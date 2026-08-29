বেলজিয়ামের কাছে হেরে বিশ্বকাপে আটে শেষ করলেন হরমনপ্রীতরা, মহিলা দলকে আর্থিক পুরস্কার

বেলজিয়ামের কাছে হেরে বিশ্বকাপে আটে শেষ করলেন হরমনপ্রীতরা, মহিলা দলকে আর্থিক পুরস্কার
পাঁচ দশকের সেরা ফলাফলের জন্য মহিলা দলকে 50 লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দিচ্ছে হকি ইন্ডিয়া ৷
Published : August 29, 2026 at 9:57 AM IST
ব্রাসেলস (বেলজিয়াম), 29 অগস্ট: একদিন আগে জার্মানিকে হারিয়ে বিশ্বকাপে পাঁচ দশকের সেরা পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছিল দেশের মহিলা হকি দল ৷ পুরুষ দলকে ছাপিয়ে গিয়েছে সালিমা তেতে ব্রিগেড ৷ ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ, শুক্রবার ভারতের পুরুষ হকি দল নেমেছিল প্রতিযোগিতায় সপ্তমস্থান দখলের লড়াইয়ে ৷ কিন্তু বেলজিয়ামের কাছে শুটআউটে হেরে অষ্টমস্থানে শেষ করল অলিম্পিক্সের ব্রোঞ্জজয়ীরা ৷
নির্ধারিত সময় ফলাফল 3-3 হওয়ায় ম্য়াচ গড়ায় শুটআউটে ৷ সেখানে 3-4 ব্যবধানে হেরে হতাশাজনক পারফরম্য়ান্সে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হল ভারতের ৷ অথচ বেলজিয়ামের বেলফিয়াস হকি এরিনায় এদিন আয়োজকদের বিরুদ্ধে শুরুতে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল এশিয়া সেরারা ৷ ছ'মিনিটের মাথায় অভিষেক নাইনের ফিল্ড গোল সপ্তম স্থান নির্ণায়ক ম্য়াচে এগোয় ভারত ৷
গোল হজম করে পাল্টা দেয় বেলজিয়াম ৷ ম্যাচজুড়ে এদিন 10টি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে আয়োজকরা ৷ দ্বিতীয় কোয়ার্টারে তারা সমতা ফেরায় রোমান ডুভেকোটের ফিল্ড গোলে ৷ দু'মিনিটের মধ্যে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে 2-1 করে তারা ৷ প্রথমার্ধে 1-2 গোলে পিছিয়ে থাকা ভারত ম্য়াচে পাল্টা সমতা ফেরায় দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ৷
We gave it everything till the final hooter.— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 28, 2026
The Indian Men’s Team drew 3–3 against Belgium in the 7th/8th place clash at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026, with Harmanpreet Singh finding the equaliser in the final minute. 🏑
The game went to a shootout,… pic.twitter.com/T3h2F2WQTL
এরপর ম্য়াচের তৃতীয় কোয়ার্টারে একের পর এক পেনাল্টি কর্নার আদায় করেও ম্য়াচে লিড নিতে পারেনি 2018'র চ্য়াম্পিয়নরা ৷ তবে চতুর্থ তথা অন্তিম কোয়ার্টারের শুরুতে দ্বিতীয়বার ম্য়াচে এগিয়ে যায় বেলজিয়াম ৷ ফিল্ড গোল থেক 3-2 করেন নিকোলাস ডি কেরপেল ৷ যা নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে গিয়ে পরিশোধ করে ভারত ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে ম্য়াচে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে রুদ্ধশ্বাস ড্র করেন হরমনপ্রীত ৷
অথচ শুটআউটের প্রথম প্রচেষ্টায় গোল করতে ব্যর্থ হন ভারত অধিনায়ক ৷ দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন সুখজিৎ সিংও ৷ যা পিছিয়ে দেয় ভারতকে ৷ ফলত শেষ তিনটি প্রচেষ্টায় শিলানন্দ লাকরা, দিলপ্রীত সিং ও অভিষেক সফল হলেও 3-4 গোলে হারতে হয় ভারতকে ৷
𝗥𝗘𝗪𝗔𝗥𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖 𝗙𝗘𝗔𝗧! 🇮🇳🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 28, 2026
Hockey India announces a cash prize of ₹50 lakh for the Indian Women’s Hockey Team in recognition of their historic 5th-place finish at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏆❤️
The team has scripted India’s… pic.twitter.com/sAzKQuENda
ব্যর্থতার মোড়কে পুরুষ হকি দলের বিশ্বকাপ অভিযান শেষের দিন অবশ্য পঞ্চমস্থানে শেষ করা মহিলা দলের জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষিত হল ৷ 1974 সালে বিশ্বকাপের প্রথম সংস্করণে চতুর্থস্থানে শেষ করেছিল মহিলা দল ৷ তারপর এটাই সেরা ফলাফল তাদের জন্য ৷ বিশ্বকাপে মহিলা দলের ঐতিহাসিক সেই পারফরম্যান্সের জন্য 50 লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করল হকি ইন্ডিয়া ৷