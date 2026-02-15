ETV Bharat / sports

কেরিয়ারের সেরা বোলিং অরুদ্ধতীর, ডাকওয়ার্থ-লুইসে জিতে অজিভূমে এগোল ভারত

বৃষ্টির জেরে টার্গেট তাড়া করতে নেমে 5.1 ওভারের বেশি ব্যাটিংয়ের সুযোগ হয়নি ভারতের ৷

IND W BEAT AUS W
চার উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা অরুন্ধতী (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সিডনি, 15 ফেব্রুয়ারি: পাওয়ার-প্লে'তে দুরন্ত রেণুকা সিং ঠাকুর ৷ পরবর্তীতে কেরিয়ারের সেরা বোলিং ফিগার উপহার দিলেন অরুদ্ধতী রেড্ডি ৷ ভালো বোলিং করলেন স্পিনার শ্রী চরণিও ৷ আর বোলারদের দাপটে অজিভূমে তিনম্য়াচের টি-20 সিরিজ জয় দিয়ে শুরু করল ভারতের মেয়েরা ৷ বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম ম্য়াচে অস্ট্রেলিয়াকে 21 রানে হারালেন হরমনপ্রীত কৌররা ৷

অধিনায়িকা হিসেবে এদিন আত্মপ্রকাশ করলেন অজি বোলিং অলরাউন্ডার সোপি মোলিনেক্স ৷ নেতৃত্বের অভিষেকে এদিন টসভাগ্যও সঙ্গ দেয়নি তাঁকে ৷ অলরাউন্ডার তাহিলা ম্য়াকগ্রা ও পেসার মেগান স্কাটের জায়গা হয়নি প্রথম ম্য়াচের একাদশে ৷

টস হেরে প্রথম ব্য়াট করা অস্ট্রেলিয়া পাওয়ার-প্লে'তে দুই ওপেনারকে হারায় ৷ বেথ মুনিকে (5) ফিরিয়ে বিপক্ষ শিবিরে প্রথম ঝটকাটা দেন রেণুকা ৷ জর্জিয়া ভলকে 18 রানে ফেরান গৌড় ৷ এরপর তৃতীয় উইকেটে ফোয়েব লিচফিল্ড ও এলিস পেরির 41 রানের জুটিতে খানিকটা ম্য়াচে ফেরে ক্যাঙারুব্রিগেড ৷ কিন্তু পেরিকে ফিরিয়ে ফের অজি ব্যাটিং লাইন-আপে ধস নামান রেড্ডি ৷

80 রানে পাঁচ উইকেট হারানো অস্ট্রেলিয়া এরপর মুখরক্ষা করে জর্জিয়া ওয়ারেহামের ব্য়াটে ৷ 19 বলে 30 রান করেন তিনি ৷ ষষ্ঠ উইকেটে ফের যোগ হয় 41 রান ৷ তবে ভারতীয় বোলারদের দাপটে 18 ওভারেই গুটিয়ে যায় হোম টিমের ইনিংস ৷ 133 রানে শেষ হয় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ৷ চার ওভার হাত ঘুরিয়ে 22 রানে চার উইকেট নেন ম্য়াচের সেরা অরুন্ধতী রেড্ডি ৷

জবাবে 5.1 ওভারে শেফালি বর্মার উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 50 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ এরপর বৃষ্টির কারণে আর একটি বলও গড়ায়নি ৷ যেহেতু ভারতীয় দল কমপক্ষে পাঁচ ওভার ব্য়াটিং সম্পূর্ণ করে, তাই শেষমেশ ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ম্য়াচের ভাগ্য নির্ণয় হয় ৷ সেখানে দেখা যায় ভারত 21 রানে এগিয়ে রয়েছে ৷

শেষপর্যন্ত 21 রানে জিতে সিরিজে 1-0 লিড নেয় 50 ওভারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ ক্রিজে 16 রানে অপরাজিত ছিলেন স্মৃতি মন্ধনা ৷ জেমিমা রড্রিগেজ নটআউট ন'রানে ৷ আগামী 19 ফেব্রুয়ারি ক্য়ানবেরার মানুকা ওভালে সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচ খেলবে 'উইমেন ইন ব্লু' ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

INDIA BEAT AUSTRALIA
IND W VS AUS W 1ST T20I
প্রথম টি20 জিতল ভারত
ARUNDHATI REDDY
IND W BEAT AUS W

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.