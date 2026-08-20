'লক্ষ্য়'চ্যুত সেন, 92 নম্বরের কাছে অবাক হারে বিদায় তারকা শাটলারের

'লক্ষ্য়'চ্যুত সেন, 92 নম্বরের কাছে অবাক হারে বিদায় তারকা শাটলারের
প্রথমটি জিতলেও পরের দু'টি গেম হেরে বিদায় আলমোরা'র শাটলারের ৷ কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় জয় পেলেন গ্যারেট টান ৷
Published : August 20, 2026 at 8:08 AM IST
নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: বিশ্বের 128 নম্বরের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার হোঁচট খেয়েছিলেন শুরুতেই ৷ প্রথম গেম হারতে হলেও পরের দু'টিতে অবশ্য কলিন্স ফিলিমন'কে দাঁড়াতে দেননি ৷ দ্বিতীয় রাউন্ডেও লড়াই খুব একটা কঠিন ছিল না ৷ কিন্তু বিশ্বের 92 নম্বর গ্য়ারেট টানের কাছে অবাক হারে দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে ছিটকে গেলেন লক্ষ্য সেন ৷ রাউন্ড অন 32'তে তিন গেমের লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বছর আঠারোর কিশোরের কাছে লক্ষ্য় হারলেন 19-21, 21-19, 21-17 ব্যবধানে ৷
73 মিনিটের দ্বৈরথে এদিন শুরুটা ভালোই করেছিলেন লক্ষ্য় ৷ লড়াইয়ের শুরুটা টানটান হলেও শেষ পর্যন্ত নার্ভ ধরে রেখে 21-19 ব্যবধানে প্রথম গেম জিতে নেন ভারতীয় ব্য়াডমিন্টনের পোস্টার বয় ৷ এরপর মনে হয়েছিল বুঝি সহজেই দ্বিতীয় গেম জিতে প্রি-কোয়ার্টার নিশ্চিত করবেন লক্ষ্য় ৷ কিন্তু টানের প্রত্যাবর্তনের সেই শুরু ৷ যা তাঁকে শেষমেশ এনে দিল সিনিয়র কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় জয় ৷
লক্ষ্য়'র পাশাপাশি ভারতীয় শাটলারের প্রবল জনসমর্থনের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হল মার্কিন শাটলারকে ৷ কিন্তু ক্রস-কোর্ট, দুর্ধর্ষ স্ম্য়াশ, নেট-প্লে সবকিছুতে নিখুঁত থেকে চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম বড় অঘটনটি ঘটালেন গ্য়ারেট টান ৷ দ্বিতীয় গেম পাল্টা 21-19 ব্যবধানে জিতে নেন একদা জুনিয়র ব্যাডমিন্টনে বিশ্বের পয়লা নম্বর ৷ ম্য়াচ গড়ায় তৃতীয় গেমে ৷ সেখানে 11-4 ব্যবধানে বিরতিতে এগিয়ে যেতেই লক্ষ্য'র ললাটলিখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ৷ প্রতি-আক্রমণে অবশ্য ব্যবধান একসময় 13-10 কমিয়ে এনেছিলেন ভারতীয় তারকা ৷ তবে শেষরক্ষা হয়নি ৷ দূরত্ব বজায় রেখে গেম এবং সেইসঙ্গে ম্য়াচ জিতে নেন টান ৷
🚨 Round of 32 stunner‼️#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/ZY6NgEMLQH— BWF (@bwfmedia) August 19, 2026
ম্য়াচ হেরে হতাশ লক্ষ্য় সেন ৷ বিশ্বের 14 নম্বর বলেন, "ম্য়াচে তুল্যমূল্য লড়াই হয়েছে ৷ আমি সবটুকু দিয়ে লড়েছি ৷ তৃতীয় গেমের শেষদিকে বেশ কিছুটা ক্লান্তও হয়ে পড়েছিলাম ৷ তবে ওকে (গ্য়ারেট টান) পুরো কৃতিত্ব দিতেই হবে ৷ দারুণ একটা ম্য়াচ খেলেছে ৷ পাশাপাশি নিজের জন্য হতাশ আমি ৷"
🔥 Fired up in this rally 🔥 #BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/0K4r3dWW5F— BWF (@bwfmedia) August 20, 2026
লক্ষ্য হারলেও পুরুষ সিঙ্গলসে সহজ জয় পেলেন আরেক ভারতীয় আয়ুষ শেট্টি ৷ শ্রীলঙ্কার প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে প্রি-কোয়ার্টারে প্রবেশ করলেন প্রথম রাউন্ডে বিশ্বের পয়লা নম্বরকে হারানো শাটলার ৷ দুমিন্দু আবেবিক্রমা'র বিরুদ্ধে আয়ুষের পক্ষে ম্য়াচের ফল 21-8, 21-10 ৷