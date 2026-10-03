ফাইনালে পাক 'বধ', মেয়েদের পর ক্রিকেটে সোনা আনল 'মেন ইন ব্লু'

ফাইনালে পাক 'বধ', মেয়েদের পর ক্রিকেটে সোনা আনল 'মেন ইন ব্লু'
চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ফাইনালে 19 রানে হারাল শ্রেয়স অ্যান্ড কোং ৷ 61 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেললেন ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷
Published : October 3, 2026 at 1:32 PM IST
নিশিন (জাপান), 3 অক্টোবর: মেয়েরা সোনা ধরে রেখেছিল আগেই ৷ শনিবার হাইভোল্টেজ ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে সোনা দখলে রাখল দেশের পুরুষ ক্রিকেট দলও ৷ সবমিলিয়ে জাপানের মাটিতে বাইশ গজে 'ডাবল-ডিলাইট' ভারতের জন্য ৷ সূর্যোদয়ের দেশে এদিন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মহারণে প্রথম ব্য়াট ছয় উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 211 রান তোলে ভারত ৷ জবাবে 192 রানে থেমে যায় পাকিস্তানের ইনিংস ৷ অর্থাৎ, 19 রানে জিতে টানা দ্বিতীয়বার বাইশ গজে পোডিয়ামের শীর্ষে 'মেন ইন ব্লু' ৷
সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে 124 রানে দুরমুশ করে ফাইনালে পা রাখা শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানিকে নিয়ে ফাইনালে প্রত্যাশা ছিল গগনচুম্বী ৷ স্বর্ণপদক ধরে রেখে যেন সেই প্রত্যাশায় সিলমোহর দিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ অন্যদিকে প্রথমবার এশিয়াডের ফাইনালে পৌঁছে সোনা জয়ের প্রবল হাতছানি থাকলেও শেষপর্যন্ত রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকল সাহিবজাদা ফারহান অ্যান্ড কোম্পানি ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ভারতীয় ক্রিকেট দলের সোনা এশিয়াডের চতুর্দশ দিন ভারতের তৃতীয় স্বর্ণপদক এবং সার্বিকভাবে 19তম ৷ যা পদকতালিকার পঞ্চমস্থানে অবস্থান মজবুত করল তাদের ৷
জাপানের নিশিনে এদিন টস জিতে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷ ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী (15) ও তিন নম্বর ব্য়াটার সঞ্জু স্যামসন (2) ব্যর্থ ৷ তবে ব্য়াট হাতে এদিন ঝড় তোলেন আরেক ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷ শেষদিকে তিলক বর্মার ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরিতে দু'শো পেরিয়ে পাকিস্তানের জন্য কঠিন লক্ষ্যমাত্রা সেট করে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা ৷ 20 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন অভিষেক ৷ শেষপর্যন্ত তিনটি চার ও সাতটি ছক্কায় 28 বলে 61 রান করে ডাগআউটে ফেরেন এই মারকুটে ওপেনার ৷
𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡 🥇— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
Congratulations #TeamIndia for successfully defending the Asian Games Gold Medal 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/g4wzZagyGj#AsianGames pic.twitter.com/sg7z4dhUzH
21 রানে আউট হন ক্য়াপ্টেন শ্রেয়স ৷ 18 বলে 20 রানে ফেরেন ঈশান কিষাণ ৷ তবে ষষ্ঠ উইকেটে তিলকের সঙ্গে জুটিতে ধুমধাড়াক্কা ব্য়াটিং শিবম দুবের ৷ দু'জনে যোগ করেন 62 রান ৷ শিবম 15 বল 27 রানে ক্য়ামিয়ো ইনিংস খেলে ফিরলেও শেষ পর্যন্ত ক্রিজে থেকে দলকে 211 রানে পৌঁছে দেন তিলক ৷ 21 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি ৷ তাঁর 22 বলে 51 রানের ইনিংসে ছিল তিনটি চার ও চারটি ছয় ৷ পাকিস্তানের হয়ে দু'টি করে উইকেট নেন আহমেদ দানিয়াল ও আরাফত মিনহাস ৷ এর মধ্যে প্রথমজন তিন ওভারে 43 রান খরচ করলেও বাঁ-হাতি স্পিনার মিনহাস তিন ওভারে খানিকটা নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে 25 রান খরচ করেন ৷
রান তাড়া করতে নেমে মিডল-অর্ডার ব্যাটার হাসান নওয়াজের বিস্ফোরক 96 রানের ইনিংসেও জয় অধরা রয়ে যায় পাকিস্তানের ৷ 51 বলের ইনিংসে পাঁচটি চার ও সাতটি ছয় মারেন নওয়াজ ৷ পাকিস্তানের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক 22 বলে 29 রান করেন সঈম আয়ুব ৷ ভারতীয় বোলারদের মধ্যে দু'টি করে উইকেট নেন অক্ষর প্য়াটেল ও ওয়াশিংটন সুন্দর ৷ জোড়া উইকেট নেন পেসার শিবম দুবেও ৷ চার ওভার হাত ঘুরিয়ে 33 রান দিয়ে কোনও উইকেট পাননি বুমরা ৷ তবে তা ভারতের সোনা জয়ের পথে কোনওভাবেই বাধা হয়নি ৷ উল্লেখ্য, ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে 147 রানে হারিয়ে গত 22 সেপ্টেম্বর সোনা জিতে নিয়েছিলেন হরমনপ্রীত কৌররা ৷