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প্রয়াত কিংবদন্তি শুটার যশপাল রানা, শোকপ্রকাশ মোদির

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শুটার গড়ার অবদানস্বরূপ পেয়েছিলেন দ্রোণাচার্য পুরস্কার ৷ মাত্র 49 বছর বয়সে সেই প্রতিভাবান শুটারের মৃত্যুতে শোকের ছায়া ক্রীড়ামহলে ৷

SHOOTER JASPAL RANA DIES
প্রয়াত সোনাজয়ী শুটার যশপাল রানা (ফাইল ছবি - পিটিআই)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 10:51 AM IST

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নয়াদিল্লি, 12 জুন: প্রয়াত এশিয়ান গেমসে স্বর্ণ পদকজয়ী শুটার যশপাল রানা ৷ বয়স হয়েছিল 49 বছর ৷ কোচ হিসেবে প্যারিস অলিম্পিকে মনু ভাকেরের ঐতিহাসিক জোড়া ব্রোঞ্জ পদক জয়ের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন কিংবদন্তি এই শুটার ৷ হৃদযন্ত্রের জটিলতা প্রাণ কাড়ল স্বর্ণজয়ীর ৷

ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এনআরএআই)-এর সভাপতি কালকেশ নারায়ণ সিং দেও-এর তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লির একটি হাসপাতালে রানা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন যশপাল রানা । মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী রিনা রানা, মেয়ে দেবাংশী, ছেলে যুবরাজ, বাবা নারায়ণ সিং রানা এবং দুই ভাইবোন সুষমা সিং ও সুভাষ রানাকে রেখে গিয়েছেন ।

কিংবদন্তি শুটারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "শ্রী যশপাল রানা জি-র মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত । তাঁর প্রয়াণ ভারতীয় ক্রীড়াজগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি ৷"

Narendra Modi on Jashpal Rana death
যশপালের মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রীর শোকবার্তা (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট)

তিনি আরও লেখেন, "শুটিংয়ে অসাধারণ সাফল্যের মাধ্যমে দেশের জন্য অপরিসীম গৌরব বয়ে এনেছেন রানা এবং একইভাবে একজন পরামর্শদাতা হিসেবেও তাঁর অবদান ছিল প্রশংসনীয় ৷ তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তরুণ ক্রীড়াবিদদের গড়ে তুলেছেন ও পথ দেখিয়েছেন ।"

তাঁর কথায়, "শ্রেষ্ঠত্ব, শৃঙ্খলা এবং ক্রীড়া জগতের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা তাঁকে অপরিসীম প্রশংসা এনে দিয়েছে । এই শোকের মুহূর্তে আমার সমবেদনা তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং সমগ্র ক্রীড়া জগতের প্রতি রইল । ওম শান্তি ৷"

জার্মানির মিউনিখে অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ (ISSF) বিশ্বকাপ থেকে ভারতীয় দলের ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন । নয়াদিল্লিতে পৌঁছনোর পরপরই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে তাঁর হৃদযন্ত্রে স্টেন্ট বসানো হয় ৷ সূত্র অনুযায়ী, শুরুতে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেলেও পরবর্তীতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে । বৃহস্পতিবার রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ৷

SHOOTER JASPAL RANA with MANU BHAKER
অলিম্পিকে পদক জয়ের পর মনু ভাকেরের সঙ্গে যশপাল রানা (ফাইল ছবি - পিটিআই)

স্পষ্টবাদী স্বভাব এবং খেলার প্রতি গভীর আবেগের কারণে ভারতীয় শুটিং মহলে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত এই প্রাক্তন শুটার ছিলেন এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ৷ মাত্র 12 বছর বয়সেই তিনি জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্বর্ণপদক জিতেছিলেন ।

1994 সালের কমনওয়েলথ গেমস এবং এশিয়ান গেমসে 25 মিটার ইভেন্টে স্বর্ণপদক জয়ের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর বড় সাফল্য আসে । বস্তুত, 1978 সালে রাজা রণধীর সিংয়ের সাফল্যের পর এশিয়ান গেমসে এটিই ছিল ভারতের প্রথম স্বর্ণপদক জয় । উল্লেখ্য, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার সাথে লড়াই করে রণধীর সিংও সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন ।

শুটার হিসেবে রানার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তটি আসে 2006 সালের এশিয়ান গেমসে, যেখানে তিনি তিনটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক জয় করেন এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করার মতো দুর্দান্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন ।

SHOOTER JASPAL RANA with MANU BHAKER
কোচ যশপাল রানার সঙ্গে মনু ভাকের (ফাইল ছবি - পিটিআই)

একজন শীর্ষস্থানীয় শুটার হিসেবে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের পর, রানা জুনিয়র জাতীয় দলের কোচ এবং হাই-পারফরম্যান্স প্রশিক্ষক হিসেবে ভারতীয় শুটিংয়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ।

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রানা ভারতীয় পিস্তল শুটারদের 'হাই-পারফরম্যান্স কোচ' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন । একজন এলিট শুটার হিসেবে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের পর, জুনিয়র জাতীয় দলের কোচ এবং হাই-পারফরম্যান্স প্রশিক্ষক হিসেবে তিনি ভারতীয় শুটিং জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন ।

কোচ হিসেবে তাঁর সাফল্যের মধ্যে অন্যতম হল মনুকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং 2024 প্যারিস অলিম্পিকে তাঁর ঐতিহাসিক জোড়া ব্রোঞ্জ পদক জয়ে সহায়তা করা । 2012 সাল থেকে জুনিয়র পিস্তল কোচ হিসেবে তিনি সৌরভ চৌধুরী, অনীশ ভানওয়ালা এবং চিঙ্কি যাদবের মতো তরুণ প্রতিভাদের গড়ে তুলেছিলেন ৷

জুনিয়র পর্যায়ে তাঁর কাজের ফলে আন্তর্জাতিক মানের এক বিশাল প্রতিভাবান শুটারের ভাণ্ডার বা 'পাইপলাইন' তৈরি হয়েছে ৷ কঠোর প্রশিক্ষক হিসেবে পরিচিত রানা এমন সব কঠোর অনুশীলন পদ্ধতি চালু করেছিলেন, যা অলিম্পিকের আসল ম্যাচের চাপকে নিখুঁতভাবে অনুকরণ করত । এনআরএআই (NRAI) তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে 25 মিটার পিস্তল বিভাগের হাই-পারফরম্যান্স কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল ৷

এই খেলার জগতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের শুটারদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ, সরকার তাঁকে 2020 সালে মর্যাদাপূর্ণ 'দ্রোণাচার্য পুরস্কার' ভূষিত করেছিল ৷ চারটি কমনওয়েলথ গেমসে মোট 15টি পদক (যার মধ্যে 9টি সোনা) জিতে এখনও পর্যন্ত ভারতের সর্বকালের সবচেয়ে সফল ক্রীড়াবিদ রানা ৷

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প্রয়াত শুটার যশপাল রানা
INDIAN SHOOTING COACH JASPAL RANA
JASPAL RANA DIES
SHOOTER JASPAL RANA

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