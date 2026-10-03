ফাইনালে চূর্ণ মালয়েশিয়া, এশিয়াডে সোনা ধরে রেখে সরাসরি অলিম্পিক্সে দেশের পুরুষ হকি দল

ফাইনালে চূর্ণ মালয়েশিয়া, এশিয়াডে সোনা ধরে রেখে সরাসরি অলিম্পিক্সে দেশের পুরুষ হকি দল
পাঁচবার এই নিয়ে এশিয়াডে খেতাব জিতল ভারতীয় পুরুষ হকি দল ৷ দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ গেল পাকিস্তানের ঝুলিতে ৷
Published : October 3, 2026 at 6:49 PM IST
আইচি-নাগোয়া (জাপান), 3 অক্টোবর: এর আগে তিনবার এশিয়ান গেমসে সোনা জিতলেও খেতাব কখনও ধরে রাখতে পারেনি ভারত ৷ শনিবার পুরুষ হকির ফাইনালে মালয়েশিয়াকে দুরমুশ করে সেই অসম্পূর্ণ কাজটাই সম্পন্ন করল ভারতীয় দল ৷ 2022 হ্যাংঝৌ গেমসের পর 2026 আইচি-নাগোয়া গেমসেও সোনা জিতে নিল তারা ৷ শুধু কি তাই ? পঞ্চমবার এশিয়াডে সেরা হয়ে 2028 লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্সের যোগ্য়তাও অর্জন করে ফেলল তারা ৷ ঠিক যেমনটা গতকাল করে নিয়েছিল দেশের মহিলা দল ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো এই প্রথম এশিয়াডে একইসঙ্গে স্বর্ণপদকের স্বাদ পেল দেশের মহিলা ও পুরুষ দল ৷
শুক্রবার মেয়েদের ফাইনালে অবশ্য লড়াই ছিল সেয়ানে-সেয়ানে ৷ শক্তিশালী চিনকে সেখানে 1-0 গোলে হারিয়ে 44 বছর পর সোনা এনেছিল ভারতীয় দল ৷ আর আজ পুরুষ হকির ফাইনালে ব়্য়াংকিংয়ে চার ধাপ পিছিয়ে থাকা মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে একপেশে জয় ছিনিয়ে নিল অলিম্পিক্সের ব্রোঞ্জজয়ীরা ৷ কয়েকমাস আগে বিশ্বকাপের হতাশাজনক পারফরম্য়ান্স ভুলে এশিয়াডে পঞ্চমবার সোনায় উজ্জ্বল ভারত ৷ ফাইনালে মালয়েশিয়াকে 5-1 গোলে হারাল তারা ৷ জোড়া গোল করলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং ৷ এছাড়া গোল করলেন যুগরাজ সিং, হার্দিক সিং ও শিলানন্দ লাকরা ৷ জোড়া গোলে নায়ক হওয়ার পাশাপাশি দেশের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে এশিয়াডে সোনার পদক ধরে রাখার নজির গড়লেন ড্র্যাগ-ফ্লিকার হরমনপ্রীত সিং ৷
পেনাল্টি কর্নার থেকে করা অধিনায়কের গোলেই এদিন প্রথম কোয়ার্টারে ম্য়াচে লিড নেয় ভারত ৷ কিন্তু সেই লিড ক্ষণস্থায়ী হয়নি ৷ গোলরক্ষক সূরজ কারকেরার ভুলে প্রথম 15 মিনিটেই গোল হজম করে ভারত ৷ তবে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পেনাল্টি কর্নার থেকে যুগরাজ সিংয়ের গোলে ম্য়াচে আবারও লিড নেয় ভারত ৷ এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি ৷ দ্বিতীয় কোয়ার্টারে আক্রমণে দাপট জারি রেখেছিল মালয়েশিয়া ৷ তবে 2-1 গোলে লিড ধরে রেখে বিরতিতে যায় ভারতীয় দল ৷
𝗧𝗛𝗘 𝗡𝗘𝗫𝗧 𝗦𝗧𝗢𝗣: 𝗟𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟴! 🇮🇳🚀— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
The Indian Men’s Hockey Team leaves Aichi-Nagoya Asian Games 2026 with their title successfully defended and a direct ticket to the LA 2028 Olympics secured! 🏑🔥
A golden finish, a historic Asian Games title and the road to… pic.twitter.com/pTfQynWKYW
তৃতীয় কোয়ার্টারে লিড বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ভারতের নিরন্তর প্রয়াস সফল হয় 42 মিনিটে ৷ ভারতের একটি আক্রমণ রুখতে গিয়ে চরম ভুল করে বসে মালয়েশিয়া রক্ষণ ৷ আম্পায়ার পেনাল্টি স্ট্রোকের নির্দেশ দিলে নিশানায় অব্যর্থ থেকে ব্যবধান বাড়িয়ে দেন হার্দিক ৷ এরপর অন্তিম কোয়ার্টারে 54 মিনিটে ম্য়াচের প্রথম ফিল্ড গোল করে সোনা কার্যত মুঠোয় পুরে নেয় ভারত ৷ অভিষেকের ফাইনাল পাস থেকে ভারতের হয়ে চতুর্থ গোলটি শিলানন্দর ৷ আর 57 মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে অধিনায়কের দ্বিতীয় গোলে পাঁচ গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ করে ভারত ৷
𝗔 𝗚𝗢𝗟𝗗𝗘𝗡 𝗥𝗘𝗪𝗔𝗥𝗗 𝗙𝗢𝗥 𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦! 🇮🇳🥇— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 3, 2026
Hockey India announces a cash reward for the Indian Men’s Team and support staff following their historic Asian Games 2026 campaign and successful title defence. 🏑🏆
A reward for the hard work, determination… pic.twitter.com/9zKJ07SZFh
সোনা জয়ের জন্য ইতিমধ্যেই আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে হকি ইন্ডিয়া ৷ দলের প্রত্যেক প্লেয়ারকে 11 লক্ষ টাকার পাশাপাশি প্রত্যেক সাপোর্ট স্টাফকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে তারা ৷