'খেলা জীবনের অংশ, জীবনের উপরে নয়'; নীরজের মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া দীপা মালিকের

'খেলা জীবনের অংশ, জীবনের উপরে নয়'; নীরজের মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া দীপা মালিকের
Para Athletes Neeraj Yadav Dies: নির্বাসিত ক্রীড়াবিদদের উপর বাড়তি নজরদারির দাবি তুললেন প্যারা-অ্যাথলিট দীপা মালিক ৷ সঞ্জয় অধিকারীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 28, 2026 at 4:48 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: প্রয়াত প্যারা-এশিয়াডে সোনাজয়ী F55 অ্যাথলিট নীরজ যাদব ৷ মঙ্গলবার রাতে দিল্লিতে তাঁর ফ্ল্যাট থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ৷ পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্যারা-অ্যাথলিটকে মৃত ঘোষণা করা হয় ৷ এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ক্রীড়াজগতে ৷ এমনকি এই খবর শুনে স্তম্ভিত কিংবদন্তি প্যারা-অ্যাথলিট দীপা মালিক ৷
আহমেদাবাদ বুক ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে যাওয়ার আগে ইটিভি ভারত দীপা মালিক বলেছেন, "খুবই দুঃখজনক ঘটনা ৷ দীর্ঘদিন সাফল্যের মধ্যে থাকা একজন প্যারা-অ্যাথলিটের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্যিই দুঃখজনক ৷ ওঁর খেলোয়াড় জীবনে একটা খারাপ সময় এসেছিল ৷ এশিয়ান গেমসে পদক পাওয়ার পরেও, পদকপ্রাপ্তি হয়নি ৷ কারণ ডোপ টেস্টে ব্যর্থ হয়েছিলেন ৷ একজন খেলোয়াড়ের জীবনে এই ঘটনা হয়ে থাকে ৷"
নীরজের ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়া ও নির্বাসন প্রসঙ্গে দীপা বলেন, "আমরা ইতিহাসে দেখেছি, এরপরও সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়টি ফিরে এসেছেন ৷ নির্বাসন কাটিয়ে ফিরে এসেছেন ৷ আমার মনে হয় খেলোয়াড়দের বুঝতে হবে খেলা আপনার জীবনের অংশ, জীবনের উপরে নয় ৷ খেলোয়াড় কে মনে রাখতে হবে, তিনি একটি পরিবারের অংশ ৷ সেখানে তিনি কারও বাবা, ভাই, ছেলে, স্বামী এবং দাদা ৷ সেই দায়িত্ববোধ থেকে সরলে চলবে না ৷ আমি নীরজের অসুবিধা, সমস্যার কথা জানি না ৷"
প্রায় একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, "নীরজ গত এশিয়ান গেমসে যেতে পারেনি, এবারও পারেননি ৷ গত এশিয়ান গেমসে গিয়েও পদক পাওয়া হয়নি ৷ সামাজিক মাধ্যমে-সহ খেলোয়াড়দের সাফল্যের ছবি দেখেছেন ৷ তাঁদের আর্থিক পুরস্কার পাওয়ার খবর পেয়েছেন ৷ এগুলোতে একটা মানসিক ধাক্কা তো লাগে ৷ আমিও লন্ডন অলিম্পিকে যেতে পারিনি ৷ রিও অলিম্পিকে যাওয়ার আগে আদালতে মামলা হয়েছিল ৷ নীরজের মৃত্যু অবশ্যই দুঃখজনক ঘটনা ৷ আমার মতে খেলোয়াড়ের মানসিক পরিস্থিতির দিকে টানা নজর রাখা প্রয়োজন ৷ সেই খেলোয়াড়ের ওপর বাড়তি নজর দেওয়া উচিত, যিনি নির্বাসনে রয়েছেন বা পেরিয়ে এসেছেন ৷ তাঁর প্রত্যাবর্তনে সাহায্য করা উচিত, নির্বাসিত না-করে ৷"
এই ইস্যুতে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন দীপা মালিক ৷ তিনি বলেন, "নাডার গাইডলাইন সম্পর্কে সচেতন করা উচিত অ্যাথলিটদের ৷ খেলোয়াড়দের কোনও সামাজিক চাপের মধ্যে পড়া উচিত নয় ৷ মনে রাখতে হবে একটা গাছের ফল নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে পাকে ৷ শুধু সময়টা আলাদা হয় ৷ জীবনের ওপর কিছু নেই ৷ জীবন পরীক্ষা নেয়, উৎসব উপহার দেয় ৷ বিশেষ করে সেই সব খেলোয়াড়দের ওপর বেশি নজর দেওয়া জরুরি যারা অল্পের জন্য সাফল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ৷ কোচেদের এই ব্যাপারে নজরদারি জরুরি ৷ প্রতিযোগিতামূলক খেলায় কোনও খেলোয়াড় যদি হতাশা বোধ করেন, তাহলে তাঁকে পেশাদারদের অধীনে নিয়ে যাওয়া উচিত ৷ খেলোয়াড়দের চারদিকে মানুষজনকেও বিষয়টি নজরে রাখতে হবে ৷ নীরজের পদক হাতছাড়া করার দুঃখ ছিল ৷ চাকরি না-পাওয়ার দুঃখ ছিল হয়তো ৷ তারপরেও এই ঘটনা সত্যিই খারাপ খবর ৷"
বুধবার এশিয়ান প্যারা গেমসে সোনাজয়ী অ্যাথলিট নীরজ যাদবের দেহ তাঁর ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় ৷ 42 বছরের ভারতীয় প্যারা-অ্যাথলিটের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া ক্রীড়ামহলে ৷ প্রাথমিকভাবে অ্যাথলিট চরম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে মনে করা হলেও, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয় ৷ একাধিক সাফল্যের অধিকারী এই অ্যাথলিটের রহস্যমৃত্যু ঘিরে উঠছে নানা প্রশ্ন ৷
দিল্লিতে তাঁর বাসভবন থেকে নীরজ যাদবের দেহ উদ্ধার হয় ৷ বুধবার দিল্লির জিটিবি হাসপাতালে তাঁর ময়নাতদন্ত হয়েছে ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্যারা-অলিম্পিকে পদকজয়ী অ্যাথলিট সুমিত আন্তিল এবং সতীর্থ ভিপিন কাসানা ৷ ভারতীয় প্যারা অ্যাথলেটিকসের কোচ এস সত্যনারায়ণ নীরজের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন ৷ তিনি জানান, এই ঘটনায় তিনি স্তম্ভিত ৷ নীরজকে দেশের অন্যতম ভালো অ্যাথলিট হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন ৷
উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা নীরজ F55 বিভাগে জ্যাভলিন ও ডিসকাস থ্রোয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন ৷ সাত বছর বয়সে তাঁর পোস্ট-পোলিও রেসিডুয়াল প্যারালিসিস ধরা পড়ে ৷ 2018 সালে জাকার্তা এশিয়ান প্যারা-গেমসে জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা জেতেন তিনি ৷ 2022 সালের হাংঝো এশিয়ান প্যারা গেমসে জ্যাভলিন ও ডিসকাস থ্রো, দুই বিভাগেই সোনা জিতে নজির গড়েন ৷ 2005 থেকে 2012 সাল পর্যন্ত হুইলচেয়ার টেনিসেও খেলেছিলেন তিনি ৷