেপ্টেম্বর: মহিলা ক্রিকেটের পর মহিলা কবাডিতেও এশিয়ান গেমসে সোনা আনল ভারত ৷ শনিবার হাইভোল্টেজ ফাইনালে প্রবলতর প্রতিপক্ষ ইরানকে হারিয়ে চতুর্থবার এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জিতল মহিলা কবাডি দল ৷ থ্রিলার ফাইনালে এদিন ভারতের পক্ষে ম্য়াচের ফল 37-34 ৷
এবার সোনাজয়ী দেশের মহিলা কবাডি দলের সদস্যা ছিলেন বাংলার মেয়ে পিঙ্কি রায় ৷ তবে ফাইনালে ভারতের হয়ে দুরন্ত পারফরম্যান্স রেইডার পূজা হাথওয়ালা, সঞ্জু দেবী, নিকিতা হাথওয়ালা'র ৷ 2010 সালে এশিয়াডে মহিলা কবাডি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ভারতেরই দাপট থেকেছে ৷ মাঝে 2018 সালে জাকার্তায় একবার সোনা গিয়েছিল ইরানের ঝুলিতে ৷ যা 2023 সংস্করণে পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ সুতরাং ইরানকে হারিয়ে খেতাব ধরে রাখল তারা ৷ মহিলা কবাডি দলের সোনা জয়ে পদকতালিকায় অবশ্য বিশেষ হেরফের হল না ৷ দ্বাদশস্থানেই রইল ভারত ৷ তিন সোনা-সহ আপাতত 27টি পদক ভারতের ঝুলিতে ৷
গ্রুপ পর্বেও ইরানের মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ৷ নাটকীয় নানা উপাদান সেই ম্য়াচে ভরপুর থাকলেও সহজেই জিতেছিল দেশের মেয়েরা ৷ 37-23 ব্যবধানে গ্রুপ পর্বে বাজিমাত করেছিল তারা ৷ কিন্তু ফাইনালে লড়াই হল সেয়ানে-সেয়ানে ৷ বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের 15 পয়েন্টের তুলনায় তিন পয়েন্ট বেশি অর্জন করল ইরান দল ৷ কিন্তু প্রথমার্ধে এগিয়ে থাকার সুবাদে সোনা গেল ভারতের ঘরে ৷
GOLD FOR BHARAT! 🇮🇳🥇— SAI Media (@Media_SAI) September 26, 2026
Heartiest congratulations to the Indian Women’s Kabaddi Team on successfully defending their Asian Games title, defeating Iran 37–34 in Gold Medal Match at the Asian Games 2026.
At the Asian Games 2026, India defeated Iran twice, first in the Group Stage… pic.twitter.com/dg6ytqW8zb
প্রথমার্ধে এদিন 22-16 ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ভারতীয় দল ৷ যা শেষ পর্যন্ত নির্ণায়ক হয়ে দেখা দিল ৷ যদিও শুরুটা হয়েছিল তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৷ প্রথমার্ধে চার মিনিটের মাথায় স্কোরলাইন ছিল 5-5 ৷ সেখান থেকে 6-5 এগিয়ে গিয়েছিল ইরান ৷ কিন্তু ম্য়াচে প্রথমবার অলআউটে গিয়ে 13-10 লিড পুনরুদ্ধার করে ভারত ৷ সৌজন্যে ভবানী দেবীর সুপার-ট্যাকল ৷ এরপর নিকিতা'র সৌজন্যে লিড বাড়িয়ে 15-10 করে নেয় দেশের মেয়েরা ৷ সঞ্জু দেবী'র বোনাস-সহ তিন পয়েন্ট প্রথমার্ধে 22-16 লিড নিতে সাহায্য করে ভারতকে ৷
GOLD FOR BHARAT!🥇🇮🇳— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 26, 2026
Heartiest congratulations to the Indian Women’s Kabaddi Team on successfully defending their Asian Games title, defeating Iran in a Gold Medal Match at the Asian Games 2026.#Cheer4Bharat pic.twitter.com/Nza2PDQyPb
দ্বিতীয়ার্ধে ইরান প্লেয়ারদের দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সের সামনে নার্ভ ধরে রেখে বাজিমাত করে যান ভারতীয়রা ৷ অলআউটে গিয়ে ম্য়াচ শেষের আট মিনিট আগে ব্যবধান কমিয়ে 27-26 করে ফেলেছিল ইরান ৷ শেষদিকে সঞ্জু এবং পূজা'র সফল রেইড ব্যবধানটুকু ধরে রাখতে সাহায্য করে ভারতকে ৷ একইসঙ্গে প্রতিযোগিতায় চতুর্থবারের জন্য সোনা এনে দেয় ৷ স্বর্ণপদকের জন্য আজ নামছে ভারতের পুরুষ কবাডি দলও ৷ সেখানেও ইরানের মুখোমুখি তারা ৷