আচরণ নিয়ে প্লেয়ারদের অভিযোগের মাঝে পদত্যাগ জাতীয় হকি কোচের

আচরণ নিয়ে প্লেয়ারদের অভিযোগের মাঝে পদত্যাগ জাতীয় হকি কোচের
সাই বেঙ্গালুরুতে সোমবার বৈঠকের পর হরেন্দ্র সিংয়ের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় হকি ইন্ডিয়া ৷
নয়াদিল্লি, 2 ডিসেম্বর: জাতীয় মহিলা হকি দলের হেড কোচ হরেন্দ্র সিং'য়ের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করল হকি ইন্ডিয়া ৷ লাগাতার খারাপ পারফরম্য়ান্সের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে দলের প্লেয়ারদের তরফে হরেন্দ্র সিংয়ের বিরুদ্ধে আচরণগত অভিযোগ জমা পড়েছিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে ৷ তারপরই সোমবার জাতীয় মহিলা হকি দলের কোচের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হল ৷ তবে হকি ইন্ডিয়ার তরফে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্য়ক্তিগত কারণে দায়িত্ব থেকে অব্য়াহতি নিয়েছেন হরেন্দ্র সিং ৷
গতবছর এপ্রিলে দায়িত্বগ্রহণের পর নভেম্বরে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলকে খেতাব এনে দিয়েছিলেন হরেন্দ্র সিং ৷ তেমনই এই কোচের অধীনে 2024-25 মরশুমে এফআইএইচ প্রো-লিগ থেকে অবনমন হয়েছে ভারতীয় দলের ৷ যেখানে 16 ম্যাচে মাত্র দু'টি জয় পেয়েছিল তাঁরা ৷ ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব থেকে অব্য়াহতি ঘোষণায় হকি ইন্ডিয়াকে দেওয়া বিবৃতিতে হরেন্দ্র সিং বলেন, "ব্যক্তিগত কারণ আমাকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করলেও আমি মন থেকে দুর্ধর্ষ এই দলটার সঙ্গে এবং তাঁদের সাফল্যের সঙ্গে থেকে যাব ৷"
হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে ভারতীয় মহিলা হকি দলে তাঁর অবদানের জন্য হরেন্দ্র সিংকে বিদায়বেলায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন ৷ তবে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী গত কয়েকমাসের মধ্যে সম্প্রতি দ্বিতীয়বার হরেন্দ্র সিংয়ের বিরুদ্ধে আচরণগত অভিযোগ জমা পড়ে ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে ৷ সেই অভিযোগের পর ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে হকি ইন্ডিয়াকেই বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ সোমবার এই প্রসঙ্গে জরুরি বৈঠক সারতে বেঙ্গালুরু সাই'তে পৌঁছে গিয়েছিলেন হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে-সহ সংস্থার অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্তারা ৷ সেখানে অভিযোগকারিনী প্রত্যেক প্লেয়ারের সঙ্গে আলাদা-আলাদা করে বৈঠক হয় বলে 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে'র রিপোর্টে প্রকাশ ৷
'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকের পর হকি ইন্ডিয়ার মনে হয়েছে দলের অর্ধেকের বেশি প্লেয়ার হরেন্দ্র সিংকে আর কোচের পদে দেখতে চান না ৷ তাই পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আগে কোচের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা হয় ৷ এদিকে হরেন্দ্র পরবর্তী সময় মহিলা দলের দায়িত্বে ফেরানো হতে পারে সোয়ের্ড মারিনেকে ৷ এই ডাচ কোচের প্রশিক্ষণে 2021 টোকিয়ো অলিম্পিক্সে চতুর্থস্থানে শেষ করেছিল মেয়েরা ৷ তারপরই দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন নেদারল্যান্ডসের প্রশিক্ষক ৷ ইতিমধ্যেই মারিনের কাছে প্রস্তাব গিয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷