থাকছে না হোম-অ্যাওয়ে ফরম্য়াট, আইএসএল শুরু সম্ভবত 5 ফেব্রুয়ারি

থাকছে না হোম-অ্যাওয়ে ফরম্য়াট, আইএসএল শুরু সম্ভবত 5 ফেব্রুয়ারি
সব ঠিক থাকলে বাংলা এবং গোয়ার মাটিতে আইএসএলের ম্যাচগুলো হতে চলেছে ৷
Published : December 28, 2025 at 5:35 PM IST
কলকাতা, 28 ডিসেম্বর: হোম-অ্যাওয়ে ফরম্য়াটে নয়, একটি বা দু'টি নির্দিষ্ট জায়গাতেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এবারের আইএসএল ৷ সব ঠিক থাকলে বাংলা এবং গোয়ার মাটিতে আইএসএলের ম্যাচগুলো হতে চলেছে ৷ বাংলায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, কিশোরভারতী স্টেডিয়াম, বারাসত স্টেডিয়াম, কল্যাণী স্টেডিয়ামে আয়োজিত হবে দেশের টপ-টিয়ার ফুটবল লিগ ৷ কলকাতার তিন প্রধান ছাড়া বাংলায় খেলবে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড, জামশেদপুর এফসি, ওড়িশা এফসি ও ইন্টার কাশী ৷ সবমিলিয়ে সোমবার অর্থাৎ, ফেডারেশনের প্রস্তাবিত মডেলে সম্মতি জানাতে চলেছে ক্লাবগুলো ৷
ক্লাবগুলো সম্মতি জানালে তারপর তা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শীর্ষ আদালতে তা পেশ করবেন ৷ আগামী 5 জানুয়ারি এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সম্মতি আসার অপেক্ষা ৷ সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে 5 ফেব্রুয়ারি থেকে আইএসএল শুরু হওয়ার সম্ভাবনা গাঢ় হচ্ছে ৷ ইস্টবেঙ্গল আইএসএল আয়োজনে ক্লাব জোটে যোগদানের ব্যাপারে অসম্মত ছিল ৷ কিন্তু ফেডারেশনের মাধ্যমে লিগের প্রস্তাব আসায় আইএসএল নিয়ে কলকাতা জায়ান্টদের ভিন্নমত নেই ৷ সম্ভবত দূরদর্শনে এবারের আইএসএল দেখা যাবে ৷ সঙ্গে স্ট্রিমিং অ্যাপেও অনুরাগীরা আইএসএলের মজা উপভোগ করতে পারবেন ৷
কম সময়ে সুষ্ঠভাবে আইএসএল আয়োজনের ব্যবস্থাপনা হয়তো এফএসডিএলের হাতেই থাকতে চলেছে ৷ সবমিলিয়ে পুরো জট খোলার পরিস্থিতি তৈরি হলেও কিছু ধোঁয়াশা থাকছেই ৷ কোন কোন ব্যাপারে ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে ? এখনও অপারেশনাল এক্সপেন্স, স্যালারি ক্যাপ, লং টার্ম প্রোটেকশন অফ ইনভেস্টমেন্টের মত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হওয়া বাকি ৷ চলতি আইএসএলের খরচ নির্ভর করছে ক্লাবগুলি কোন ফরম্যাটে আইএসএল খেলতে চাইছে তার উপর ৷ এবছর কমার্শিয়াল পার্টনার না-পেলে শুধুমাত্র ক্লাবের পার্টিসিপেশন ফি'র উপর ভিত্তি করেই আইএসএল আয়োজন হবে ৷
ফেডারেশন, ক্লাব জোট এবং কমার্শিয়াল পার্টনারের প্রস্তাবিত হাইব্রিড মডেলে আপাতত খুশি ক্লাবগুলি ৷ 29 ডিসেম্বর সব বিষয় নিয়ে সামনাসামনি বৈঠকে বসছে সবপক্ষ ৷ ফেডারেশন আশাবাদী যে, 29শে'র বৈঠকেই ঘোষণা করে দেওয়া যাবে এবারের আইএসএলের দিনক্ষণ ৷ তবে ক্লাবগুলো দাবি জানাবে, এবারের আইএসএলে বল গড়ানোর আগেই যাতে নতুন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা-প্রস্তাবের সব শর্তে সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি জোগাড় করে ফেডারেশন এবং কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক ৷ তবে যাই হোক না কেন, যে কোনও মূল্যে আইএসএল আয়োজনে রাজি সবপক্ষই ৷