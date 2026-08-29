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বেলজিয়ামের কাছে হেরে বিশ্বকাপে আটে শেষ করলেন হরমনপ্রীতরা, মহিলা দলকে আর্থিক পুরস্কার

পাঁচ দশকের সেরা ফলাফলের জন্য মহিলা দলকে 50 লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দিচ্ছে হকি ইন্ডিয়া ৷

HOCKEY WORLD CUP 2026
বেলজিয়ামের কাছে হেরে আটে শেষ করল ভারত (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2026 at 9:57 AM IST

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ব্রাসেলস (বেলজিয়াম), 29 অগস্ট: একদিন আগে জার্মানিকে হারিয়ে বিশ্বকাপে পাঁচ দশকের সেরা পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছিল দেশের মহিলা হকি দল ৷ পুরুষ দলকে ছাপিয়ে গিয়েছে সালিমা তেতে ব্রিগেড ৷ ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ, শুক্রবার ভারতের পুরুষ হকি দল নেমেছিল প্রতিযোগিতায় সপ্তমস্থান দখলের লড়াইয়ে ৷ কিন্তু বেলজিয়ামের কাছে শুটআউটে হেরে অষ্টমস্থানে শেষ করল অলিম্পিক্সের ব্রোঞ্জজয়ীরা ৷

নির্ধারিত সময় ফলাফল 3-3 হওয়ায় ম্য়াচ গড়ায় শুটআউটে ৷ সেখানে 3-4 ব্যবধানে হেরে হতাশাজনক পারফরম্য়ান্সে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হল ভারতের ৷ অথচ বেলজিয়ামের বেলফিয়াস হকি এরিনায় এদিন আয়োজকদের বিরুদ্ধে শুরুতে গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল এশিয়া সেরারা ৷ ছ'মিনিটের মাথায় অভিষেক নাইনের ফিল্ড গোল সপ্তম স্থান নির্ণায়ক ম্য়াচে এগোয় ভারত ৷

গোল হজম করে পাল্টা দেয় বেলজিয়াম ৷ ম্যাচজুড়ে এদিন 10টি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে আয়োজকরা ৷ দ্বিতীয় কোয়ার্টারে তারা সমতা ফেরায় রোমান ডুভেকোটের ফিল্ড গোলে ৷ দু'মিনিটের মধ্যে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে 2-1 করে তারা ৷ প্রথমার্ধে 1-2 গোলে পিছিয়ে থাকা ভারত ম্য়াচে পাল্টা সমতা ফেরায় দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ৷

এরপর ম্য়াচের তৃতীয় কোয়ার্টারে একের পর এক পেনাল্টি কর্নার আদায় করেও ম্য়াচে লিড নিতে পারেনি 2018'র চ্য়াম্পিয়নরা ৷ তবে চতুর্থ তথা অন্তিম কোয়ার্টারের শুরুতে দ্বিতীয়বার ম্য়াচে এগিয়ে যায় বেলজিয়াম ৷ ফিল্ড গোল থেক 3-2 করেন নিকোলাস ডি কেরপেল ৷ যা নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে গিয়ে পরিশোধ করে ভারত ৷ পেনাল্টি কর্নার থেকে ম্য়াচে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে রুদ্ধশ্বাস ড্র করেন হরমনপ্রীত ৷

অথচ শুটআউটের প্রথম প্রচেষ্টায় গোল করতে ব্যর্থ হন ভারত অধিনায়ক ৷ দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন সুখজিৎ সিংও ৷ যা পিছিয়ে দেয় ভারতকে ৷ ফলত শেষ তিনটি প্রচেষ্টায় শিলানন্দ লাকরা, দিলপ্রীত সিং ও অভিষেক সফল হলেও 3-4 গোলে হারতে হয় ভারতকে ৷

ব্যর্থতার মোড়কে পুরুষ হকি দলের বিশ্বকাপ অভিযান শেষের দিন অবশ্য পঞ্চমস্থানে শেষ করা মহিলা দলের জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষিত হল ৷ 1974 সালে বিশ্বকাপের প্রথম সংস্করণে চতুর্থস্থানে শেষ করেছিল মহিলা দল ৷ তারপর এটাই সেরা ফলাফল তাদের জন্য ৷ বিশ্বকাপে মহিলা দলের ঐতিহাসিক সেই পারফরম্যান্সের জন্য 50 লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করল হকি ইন্ডিয়া ৷

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