ওয়েলসকে হারিয়ে হকি বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেল দেশের মেয়েরা

ওয়েলসকে হারিয়ে হকি বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেল দেশের মেয়েরা
নভনীতের কৌরের হ্যাটট্রিকে যোগ্যতা অর্জন পর্বে ওয়েলসকে চার গোল দিল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷
Published : March 12, 2026 at 1:10 PM IST
হায়দরাবাদ, 12 মার্চ: দেশের মাটিতে যোগ্যতা অর্জন পর্বে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বকাপের যোগ্য়তা অর্জন করল দেশের মহিলা হকি দল ৷ হায়দরাবাদে যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্য়াচে ওয়েলসের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় বিশ্বকাপের টিকিট এনে দিল দেশের প্রমিলা ব্রিগেডকে ৷ যা আগামী 14-30 অগস্ট অনুষ্ঠিত হবে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে ৷
উরুগুয়ে এবং স্কটল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে পুল-বি'র প্রথম দু'ম্য়াচ খেলার পরেই প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে জায়গা পাকা করে নিয়েছিল ভারতীয় দল ৷ বুধবার হায়দরাবাদের জিএমসি বালাযোগী স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ওয়েলসের বিরুদ্ধে জয় গ্রুপ শীর্ষে থেকে শেষ চারে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করল সালিমা তেতে অ্যান্ড কোম্পানির ৷ এদিন হ্যাটট্রিক করে ভারতের জয়ে মুখ্য ভূমিকা নিলে নভনীত কৌর ৷ এছাড়া 'উইমেন ইন ব্লু'র হয়ে আরেকটি গোল সাক্ষী রানার ৷
প্রথম কোয়ার্টারে ভারতীয় দলের হয়ে গোলের খাতা খোলেন সাক্ষী রানা ৷ অধিনায়িকা সালিমার বাড়ানো বল ধরে 1-0 করেন তিনি ৷ এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কোয়ার্টারে একটি করে গোল করে দলকে বড় জয় এনে দেন নভনীত ৷ তৃতীয় কোয়ার্টারে একটি গোল করে ব্যবধান কমায় ওয়েলস ৷
SEMIFINALISTS! 🤩— Hockey India (@TheHockeyIndia) March 11, 2026
Team India dominate the Pool B table to enter the semis followed closely by Scotland at the FIH Hockey World Cup 2026 Qualifiers Hyderabad, Telangana! England and Italy make the semi-finals cut from Pool A. 🏑✨🇮🇳#HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026… pic.twitter.com/unjc3a3ZhK
- প্রথম দু'টি ম্য়াচের ফলাফল: পুল-বি'র প্রথম ম্য়াচে উরুগুয়েকে 4-0 গোলে হারিয়েছিল ভারতের মেয়েরা ৷ এরপর দ্বিতীয় ম্য়াচে স্কটল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে অবশ্য 2-2 গোলে আটকে গিয়েছিল তারা ৷ তাতেও শেষ চার নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন সালিমা তেতেরা ৷ তবে গোলের ক্ষেত্রে ফিনিশিংয়ের অভাব নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন ভারতের কোচ সোয়ের্দ মারিনে ৷ ওয়েলসের বিরুদ্ধে চার গোল সেমিফাইনালের আগে উদ্বেগ দূর করবে তাঁর ৷ শেষ চারে ইতালির মুখোমুখি হবে ভারত ৷
INTO THE SEMIS! 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) March 11, 2026
A dominating 4-1 win against Wales help India top from Pool B and qualify for the semis.
Here are the key moments from the match. 📸#HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026 #MadeForHockey pic.twitter.com/6A0U7G5w2O
- সেমিফাইনালের আগেই যেভাবে বিশ্বকাপের টিকিট পেল ভারত: যোগ্যতা অর্জন পর্বে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে 16টি দলকে ৷ যেখান থেকে সাতটি দল পৌঁছে যাবে বিশ্বকাপে ৷ স্যান্তিয়াগো (চিলি) পর্ব সম্পন্ন হয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ সেখান থেকে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে চিলি, অস্ট্রেলিয়া ও আয়ারল্যান্ড ৷
হায়দরাবাদ পর্ব থেকেও প্রথম তিনটি স্থানে শেষ করা দেশ বিশ্বকাপে অটোমেটিক চয়েস ৷ এরপর সপ্তম দল হিসেবে জায়গা পাবে দু'টি পর্বে চতুর্থ স্থানে শেষ করা দলের মধ্যে ব়্যাংকিংয়ে এগিয়ে যারা ৷ স্য়ান্তিয়াগো পর্বে চতুর্থস্থানে শেষ করেছে ব়্যাংকিংয়ে 15তম স্থানে থাকা জাপান ৷ তাই ভারত যদি যোগ্যতা অর্জন পর্বে চতুর্থস্থানেও শেষ করে তবু তারাই বিশ্বকাপে পৌঁছবে ৷ কারণ বিশ্ব ব়্যাংকিয়ে জাপানের তুলনায় ছ'ধাপ এগিয়ে 'উইমেন ইন ব্লু' ৷