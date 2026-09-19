এশিয়াডের আগে জার্সি বিভ্রাটে ভারতীয় ক্রিকেট দল, শ্রেয়সদের জাপান-রওনা বিলম্বিত

এশিয়াডের আগে জার্সি বিভ্রাটে ভারতীয় ক্রিকেট দল, শ্রেয়সদের জাপান-রওনা বিলম্বিত
রবিবার খুব সকালে জাপানের নাগোয়ার উদ্দেশে ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের উড়ে যাওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু জার্সি সমস্যায় তা পিছিয়ে গেল ৷
Published : September 19, 2026 at 1:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 সেপ্টেম্বর: এশিয়ান গেমসের জন্য জাপানের বিমান ধরার ঠিক আগে জার্সি বিভ্রাট ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের ৷ আগামী 28 সেপ্টেম্বর এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টার ফাইনালে নামবে শ্রেয়স আইয়ার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷ এশিয়াডের মঞ্চে সোনা ধরে রাখার অভিযান শুরুর আগে অবশ্য আগামী 22 সেপ্টেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে সেদেশে একটি টি-20 খেলবে 'মেন ইন ব্লু' ৷ সে কারণে রবিবার খুব সকালে নাগোয়ার উদ্দেশে উড়ে যাওয়ার কথা ছিল ভারতীয় দলের ৷ কিন্তু জার্সি সমস্যায় তা বিলম্বিত হল ৷
বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের ক্রিকেটাররা নাকি জার্সির মাপ নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ৷ ফলত সঠিক মাপের জার্সির অপেক্ষায় তারা ৷ এমনটাই প্রকাশিত হয়েছে সংবাদসংস্থা পিটিআই'য়ের রিপোর্টে ৷ ভারতীয় দলের কিট প্রস্তুতকারক সংস্থা অ্যাডিডাস নয়, বরং এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় দলের কিট তৈরি করেছে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কিট সরবরাহকারী সংস্থা জেএসডব্লিউ ইন্সপায়ার ৷ তাদের তৈরি জার্সি পরে এশিয়ান গেমসে নামার আগে জাপানের বিরুদ্ধে একমাত্র ঐতিহাসিক টি-20 ম্য়াচটিও খেলবে শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ তবে ভুল শুধরে ইতিমধ্যেই নয়া জার্সি তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হওয়ার পথে বলে রিপোর্টে প্রকাশিত ৷
সংবাদসংস্থাকে আইওএ'র এক সূত্র বলেছে, "ক্রিকেটারদের কিটের মাপ নিয়ে একটা সমস্য়া তৈরি হয়েছিল ৷ যার অধিকাংশ শুধরে নেওয়া হয়েছে ৷ খুব শীঘ্র বাকি কাজ শেষ করে সঠিক মাপের জার্সি পাঠিয়ে দেওয়া হবে ক্রিকেটারদের ৷ যেহেতু দু'টি ভিন্ন জার্সি (দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ও এশিয়ান গেমস) ক্রিকেটারদের জন্য তৈরি হয়েছে তাই এমন সমস্য়া হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় ৷"
STORY | India men's cricket team dealing with clothing issue ahead of departure for Asian Games— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2026
Members of the Indian men's cricket team are awaiting right size kits ahead of their departure for the Asian Games in the wee hours of Sunday.
(Report By: Bharat Sharma)
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এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে জার্সি বিভ্রাট ইতিমধ্যেই বিপাকে ফেলেছে ভারতকে ৷ জার্সি সমস্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের পুরুষ পতাকাবাহক হিসেবে তাজিন্দর পাল সিং তুর'কে সরতে হয়েছে ৷ অফিসিয়াল গেমস কিট তাঁর ট্রেনিং বেসে সময়ের মধ্যে না-পৌঁছনোয় নাগোয়ার উদ্দেশে রওনা দিতে পারেননি গেমসের গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন শটপুটার ৷ পরিবর্তে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তারকা শুটার মনু ভাকেরের সঙ্গে দেশের পতাকা বইবেন কবাডি তারকা পবন শেরাওয়াত ৷
পাশাপাশি নাগোয়ায় গেমস কর্তৃপক্ষের তরফে থাকার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা নিয়ে অখুশি ভারতের একাধিক অ্যাথলিট ৷ একইভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও ৷ পরবর্তীতে শ্রেয়স অ্যান্ড কোম্পানির জন্য থাকার বন্দোবস্ত করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নিজেই ৷ মহিলা ক্রিকেট দলের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে দেশের অলিম্পিক সংস্থার তরফে ৷ ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে দেশের মহিলা ক্রিকেট দল ৷