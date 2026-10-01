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রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনালে পাক 'বধ', এশিয়ান গেমস ফাইনালে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি ভারতীয় হকি দল

পেনাল্টি কর্নার থেকে জোড়া গোল করে প্রথম কোয়ার্টারে এদিন ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন অধিনায়ক হরনমপ্রীত সিং ৷

ASIAN GAMES 2026
জয়ের উচ্ছ্বাস ভারতীয় দলের (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 6:55 PM IST

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আইচি-নাগোয়া (জাপান), 1 অক্টোবর: মহিলা দল 44 বছর বাদে গতকালই পৌঁছে গিয়েছিল ফাইনালে ৷ চিনকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের হাতছানি তাদের সামনে ৷ বৃহস্পতিবার মেয়েদের অনুসরণ করে ফাইনালে পা রাখল দেশের পুরুষ হকি দলও ৷ পুরুষ দল অবশ্য ফাইনালে নামবে খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে ৷

সেমিফাইনালে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানকে হারাল ভারতীয় হকি দল ৷ শেষবার 2016 সালে সাউথ এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানের কাছে হকিতে পরাজিত হয়েছিল ভারতের পুরুষ হকি দল ৷ অর্থাৎ, শেষ দশ বছরে 20টি ম্য়াচে চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে অপরাজিত তারা ৷ এহেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গতবারের সোনাজয়ী ভারতের জয় নিয়ে খুব একটা সংশয় ছিল না ৷ কিন্তু জয় যতটা সহজ হবে বলে মনে করা হয়েছিল, ততটা হল না ৷

ম্যাচের শেষের 54 সেকেন্ড আগে অভিষেক নাইনের গোলে সেমিফাইনালে এদিন রুদ্ধশ্বাস জয় নিল হরমনপ্রীত সিং ও তাঁর দল ৷ অথচ প্রথমার্ধে এদিন 3-1 গোলে লিড নিয়ে ফাইনাল একপ্রকার নিশ্চিতই করে ফেলেছিল ভারত ৷ তৃতীয় কোয়ার্টার এবং চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতে আরও দু'টি গোল করে ম্যাচে সমতায় ফেরে এশিয়াডে সর্বাধিক আটবারের চ্য়াম্পিয়ন পাকিস্তান ৷ কিন্তু শেষবেলায় বাজিমাত করে যায় ভারতই ৷

এদিন প্রথম কোয়ার্টারে পেনাল্টি কর্নার থেকে জোড়া গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন ড্র্যাগ-ফ্লিকার হরমনপ্রীত ৷ সেই লিড বেড়ে যায় দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ৷ শিলানন্দ লাকরার পাস থেকে 23 মিনিটে ফিল্ড গোল থেকে 3-0 করেন সুখজিৎ সিং ৷ তিন গোলে পিছিয়ে পড়া পাকিস্তান ম্য়াচে এক গোলের ব্যবধান কমায় দ্বিতীয় কোয়ার্টারের একেবারে শেষ মিনিটে ৷

সেই গোলের আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে বিরতির পর তৃতীয় কোয়ার্টারে দাপুটে পারফরম্য়ান্স করে পাকিস্তান ৷ শুধু তাই নয়, তৃতীয় কোয়ার্টারের অন্তিম মিনিটে আরও একটি গোল শোধ করে ম্য়াচে প্রাণ সঞ্চার করে তারা ৷ অগস্টে হকি বিশ্বকাপে ভারত 5-3 গোলে জিতলেও ম্য়াচে এমনই উত্তেজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷

এদিন উত্তেজনা আরেও বাড়ে অন্তিম কোয়ার্টারের শুরুতে পাকিস্তান ম্য়াচে সমতা ফিরিয়ে আনলে ৷ আবু মাহমুদ, হানান শাহিদের পরে পাকিস্তানের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন ওয়াহিদ রানা ৷ সে সময় গ্রিন কার্ড দেখে মাঠের বাইরে ছিলেন দিলপ্রীত সিং ৷ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্য়াচে সমতায় ফেরার পর ম্য়াচ জিততে মরিয়া হয়ে ওঠে ভারত ৷ মুহুর্মুহু আক্রমণ তুলে আনতে থাকে তারা ৷ যার ফল মেলে শেষ পর্যায়ে এসে ৷

শুটআউটের খুব কাছাকাছি যখন পৌঁছে গিয়েছে ম্য়াচ, ঠিক সেই সময় অভিষেক নাইনের গোলে হতাশা নামে পাক শিবিরে ৷ ভারতীয় স্ট্রাইকারের গোলমুখী শট বিপক্ষ এক ডিফেন্ডারের স্টিকে প্রতিহত হয়ে গোলে প্রবেশ করে ৷ 4-3 গোলে ম্য়াচ জিতে স্বর্ণপদক ম্য়াচের যোগ্যতা অর্জন করে ভারত ৷ শনিবার ফাইনালে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে তারা ৷ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে যারা 2-1 গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৷

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