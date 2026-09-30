ইলিশ-ভাতে এশিয়াডে সোনা জয় উদযাপন ভারতীয় কবাডি খেলোয়াড় পিঙ্কির

ইলিশ-ভাতে এশিয়াডে সোনা জয় উদযাপন ভারতীয় কবাডি খেলোয়াড় পিঙ্কির
Indian Kabaddi Player Pinky Roy: দক্ষিণ-মধ্য রেলের কর্মী পিঙ্কি কর্মসূত্রে থাকেন হায়দরাবাদে ৷ সোনা জিতে হিন্দমোটরে দেখা করতে এলেন ভারতীয় কবাডি দলের খেলোয়াড় ৷
Published : September 30, 2026 at 5:53 PM IST
হিন্দমোটর (হুগলি), 30 সেপ্টেম্বর: ইলিশ মাছ-ভাতে সোনা জয়ের উৎসব পিঙ্কি রায়ের ৷ জাপানের আইচি-তে এশিয়ান গেমসের আসরে ভারতীয় মেয়েরা কবাডিতে সোনা জিতেছে ৷ ইরানের বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষে ভারতীয় মেয়েরা সোনা জেতেন ৷ বাংলার পিঙ্কি রায় সোনাজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ৷ দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরে দেশের প্রতিনিধিত্ব এবং সোনা জয়ের আলো মাখার অভিজ্ঞতা ৷ আর এই সেরা সময়ের অভিজ্ঞতা প্রয়াত বাবা-মা’কে উৎসর্গ করেছিলেন পিঙ্কি ৷
ভারতের অন্যান্য সদস্যরা যখন এখনও এশিয়াডে ব্যস্ত, তখন স্বপ্নপূরণের পর দেশে ফিরে এসেছেন পিঙ্কি ৷ প্রায় নিঃশব্দে কলকাতায় পা রেখেছেন তিনি ৷ কলকাতা বিমানবন্দরে ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা তাদের মতো করে সোনার মেয়েকে বরণ করেছেন ৷
বুধবার হুগলির হিন্দমোটরে পিঙ্কির দিদির বাড়িতে আরেক দফা সংবর্ধনা দিলেন সুরঞ্জন ভট্টাচার্যরা ৷ ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্মানিত হতে পেরে খুশি পিঙ্কি ৷ দক্ষিণ-মধ্য রেলের কর্মী হওয়ায় হায়দরাবাদে থাকেন ৷ ফলে বাংলায় আসার সুযোগ সেভাবে হয় না ৷ তবে, আনন্দের দিনে দিদির বাড়িতে আসতেই হয়েছে পিঙ্কিকে ৷ সোনাজয়ী বোনকে আপ্যায়নের জন্য এলাহি আয়োজন করেন দিদি ৷ আর তাতে ছিল ইলিশের বিভিন্ন পদ ৷
হাসতে হাসতে পিঙ্কির প্রতিক্রিয়া, "ইলিশ দিয়ে সোনা জয়ের উৎসব করছি বলতে পারেন ৷" সোনাজয়ের পরে কী জীবনটা বদলে গিয়েছে ? পিঙ্কি বলছেন, "বিষয়টি সেরকম নয় ৷ কাছের মানুষের ভালোবাসা ছিল, আছে, থাকবে ৷ তবে, আমার সাফল্যে ওঁরা খুশি ৷ নিজের স্বপ্নপূরণ এবং ওঁদের খুশি হতে দেখে আমিও খুশি ৷ একটা অন্যরকম ভালো লাগা ৷"
রবিবার হিন্দমোটর থেকে রানাঘাটে যাবেন ৷ ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার জায়গা সেটি ৷ সেখানে আরও চেনা মানুষের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার আরেকটা সুযোগ ৷ ছয় তারিখের পরে পদকজয়ী ভারতীয় কগনিজেন্টদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাক্ষাৎ রয়েছে ৷ সেখানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার সোনার মেয়ে ৷ আইচি থেকে সোনার সময় চলছে তাঁর ৷ যা তিনি উপভোগ করতে চান ৷