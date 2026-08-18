প্রোটিয়া'দের হাফডজন গোল, সবচেয়ে বড় জয়ে বিশ্বকাপে গ্রুপ শীর্ষে ভারতের মেয়েরা

প্রোটিয়া'দের হাফডজন গোল, সবচেয়ে বড় জয়ে বিশ্বকাপে গ্রুপ শীর্ষে ভারতের মেয়েরা
দুই অর্ধে এদিন তিনটি করে গোল করে ভারত ৷ স্কোরশিটে নাম তোলেন সুনেলিতা টোপো, নভনীত কৌর, সুশীলা চানু, দীপিকা, লালরেমসিয়ামি ও সাক্ষী রানা ৷
Published : August 18, 2026 at 9:11 PM IST
আমস্তেলভিন (নেদারল্যান্ডস), 18 অগস্ট: ব়্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা চিনকে প্রথম ম্য়াচে রুখে দিয়ে প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছিল দেশের মেয়েরা ৷ দ্বিতীয় ম্য়াচে অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রত্য়াশায় সিলমোহর দিল ভারতের প্রমিলা ব্রিগেড ৷ মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্যাচে প্রোটিয়া'দের হাফজডন গোল দিল সালিমা তেতে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ভারত জিতল 6-1 গোলে ৷
ভারতের এই জয় বিশ্বকাপের ইতিহাসে নিজেদের সবচেয়ে বড় জয়ের নজির ৷ দুই অর্ধে এদিন তিনটি করে গোল করে ভারত ৷ স্কোরশিটে নাম তোলেন সুনেলিতা টোপো, নভনীত কৌর, সুশীলা চানু, দীপিকা, লালরেমসিয়ামি ও সাক্ষী রানা ৷ এর মধ্যে পঞ্চমজন আবার মঙ্গলবার অর্জুন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন ৷ বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় জয় পুল-ডি'তে ভারতীয় দলকে শীর্ষেও তুলে আনল ৷ যা পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা জোরালো করল ৷
পুলের অন্য ম্য়াচে এদিন ইংল্য়ান্ডকে 4-2 গোলে হারিয়েছে চিন ৷ ফলত পয়েন্টের নিরিখে একই মেরুতে থাকলেও গোলপার্থক্যে শীর্ষস্থান দখল করে নিল ভারতের মহিলা দল ৷ আগামী বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পুলের শেষ ম্য়াচে নিদেনপক্ষে ড্র করলেই পরের পর্বে পা রাখবে ভারত ৷ এদিন একাদশ মিনিটে ফিল্ড গোল থেকে দলকে এগিয়ে দেন সুনেলিতা ৷ দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পেনাল্টি কর্নার থেকে 2-0 করেন নভনীত ৷ এরপর তৃতীয় কোয়ার্টারে সুশীল চানুর গোলে প্রথমার্ধে 3-0 লিড নেয় ভারত ৷
𝗣𝗢𝗢𝗟 𝗗 𝗟𝗘𝗔𝗗𝗘𝗥𝗦! 👑🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 18, 2026
The Indian Women’s Team moves to the top of Pool D after a commanding 6-1 win over South Africa! 🔥🏑
The World Cup campaign is heating up, and India is right where we want them. 💪#HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026 pic.twitter.com/tVSEVx75MS
তৃতীয় কোয়ার্টারে আট মিনিটের ব্য়বধানে তিন গোল বিশ্বকাপের ভারতের সবচেয়ে বড় জয় নিশ্চিত করে ৷ এর আগে 1974 বিশ্বকাপে স্পেন'কে 4-1 গোলে হারিয়েছিল তারা ৷ যা এতদিন বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় নজির ছিল প্রমিলা ব্রিগেডের ৷ তৃতীয় কোয়ার্টারে এদিন ভারতের হয়ে গোলগুলি করেন দীপিকা, লালরেমসিয়ামি ও সাক্ষী রানা ৷ হাফডজন গোলে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা অন্তিম কোয়ার্টারে সান্ত্বনাসূচক গোলে ম্য়াচে ব্যবধান কমায় ৷
উল্লেখ্য, সোমবার ইংল্যান্ডের কাছে 2-4 গোলে হেরে পরের পর্বে যাওয়ার বিষয়টি জটিল করেছে পুরুষ করেছে ৷ আগামিকাল তারা পুলের শেষ ম্য়াচে নামবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৷ সেই ম্য়াচে নামার আগে মহিলা দলের এই জয় অনুপ্রেরণা হতে পারে হরমনপ্রীত সিং'দের ৷