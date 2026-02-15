কেরিয়ারের সেরা বোলিং অরুদ্ধতীর, ডাকওয়ার্থ-লুইসে জিতে অজিভূমে এগোল ভারত

কেরিয়ারের সেরা বোলিং অরুদ্ধতীর, ডাকওয়ার্থ-লুইসে জিতে অজিভূমে এগোল ভারত
বৃষ্টির জেরে টার্গেট তাড়া করতে নেমে 5.1 ওভারের বেশি ব্যাটিংয়ের সুযোগ হয়নি ভারতের ৷
Published : February 15, 2026 at 6:13 PM IST
সিডনি, 15 ফেব্রুয়ারি: পাওয়ার-প্লে'তে দুরন্ত রেণুকা সিং ঠাকুর ৷ পরবর্তীতে কেরিয়ারের সেরা বোলিং ফিগার উপহার দিলেন অরুদ্ধতী রেড্ডি ৷ ভালো বোলিং করলেন স্পিনার শ্রী চরণিও ৷ আর বোলারদের দাপটে অজিভূমে তিনম্য়াচের টি-20 সিরিজ জয় দিয়ে শুরু করল ভারতের মেয়েরা ৷ বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ম্য়াচে অস্ট্রেলিয়াকে 21 রানে হারালেন হরমনপ্রীত কৌররা ৷
অধিনায়িকা হিসেবে এদিন আত্মপ্রকাশ করলেন অজি বোলিং অলরাউন্ডার সোপি মোলিনেক্স ৷ নেতৃত্বের অভিষেকে এদিন টসভাগ্যও সঙ্গ দেয়নি তাঁকে ৷ অলরাউন্ডার তাহিলা ম্য়াকগ্রা ও পেসার মেগান স্কাটের জায়গা হয়নি প্রথম ম্য়াচের একাদশে ৷
টস হেরে প্রথম ব্য়াট করা অস্ট্রেলিয়া পাওয়ার-প্লে'তে দুই ওপেনারকে হারায় ৷ বেথ মুনিকে (5) ফিরিয়ে বিপক্ষ শিবিরে প্রথম ঝটকাটা দেন রেণুকা ৷ জর্জিয়া ভলকে 18 রানে ফেরান গৌড় ৷ এরপর তৃতীয় উইকেটে ফোয়েব লিচফিল্ড ও এলিস পেরির 41 রানের জুটিতে খানিকটা ম্য়াচে ফেরে ক্যাঙারুব্রিগেড ৷ কিন্তু পেরিকে ফিরিয়ে ফের অজি ব্যাটিং লাইন-আপে ধস নামান রেড্ডি ৷
The match has been called off due to rain.#TeamIndia win the 1⃣st T20I by 21 runs (DLS Method) 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) February 15, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/juV5IzNYcG#AUSvIND️ pic.twitter.com/wyiO9WtAEb
80 রানে পাঁচ উইকেট হারানো অস্ট্রেলিয়া এরপর মুখরক্ষা করে জর্জিয়া ওয়ারেহামের ব্য়াটে ৷ 19 বলে 30 রান করেন তিনি ৷ ষষ্ঠ উইকেটে ফের যোগ হয় 41 রান ৷ তবে ভারতীয় বোলারদের দাপটে 18 ওভারেই গুটিয়ে যায় হোম টিমের ইনিংস ৷ 133 রানে শেষ হয় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ৷ চার ওভার হাত ঘুরিয়ে 22 রানে চার উইকেট নেন ম্য়াচের সেরা অরুন্ধতী রেড্ডি ৷
4⃣ Overs— BCCI Women (@BCCIWomen) February 15, 2026
2⃣2⃣ Runs
4⃣ Wickets 🔥
Arundhati Reddy is the Player of the Match for her excellent spell of bowling 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/juV5IzNYcG#TeamIndia | #AUSvIND️ | @reddyarundhati pic.twitter.com/oNjQEJWlAM
জবাবে 5.1 ওভারে শেফালি বর্মার উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 50 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ এরপর বৃষ্টির কারণে আর একটি বলও গড়ায়নি ৷ যেহেতু ভারতীয় দল কমপক্ষে পাঁচ ওভার ব্য়াটিং সম্পূর্ণ করে, তাই শেষমেশ ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ম্য়াচের ভাগ্য নির্ণয় হয় ৷ সেখানে দেখা যায় ভারত 21 রানে এগিয়ে রয়েছে ৷
শেষপর্যন্ত 21 রানে জিতে সিরিজে 1-0 লিড নেয় 50 ওভারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ ক্রিজে 16 রানে অপরাজিত ছিলেন স্মৃতি মন্ধনা ৷ জেমিমা রড্রিগেজ নটআউট ন'রানে ৷ আগামী 19 ফেব্রুয়ারি ক্য়ানবেরার মানুকা ওভালে সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচ খেলবে 'উইমেন ইন ব্লু' ৷