পাকিস্তানকে হারিয়ে নকআউট নিশ্চিত করলেন ভারতের পুরুষ প্যাডলাররাও

পাকিস্তানকে হারিয়ে নকআউট নিশ্চিত করলেন ভারতের পুরুষ প্যাডলাররাও
ইরানের কাছে হারের ধাক্কা সামলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হেলায় হারালেন ভারতীয় প্যাডলাররা ৷
Published : September 21, 2026 at 7:05 PM IST
নাগোয়া (জাপান), 21 সেপ্টেম্বর: মেয়েদের দেখানো পথেই পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়াডের নকআউট পর্বে পৌঁছল ভারতের পুরুষ টেবল টেনিস দল ৷ ইন্দোনেশিয়াকে সহজে হারালেও রবিবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্য়াচে ইরানের কাছে 0-3 ব্যবধানে হেরে বিপদ বাড়িয়েছিল ভারতীয় দল ৷ সোমবার অবশ্য চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হেলায় হারালেন হরমিত দেশাই, পায়াস জৈন'রা ৷ মেয়েদের মতোই পাকিস্তানকে 3-0 ব্যবধানে হারিয়ে শেষ আটে চলে গেল ছেলেরা ৷
উল্লেখযোগ্যভাবে এদিন গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে পাকি প্যাডলারদের একটিও গেম জেতার সুযোগ দেননি ভারতীয় কাউন্টার-পার্টরা ৷ মহম্মদ খানের বিরুদ্ধে এদিন প্রথম টাইয়ে অংশ নিয়েছিলেন বিশ্বের 97 নম্বর হরমিত দেশাই ৷ 11-4, 11-3, 11-5 ব্যবধানে জিতে ভারতের হয়ে শুরুটা দারুণ করেন হরমিত ৷ একইভাবে দ্বিতীয় টাইয়ে আব্বাস খানের বিরুদ্ধে 3-0 জয় হাসিল করে নেন জি সাথিয়ান ৷ দক্ষিণী প্য়াডলারের পক্ষে ফলাফল 11-1, 11-8, 11-9 ৷
দিনের তৃতীয় টাইয়ে আরেক মহম্মদ খানের মুখোমুখি হয়েছিল দিল্লির প্যাডলার পায়াস জৈন ৷ গতকাল দিনের দ্বিতীয় টাইয়ে ইরানের বিরুদ্ধে নামেননি তিনি ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এদিন দাপটেই জয় তুলে নেন পায়াস ৷ তাঁর পক্ষে ম্য়াচের ফলাফল 11-2, 11-5, 11-7 ৷ এই জয়ের সঙ্গে আপাতত গ্রুপ-এফে শীর্ষে ভারত ৷ তবে ইরান বনাম ইন্দোনেশিয়া ম্য়াচের ফলাফলের গ্রুপের চূড়ান্ত অবস্থান নির্ণয় হবে ৷ কিন্তু তাতে অবশ্য নকআউটে যাওয়া আটকাচ্ছে না ভারতের ৷ এদিন পাক 'বধে'র সঙ্গে সঙ্গে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছেন জি সাথিয়ান'রা ৷ উল্লেখ্য, গতকাল গেমসের প্রথমদিন ইন্দোনেশিয়াকে 3-0 ব্যবধানেই হারিয়েছিল পুরুষ দল ৷ সেই ম্য়াচে জয় তুলে নিয়েছিলেন মনুষ শাহ, মানব ঠক্কর ও জি সাথিয়ান ৷ কিন্তু ইরানের বিরুদ্ধে প্রথম দু'জন হেরে যাওয়ায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিঙ্গলস খেলেননি তাঁরা ৷
🏓INDIA BEAT PAKISTAN IN AN ONE-SIDED AFFAIR— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) September 21, 2026
India defeated Pakistan 3-0 in the final pool match of the Men's Team event at the Asian Games.
Harmeet Desai, Sathiyan Gnanasekaran & Payas Jain won their matches 3-0.
After finishing Top 2, Indian Men's Team progressed to the… pic.twitter.com/A4IcMCUvWc
দ্বিতীয়দিন ছেলেদের আগে অবশ্য কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার পথে পাকিস্তানকে হারায় মেয়েরা ৷ সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়ের জয় দিয়ে শুরু করে মহিলা টিম ৷ এরপর স্ট্রেট গেমে জয় তুলে নেন আরও এক বঙ্গ সন্তান সিন্ড্রেলা দাস ৷ শেষে সৃজা আকুলাও স্ট্রেট গেমে জয় তুলে নিতেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করে মেয়েরা ৷