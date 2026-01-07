ETV Bharat / sports

'দেশ সবার আগে', বিপিএল ছেড়ে সত্যি সামনে আনলেন জনপ্রিয় ক্রীড়া উপস্থাপিকা

বিপিএলের তরফে তাঁকে প্য়ানেল থেকে সরিয়ে দেওয়ার রিপোর্টকে 'মিথ্যা' বললেন রিধিমা

RIDHIMA PATHAK
অনুরাগীদের সঙ্গে রিধিমা (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 7, 2026 at 7:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 7 জানুয়ারি: বাংলাদেশ পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে ছেঁটে ফেলার জল অনেকদূর গড়িয়েছে ৷ ভারতে আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপ খেলতে অস্বীকার করার পাশাপাশি বাংলাদেশ আইপিএল সম্প্রচারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ৷ এমন সময় পদ্মাপাড়ের দেশের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল, ভারতের জনপ্রিয় ক্রীড়া উপস্থাপিকা রিধিমা পাঠককে নাকি প্যানেল থেকে সরিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ প্রিমিয়র লিগ কর্তৃপক্ষ ৷ কিন্তু সেই রিপোর্ট যে সর্বৈব মিথ্য়া, তা স্পষ্ট করে সত্য়িটা সামনে আনলেন রিধিমা স্বয়ং ৷

সোশাল মিডিয়ায় বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারতের ক্রীড়া উপস্থাপিকা জানালেন, স্বেচ্ছায় চলতি বিপিএল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন তিনি ৷ অর্থাৎ, বিপিএল ছাড়ার সিদ্ধান্তটি একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ৷ তবে তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে বিসিসিআই'য়ের সংঘাতের কারণেই, সেটা সাফ বুঝিয়ে দিয়েছেন রিধিমা ৷

রিধিমা এদিন সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "সত্যিটা সামনে আসা প্রয়োজন ৷ গত কয়েকঘণ্টায় দেখেছি বেশ কিছু জায়গায় বলা হচ্ছে আমায় বিপিএল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সেটা সত্য়ি নয় ৷ আমি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি ৷ আমার কাছে দেশ সবার আগে ৷ আর ক্রিকেটের মূল্য বাকি সবকিছুর থেকে অনেক আগে ৷ সততা, সম্মান এবং আকাঙ্খার সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে ক্রিকেটকে সেবা করতে পেরে আমি ধন্য ৷ আমি আগামিদিনেও সততা, স্বচ্ছতা এবং খেলার স্পিরিটের পাশা দাঁড়াব ৷ ধন্যবাদ সকলকে যাঁরা পাশে থেকেছেন এবং আমায় মেসেজ করেছেন ৷ সত্যতা ক্রিকেটের প্রাপ্য ৷ এব্যাপারে আমার তরফ থেকে আর কোনও মন্তব্য আশা করবেন না ৷"

রিধিমা এমন সময় তাঁর বিপিএল ছাড়া নিয়ে সত্যিটা সামনে আনলেন, যখন আইসিসি'র কাছে টি-20 বিশ্বকাপের ভেন্যু বদলের আর্জি জানিয়ে কোণঠাসা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ৷ কারণ, বাংলাদেশের ম্য়াচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরানোর আর্জি বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নিং বডি প্রত্যাখ্য়ান করেছে ৷ তবে সে কথা উল্লেখ না-করলেও বিসিবি'র তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বুধবার কেবল জানানো হয়েছে, আইসিসি ভারতে খেলার ব্যাপারে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তাঁদের সঙ্গে কাজ করবে ৷ দিনদু'য়েক আগে মুস্তাফিজুরকে আইপিএল থেকে সরানোর প্রতিবাদস্বরূপ বাংলাদেশে লিগের সম্প্রচার বন্ধের নির্দেশিকা জারি করেছে সেদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ৷

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে নিরন্তর হামলার শিকার সেদেশের সংখ্য়ালঘুরা ৷ প্রতিবাদে বিসিসিআই'য়ের নির্দেশ মেনে মুস্তাফিজুর রহমানকে স্কোয়াড থেকে বাদ দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ গত শনিবার কেকেআর বাংলাদেশ পেসারকে স্কোয়াড থেকে ছেঁটে ফেলার পরই জরুরি বৈঠকে বসেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ৷ পরদিন ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না-আসার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তাঁরা ৷ পাশাপাশি আইসিসি'কে ভেন্যু বদলের আর্জি জানানো হয় বিসিবি'র তরফে ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

RIDHIMA PATHAK
BANGLADESH PREMIER LEAGUE
BANGLADESH CRICKET BOARD
রিধিমা পাঠক
RIDHIMA PATHAK EXITS BPL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.