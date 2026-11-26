জাপানকে হারিয়ে ব়্য়াংকিংয়ে নয়া উচ্চতায় দেশের মহিলা হকি দল, শেষ চারে প্রতিপক্ষ মালয়েশিয়া
এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে শুক্রবার মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷
Published : November 26, 2026 at 11:16 AM IST
ভোপাল, 26 নভেম্বর: গত ম্যাচে চিনকে হারিয়ে ইতিহাস তৈরি করে ফেলেছিলেন সালিমা তেতেরা ৷ মঙ্গলবার অলিম্পিক্সে রুপোজয়ীদের বিরুদ্ধে রেকর্ড ব্যবধানে জিতে প্রথমবার বিশ্ব ব়্য়াংকিংয়ে প্রথম পাঁচে প্রবেশ করেছিল ভারতের মহিলা হকি দল ৷ চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না-কাটতে ব়্য়াংকিংয়ে আরও এক ধাপ উন্নতি করল ভারত ৷ এশিয়ান চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফিতে জাপানকে 4-0 গোলে হারিয়ে বুধবার ক্রমতালিকায় চারে উঠে এল সোয়ের্দ মারিনে ব্রিগেড ৷
অর্থাৎ, FIH ক্রমতালিকায় এটাই সর্বোচ্চ স্থান ভারতের মহিলা হকি দলের ৷ বুধবার ভোপালের নাথু বারখেদা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পঞ্চম ম্য়াচে নেমেছিল ভারতের মেয়েরা ৷ গত চার ম্য়াচের সবক'টি জিতে আগেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়েছিল তাদের ৷ এদিন জাপানকে হারিয়ে লিগ পর্বে অল-উইন রেকর্ড করল ভারত ৷ পাঁচ ম্য়াচে 15 পয়েন্ট তাদের ৷ ভারতের কাছে হেরে 12 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করল জাপান ৷ গত ম্য়াচে চিনকে 6-2 হারিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ এশিয়ার শক্তিধর দেশগুলোর বিরুদ্ধে লাগাতার জয়ই ব়্য়াংকিংয়ে নয়া উচ্চতায় পৌঁছে দিল তাদের ৷
গত ম্য়াচে চিনের বিরুদ্ধে 6-2 ব্য়বধানে জয় এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় জয়ের নজির ভারতের ৷ এর আগে 2013 সংস্করণে চিনকে 4-2 হারিয়েছিল দেশের মেয়েরা ৷ যা এতদিন ছিল সর্বাধিক ৷ সে যাইহোক এদিন জাপানের বিরুদ্ধেও আধিপত্য রেখেই খেলল মহিলা হকি দল ৷ প্রথম কোয়ার্টারে গোল করেন লালরেমসিয়ামি ৷ এরপর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে দীপিকা ও নেহার গোলে প্রথমার্ধে 3-0 গোলে এগিয়েছিল ভারত ৷ অন্তিম কোয়ার্টারে নিজের দ্বিতীয় ও দলের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন দীপিকা ৷ সবমিলিয়ে 4-0 ব্যবধানে টানা পঞ্চম জয়টি ছিনিয়ে নেয় ভারত ৷
𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐍𝐎. 𝟒! 𝐀 𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐇𝐈𝐆𝐇! 🇮🇳📈 In a remarkable achievement, after beating Japan today at Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026, the Indian Women’s Hockey Team has climbed to its best ever World No. 4 rank in the FIH Rankings, surpassing its own record of World No. 5 created just 24 hours ago! 👏🏑 Another historic milestone for Indian women’s hockey as the team continues to raise the bar and reach new heights on the international stage! 💪🇮🇳 #HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHWorldRankings #IndianHockey— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 25, 2026
লিগ পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শেষ চারের প্রতিপক্ষও নিশ্চিত হয়েছে ৷ সেমিফাইনালে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে সোয়ের্দ মারিনে অ্যান্ড কোং ৷ যাদের লিগ পর্বের ম্য়াচে 4-1 গোলে হারিয়েছিল প্রতিযোগিতার ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷ এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচে যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়াকে 2-1 ব্য়বধান ও থাইল্য়ান্ডকে 7-0 ব্য়বধানে হারিয়েছিল ভারত ৷ শেষ ম্য়াচে ভারতের কাছে হারলেও দ্বিতীয়স্থানে থেকে শেষ চার নিশ্চিত করেছে জাপানও ৷ শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ চিন ৷