খেতাব ধরে রাখলেন হরমনপ্রীতরা, এশিয়াডে ভারতকে প্রথম সোনা দিল ক্রিকেট

খেতাব ধরে রাখলেন হরমনপ্রীতরা, এশিয়াডে ভারতকে প্রথম সোনা দিল ক্রিকেট
সোনা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে পদক তালিকায় আট নম্বরে উঠে এল ভারত ৷
Published : September 22, 2026 at 1:26 PM IST
নিশিন (জাপান), 22 সেপ্টেম্বর: 20তম এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রথম সোনা এল ক্রিকেট থেকে ৷ প্রত্যাশামতোই মহিলা ক্রিকেটের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জিতে নিল ভারতীয় দল ৷ মঙ্গলবার ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে 147 রানে হারিয়ে সোনা ধরে রাখল দেশের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ ব্য়াট হাতে ওপেনার স্মৃতি মন্ধনার বিস্ফোরক 79 রানের পর বল হাতে বাকি কাজটা সারলেন ভারতীয় স্পিনাররা ৷ ফলত 217 রানের বিরাট লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে একশো পেরোতেও ব্যর্থ হল দ্বীপরাষ্ট্র ৷
মাত্র 69 রানে গুটিয়ে গেল শ্রীলঙ্কার ইনিংস ৷ এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার এশিয়াডে সোনা জিতল মহিলা ক্রিকেট দল ৷ দিনকয়েক আগেই এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েই খেতাব পুনরুদ্ধার করেছে মহিলা ক্রিকেট দল ৷ এশিয়ান গেমসে যেন তারই পুনরাবৃত্তি ৷ টস জিতে নিশিনে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ওপেনিং জুটিতেই দলের বড় রানের ভিত গড়ে দেন স্মৃতি মন্ধনা ও শেফালি বর্মা ৷ দুরন্ত ফর্মে থাকা শেফালি অল্পের জন্য হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন ৷ তাঁর 29 বলে 48 রানের ঝোড়ো ইনিংসে ছিল তিনটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কা ৷ শেফালি না-পারলেও 30 বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন মন্ধনা ৷ পাঁচটি চার ও সাত ছক্কায় 45 বলে 79 রান আসে বাঁ-হাতি ওপেনারের ব্য়াট থেকে ৷
লম্বা হয়নি অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌরের ইনিংস ৷ 17 বলে 19 রানে ফেরেন তিনি ৷ তবে শেষদিকে রিচা ঘোষের ঝোড়ো ব্য়াটিংয়ে দু'শোর গণ্ডি পেরিয়ে যায় ভারতীয় দল ৷ 22 বলে 49 রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন বাঙলি ক্রিকেটার ৷ স্টাম্পার-ব্যাটারের বিস্ফোরক ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ সাত রানে অপরাজিত থাকেন ভারতী ফুলমালি ৷ 20 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 216 রান তোলে ভারত ৷ সোনা জয় মোটামুটি সেখানেই নিশ্চিত হয়ে যায় 'উইমেন ইন ব্লু'র ৷
INDIAN WOMEN’S CRICKET TEAM ARE THE ASIAN GAMES CHAMPION AGAIN! 🤩🏆— The Khel India (@TheKhelIndia) September 22, 2026
- 1st Gold for India at Asian Game 2026 🥇 pic.twitter.com/5vRrTDKLqx
রান তাড়া করতে নেমে ভারতীয় বোলারদের সামনে ন্যূনতম প্রতিরোধটুকু গড়তে পারেননি সিংহলি ব্যাটাররা ৷ সর্বাধিক 29 রান আসে ওপেনার এবং অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর ব্যাটে ৷ 11 রান করেন কবিশা দিলহারি, 14 রান আসে কৌশিনী নুথিয়াঙ্গানা'র ব্যাটে ৷ এছাড়া দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছননি কোনও শ্রীলঙ্কান ব্যাটার ৷ শেষ পর্যন্ত 15.4 ওভারে মাত্র 69 রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস ৷ সর্বাধিক তিন উইকেট যায় দীপ্তি শর্মার ঝুলিতে ৷ এছাড়া দু'টি করে উইকেট শেফালি বর্মা, শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ও শ্রী চরণি'র ৷ অন্য ম্যাচে বাংলাদেশেকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ গিয়েছে পাকিস্তানের ঘরে ৷