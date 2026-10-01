রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনালে পাক 'বধ', এশিয়ান গেমস ফাইনালে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি ভারতীয় হকি দল

রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনালে পাক 'বধ', এশিয়ান গেমস ফাইনালে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি ভারতীয় হকি দল
পেনাল্টি কর্নার থেকে জোড়া গোল করে প্রথম কোয়ার্টারে এদিন ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন অধিনায়ক হরনমপ্রীত সিং ৷
Published : October 1, 2026 at 6:55 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 1 অক্টোবর: মহিলা দল 44 বছর বাদে গতকালই পৌঁছে গিয়েছিল ফাইনালে ৷ চিনকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের হাতছানি তাদের সামনে ৷ বৃহস্পতিবার মেয়েদের অনুসরণ করে ফাইনালে পা রাখল দেশের পুরুষ হকি দলও ৷ পুরুষ দল অবশ্য ফাইনালে নামবে খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে ৷
সেমিফাইনালে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানকে হারাল ভারতীয় হকি দল ৷ শেষবার 2016 সালে সাউথ এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানের কাছে হকিতে পরাজিত হয়েছিল ভারতের পুরুষ হকি দল ৷ অর্থাৎ, শেষ দশ বছরে 20টি ম্য়াচে চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে অপরাজিত তারা ৷ এহেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গতবারের সোনাজয়ী ভারতের জয় নিয়ে খুব একটা সংশয় ছিল না ৷ কিন্তু জয় যতটা সহজ হবে বলে মনে করা হয়েছিল, ততটা হল না ৷
ম্যাচের শেষের 54 সেকেন্ড আগে অভিষেক নাইনের গোলে সেমিফাইনালে এদিন রুদ্ধশ্বাস জয় নিল হরমনপ্রীত সিং ও তাঁর দল ৷ অথচ প্রথমার্ধে এদিন 3-1 গোলে লিড নিয়ে ফাইনাল একপ্রকার নিশ্চিতই করে ফেলেছিল ভারত ৷ তৃতীয় কোয়ার্টার এবং চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতে আরও দু'টি গোল করে ম্যাচে সমতায় ফেরে এশিয়াডে সর্বাধিক আটবারের চ্য়াম্পিয়ন পাকিস্তান ৷ কিন্তু শেষবেলায় বাজিমাত করে যায় ভারতই ৷
এদিন প্রথম কোয়ার্টারে পেনাল্টি কর্নার থেকে জোড়া গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন ড্র্যাগ-ফ্লিকার হরমনপ্রীত ৷ সেই লিড বেড়ে যায় দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ৷ শিলানন্দ লাকরার পাস থেকে 23 মিনিটে ফিল্ড গোল থেকে 3-0 করেন সুখজিৎ সিং ৷ তিন গোলে পিছিয়ে পড়া পাকিস্তান ম্য়াচে এক গোলের ব্যবধান কমায় দ্বিতীয় কোয়ার্টারের একেবারে শেষ মিনিটে ৷
𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗔 𝗪𝗔𝗬 𝗧𝗢 𝗠𝗔𝗞𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026
India beat Pakistan 4-3, thanks to a last-minute goal in a nail-biting Asian Games 2026 semi-final, to book a place in the final and keep their title defence alive! 🏑⚡
The Indian Men’s Team now stand just one win away… pic.twitter.com/J8vmZzR8K1
সেই গোলের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে বিরতির পর তৃতীয় কোয়ার্টারে দাপুটে পারফরম্য়ান্স করে পাকিস্তান ৷ শুধু তাই নয়, তৃতীয় কোয়ার্টারের অন্তিম মিনিটে আরও একটি গোল শোধ করে ম্য়াচে প্রাণ সঞ্চার করে তারা ৷ অগস্টে হকি বিশ্বকাপে ভারত 5-3 গোলে জিতলেও ম্য়াচে এমনই উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷
𝗜𝗧’𝗦 𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗩𝗦 𝗠𝗔𝗟𝗔𝗬𝗦𝗜𝗔 𝗙𝗢𝗥 𝗚𝗢𝗟𝗗! 🇮🇳🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 1, 2026
The defending champions will face Malaysia in the Asian Games 2026 final on October 3, with the Indian Men’s Hockey Team eyeing consecutive Asian Games gold medals for the first time! 🏑💪
⏰ 3:30 PM IST
Watch the… pic.twitter.com/EYvWUgcDz0
এদিন উত্তেজনা আরেও বাড়ে অন্তিম কোয়ার্টারের শুরুতে পাকিস্তান ম্য়াচে সমতা ফিরিয়ে আনলে ৷ আবু মাহমুদ, হানান শাহিদের পরে পাকিস্তানের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন ওয়াহিদ রানা ৷ সে সময় গ্রিন কার্ড দেখে মাঠের বাইরে ছিলেন দিলপ্রীত সিং ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্য়াচে সমতায় ফেরার পর ম্য়াচ জিততে মরিয়া হয়ে ওঠে ভারত ৷ মুহুর্মুহু আক্রমণ তুলে আনতে থাকে তারা ৷ যার ফল মেলে শেষ পর্যায়ে এসে ৷
শুটআউটের খুব কাছাকাছি যখন পৌঁছে গিয়েছে ম্য়াচ, ঠিক সেই সময় অভিষেক নাইনের গোলে হতাশা নামে পাক শিবিরে ৷ ভারতীয় স্ট্রাইকারের গোলমুখী শট বিপক্ষ এক ডিফেন্ডারের স্টিকে প্রতিহত হয়ে গোলে প্রবেশ করে ৷ 4-3 গোলে ম্য়াচ জিতে স্বর্ণপদক ম্য়াচের যোগ্যতা অর্জন করে ভারত ৷ শনিবার ফাইনালে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে তারা ৷ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে যারা 2-1 গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৷