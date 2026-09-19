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এশিয়াডের আগে জার্সি বিভ্রাটে ভারতীয় ক্রিকেট দল, শ্রেয়সদের জাপান-রওনা বিলম্বিত

রবিবার খুব সকালে জাপানের নাগোয়ার উদ্দেশে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের উড়ে যাওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু জার্সি সমস্যায় তা পিছিয়ে গেল ৷

INDIAN CRICKET TEAM
ভারতীয় ক্রিকেট দল (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2026 at 1:37 PM IST

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নয়াদিল্লি, 19 সেপ্টেম্বর: এশিয়ান গেমসের জন্য জাপানের বিমান ধরার ঠিক আগে জার্সি বিভ্রাট ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের ৷ আগামী 28 সেপ্টেম্বর এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টার ফাইনালে নামবে শ্রেয়স আইয়ার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷ এশিয়াডের মঞ্চে সোনা ধরে রাখার অভিযান শুরুর আগে অবশ্য আগামী 22 সেপ্টেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে সেদেশে একটি টি-20 খেলবে 'মেন ইন ব্লু' ৷ সে কারণে রবিবার খুব সকালে নাগোয়ার উদ্দেশে উড়ে যাওয়ার কথা ছিল ভারতীয় দলের ৷ কিন্তু জার্সি সমস্যায় তা বিলম্বিত হল ৷

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের ক্রিকেটাররা নাকি জার্সির মাপ নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ৷ ফলত সঠিক মাপের জার্সির অপেক্ষায় তারা ৷ এমনটাই প্রকাশিত হয়েছে সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্টে ৷ ভারতীয় দলের কিট প্রস্তুতকারক সংস্থা অ্যাডিডাস নয়, বরং এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় দলের কিট তৈরি করেছে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কিট সরবরাহকারী সংস্থা জেএসডব্লিউ ইন্সপায়ার ৷ তাদের তৈরি জার্সি পরে এশিয়ান গেমসে নামার আগে জাপানের বিরুদ্ধে একমাত্র ঐতিহাসিক টি-20 ম্য়াচটিও খেলবে শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তবে ভুল শুধরে ইতিমধ্যেই নয়া জার্সি তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হওয়ার পথে বলে রিপোর্টে প্রকাশিত ৷

সংবাদসংস্থাকে আইওএ'র এক সূত্র বলেছে, "ক্রিকেটারদের কিটের মাপ নিয়ে একটা সমস্য়া তৈরি হয়েছিল ৷ যার অধিকাংশ শুধরে নেওয়া হয়েছে ৷ খুব শীঘ্র বাকি কাজ শেষ করে সঠিক মাপের জার্সি পাঠিয়ে দেওয়া হবে ক্রিকেটারদের ৷ যেহেতু দু'টি ভিন্ন জার্সি (দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ও এশিয়ান গেমস) ক্রিকেটারদের জন্য তৈরি হয়েছে তাই এমন সমস্য়া হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় ৷"

এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে জার্সি বিভ্রাট ইতিমধ্যেই বিপাকে ফেলেছে ভারতকে ৷ জার্সি সমস্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের পুরুষ পতাকাবাহক হিসেবে তাজিন্দর পাল সিং তুর'কে সরতে হয়েছে ৷ অফিসিয়াল গেমস কিট তাঁর ট্রেনিং বেসে সময়ের মধ্যে না-পৌঁছনোয় নাগোয়ার উদ্দেশে রওনা দিতে পারেননি গেমসের গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন শটপুটার ৷ পরিবর্তে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তারকা শুটার মনু ভাকেরের সঙ্গে দেশের পতাকা বইবেন কবাডি তারকা পবন শেরাওয়াত ৷

পাশাপাশি নাগোয়ায় গেমস কর্তৃপক্ষের তরফে থাকার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা নিয়ে অখুশি ভারতের একাধিক অ্যাথলিট ৷ একইভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও ৷ পরবর্তীতে শ্রেয়স অ্যান্ড কোম্পানির জন্য থাকার বন্দোবস্ত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নিজেই ৷ মহিলা ক্রিকেট দলের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে দেশের অলিম্পিক সংস্থার তরফে ৷ ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে দেশের মহিলা ক্রিকেট দল ৷

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জার্সি বিভ্রাটে ভারতীয় দল
ভারতীয় ক্রিকেট দল
এশিয়ান গেমস 2026
শ্রেয়সদের জাপান রওনা বিলম্বিত
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