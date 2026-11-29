চিনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেতাবের হ্য়াটট্রিক দেশের মহিলা হকি দলের
দক্ষিণ কোরিয়াকে টপকে প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক চতুর্থবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়ল ভারতের মেয়েরা ৷
Published : November 29, 2026 at 1:53 PM IST
ভোপাল, 29 নভেম্বর: রাউন্ড-রবিন লিগের শেষ ম্য়াচে জাপানের বিরুদ্ধে 4-0 জয়ে ব়্য়াংকিংয়ে নয়া উচ্চতায় পৌঁছেছিল দেশের মহিলা হকি দল ৷ ইতিহাসে প্রথমবার ক্রমতালিকায় চতুর্থস্থান দখল করে নিয়েছিল তারা ৷ এরপর দাপট বজায় রেখে সেমিফাইনালে মালয়েশিয়াকে হাফডজন গোল দেওয়া ভারতের মহিলা হকি দল শনিবার ফেভারিট হিসেবেই নেমেছিল ফাইনালে ৷ আর ফেভারিট তকমায় সিলমোহর দিয়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খেতাবি লড়াইয়ে চিনকে 3-1 গোলে হারাল তারা ৷
চিনকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে খেতাবের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করল ভারতের মেয়েরা ৷ এমনকী প্রথম দল হিসেবে প্রতিযোগিতায় চতুর্থবার (2016, 2023, 2024, 2026) চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নজির গড়ল তারা ৷ টপকে গেল দক্ষিণ কোরিয়াকে ৷ দু'বছর আগে রাজগীরের মাটিতে অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী চিনকে হারিয়েই তৃতীয়বারের জন্য খেতাব জিতেছিল ভারত ৷ অর্থাৎ, শনিবার ভোপালে দু'বছর আগের ফাইনালের পুনরাবৃত্তি হল বলা যায় ৷
গোল হজম করে প্রথমে পিছিয়ে পড়া ভারতের হয়ে এদিন জোড়া গোল দীপিকা শেহরাওয়াতের ৷ 12 গোল করে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক স্কোরার এবং সেরা প্লেয়ারও হলেন তিনি ৷ আরেকটি গোল ঈশিকার ৷ প্রথম কোয়ার্টার গোলশূন্য থাকার পর ম্যাচের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এদিন এগিয়ে যায় চিন ৷ যাদের রাউন্ড-রবিন লিগের ম্য়াচে 6-2 গোলে হারিয়েছিল সালিমা তেতে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে দলকে এগিয়ে দেন যুজুন চেন ৷ এক গোলে এগিয়ে থেকেই প্রথমার্ধ শেষ করে চিন ৷
বিরতির পর ভারতের আক্রমণ প্রতিরোধ করে লিড ধরে রাখার বিষয়ে চিনের রক্ষণকে প্রত্যয়ী দেখাচ্ছিল ৷ কিন্তু বিপক্ষ রক্ষণে মুহুর্মুহু আক্রমণের ফল 38 মিনিটে পায় ভারত ৷ ঈশিকার দৌলতে পেনাল্টি কর্নার পেয়ে যায় তারা ৷ সেখান থেকে দলকে সমতায় ফেরান দীপিকা ৷ সমতাসূচক গোলের সঙ্গে আক্রমণে আরও গতি আনে ভারত ৷ প্রথম গোলের চার মিনিট বাদেই দ্বিতীয় গোলটি পেয়ে যায় তারা ৷ নেহার একটি দুরন্ত বিল্ড-আপ থেকে ঈশিকার গোলে ম্য়াচে প্রথমবারের জন্য এগিয়ে যায় গত দু'বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
এক মিনিটের মধ্যেই পেনাল্টি কর্নার থেকে তৃতীয় গোল ভারতের খেতাব জয় মোটামুটি নিশ্চিত করে দেয় ৷ অন্তিম কোয়ার্টারে বামপ্রান্ত ধরে ভারতের আক্রমণ জারি থাকলেও গোল আসেনি ৷ একইসঙ্গে রক্ষণভাগকে আঁটোসাঁটো রেখে প্রতিপক্ষকে দ্বিতীয় গোলের সুযোগও দেয়নি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ শেষমেশ 3-1 গোলে জিতে খেতাব জয়ের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করে তারা ৷
𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐒𝐔𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐅𝐔𝐋 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐈𝐍 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍’𝐒 𝐀𝐂𝐓 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘! 🇮🇳🏆 The Indian Team creates history by becoming the first team to win the Women's Asian Champions Trophy four times, adding another crown to their incredible collection! What a moment for Indian hockey! 🔥🏑 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
এই জয়ের সঙ্গে একটা দুর্ধর্ষ বছর শেষ হল ভারতের মহিলা হকি দলের জন্য ৷ 44 বছর প্রতীক্ষার পর এশিয়ান গেমসে সোনা, FIH নেশনস কাপ জয় থেকে বিশ্বকাপে পঞ্চম হওয়া ৷ যা গত 52 বছরে ভারতের মহিলা হকি দলের সেরা ফলাফল ৷ বিশ্বকাপ জয়ের সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সেরর যোগ্যতা অর্জনও করে ফেলেছে তারা ৷ একইসঙ্গে সাফল্যের খাতায় সর্বোচ্চ ব়্য়াংকিং (চতুর্থ) তো রয়েছেই ৷