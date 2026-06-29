বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পরদিনই অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র পেল মহিলা ক্রিকেট দল

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পরদিনই অলিম্পিক্সের ছাড়পত্র পেল মহিলা ক্রিকেট দল
মহিলা দল ছাড়পত্র জোগাড় করে নিলেও পুরুষ ক্রিকেট দলের অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের বিষয়টি এখনও নিশ্চিত নয় ৷
Published : June 29, 2026 at 7:53 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 জুন: অস্ট্রেলিয়ার কাছে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচ হেরে চলতি টি-20 বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়ছে ভারতের মহিলা দল ৷ সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে ট্রফি অধরা রয়ে যাওয়ার আক্ষেপের মধ্যেই খুশির খবর পেলেন দেশের ক্রিকেট অনুরাগীরা ৷ টি-20 বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েও 2028 লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন করে নিল দেশের প্রমিলা ব্রিগেড ৷
উল্লেখ্য, 128 বছর বাদে অলিম্পিক্সে ফের ক্রিকেটের (টি-20 ফরম্য়াটে) অন্তর্ভুক্তি হতে চলেছে লস অ্যাঞ্জেলসে ৷ পুরুষ ও মহিলা বিভাগে কোন মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে 'দ্য় গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'-এর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে ? সে ব্য়াপারে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা (ICC) ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC) যৌথভাবে সোমবার ধারণা প্রদান করল ৷ যেখানে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে ছ'টি করে দেশের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ একইসঙ্গে নিশ্চিত করা হয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও ওশিয়ানিয়া মহাদেশের অংশগ্রহণের বিষয়টি ৷
দু'টি বিভাগেই যোগ্যতা নির্ণায়কের প্রথম পাঁচটি স্থান নির্ণয় হবে চলতি আইসিসি ইভেন্টের ফলাফল ও আইসিসি ক্রমতালিকার মেলবন্ধনে ৷ ষষ্ঠ তথা চূড়ান্ত স্থানটি নির্ণয় হবে আইসিসি অলিম্পিক্স কোয়ালিফায়ারের মাধ্যমে ৷ যা অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর অর্থাৎ, 2027 সালে ৷
আর যোগ্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সের মহিলা ক্রিকেটে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে চারটি দেশ- ভারত, ইংল্যান্ড (গ্রেট ব্রিটেন), দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্য়ান্ড ৷ চলতি টি-20 বিশ্বকাপে সংশ্লিষ্ট মহাদেশের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী হিসেবে অলিম্পিক্সে ক্রিকেটের ঐতিহাসিক প্রত্য়াবর্তনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে তারা ৷
মহিলা বিভাগে চারটি দেশ নিশ্চিত হলেও পুরুষ বিভাগে ভারতের অংশগ্রহণ এখনই নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না ৷ পুরুষ বিভাগে আইসিসি ব়্য়াংকিংয়ে চারটি মহাদেশের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলি যোগ্যতা আর্জন করবে অলিম্পিক্সে ৷ চলতি বছর 31 ডিসেম্বর ব়্যাংকিংয়ের উপর ভিত্তি করেই সুযোগ মিলবে চার দেশের ৷ পঞ্চম দেশ হিসেবে আয়োজক মার্কিন যুক্তরাস্ট্র উভয় বিভাগেই অংশগ্রহণের দাবিদার ৷ কিন্তু সেক্ষেত্রে ব়্য়াংকিংয়ে প্রথম পনেরোয় থাকা জরুরি ৷ যোগ্যতার মাপকাঠি ঘোষণায় আইসিসি ও আইওসি স্পষ্ট করে দিয়েছে যোগ্যতা-অর্জন পর্বে (30 জুন, 2026-31 ডিসেম্বর, 2026) একবারের জন্যও ব়্যাংকিংয়ে প্রথম পনেরোয় থাকলে যুক্তরাষ্ট্র অলিম্পিক্স ক্রিকেটে অংশ নেবে ৷ পুরুষ বিভাগে সম্ভব হলেও মহিলা বিভাগে যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণের বিষয়টি অবশ্য চাপের ৷
The Indian women's cricket team becomes one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games.— All India Radio News (@airnewsalerts) June 29, 2026
However, the men's team will have to finish as Asia's highest-ranked side in the ICC Men's T20 rankings by the end of this year to secure direct qualification.… pic.twitter.com/JSR3KRO5Hi
আর যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ হলে যোগ্য়তার মাপকাঠি হিসেবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত না-হওয়া দেশগুলির মধ্যে ব়্য়াংকিং'য়ে সবার উপরে থাকা দেশকে বেছে নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ ষষ্ঠ দেশ বেছে নেওয়ার জন্য আটদেশীয় কোয়ালিফায়ারে অংশ নিতে চলা দেশগুলিও বেছে নেওয়া হবে ব়্যাংকিংয়ের উপর ভিত্তি করেই ৷
পাশাপাশি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কেন অংশগ্রহণ করতে পারবে না ? তার নেপথ্য কারণও নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ যেহেতু ওয়েস্ট ইন্ডিজ অর্থাৎ, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ছোট ছোট অনেক দেশ পৃথকভাবে অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণ করে তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা অর্জনের দাবিদার নয় বলে জানিয়েছে আইসিসি ও আইওসি ৷