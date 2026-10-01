সন্ধ্যায় কলকাতায় পা রাখছে ব্রাজিল, ভিনিকে রুখতে আত্মবিশ্বাসী রহিম
চোটের কারণে রাফিনহা দলের সঙ্গে ভারতে আসছেন না ৷ বার্সেলোনা ফিরছেন তিনি ৷
Published : October 1, 2026 at 5:11 PM IST
কলকাতা, 1 অক্টোবর: ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে থামানোর দায়িত্ব দিলে তিনি সর্বতোভাবে তা পালনের চেষ্টা করবেন ৷ জানালেন রহিম আলি ৷ ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারতীয় স্কোয়াডে থাকা একমাত্র বাঙালি ফুটবলারটিকে ঘিরে আশার পারদ চড়ছে ৷ ব্রাজিল এবং উরুগুয়ে ম্যাচের প্রস্তুতিতে নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছেন ব্যারাকপুরের ফুটবলারটিও ৷ পানামা ম্যাচের ভালো পারফরম্যান্সের রেশ দুই প্রাক্তন বিশ্বসেরা দলের বিরুদ্ধে ধরে রাখতে চায় ভারত ৷ সাজঘরে সেব্যাপারে আলোচনা হয়েছে ৷ পাশাপাশি ভিডিয়ো দেখে ব্রাজিল দলের শক্তি বিশ্লেষণ করে ফুটবলারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ খালিদ জামিল দিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন রহিম ৷
ভারতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ম্যাচে অবশ্য রাফিনহাকে পাচ্ছে না ব্রাজিল । চোটের কারণে শেষমুহূর্তে ছিটকে গিয়েছেন বার্সেলোনার তারকা ফরোয়ার্ড ৷ বুধবার সকালে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ৷ ফলে 3 অক্টোবর যুবভারতীতে রাফিনহাকে দেখার ইচ্ছেপূরণ হচ্ছে না ভারতীয় সমর্থকদের ৷ কে থাকছেন, কে থাকছেন না; বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় দলের সাজঘরে আলাদা করে কোনও আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন রহিম আলি ৷ এরইমধ্যে ব্রাজিল দল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শহরে পা দিচ্ছে ৷
মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে ডান-ঊরুতে অস্বস্তি অনুভব করেন রাফিনহা ৷ প্রথমার্ধের পর তাঁকে তুলে নেওয়া হয় ৷ ম্যাচে পেনাল্টি থেকে গোলও করেছিলেন বার্সা ফুটবলার ৷ কিন্তু চোটের কারণে দ্বিতীয়ার্ধে আর মাঠে নামেননি তিনি ৷ ব্রাজিল দলের তরফে জানানো হয়েছে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই রাফিনহাকে জাতীয় দল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি চিকিৎসার জন্য বার্সেলোনায় ফিরে গিয়েছেন ৷ উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় প্রীতি ম্য়াচে 4-2 গোলে হারিয়ে ভারতে পা রাখছে 'সেলেকাও' ৷
ফলত ব্রাজিল দলের ফুটবলের মানটা এতটাই উঁচু তারে বাঁধা যে এক বা দু'জনের অনুপস্থিতিতে ফারাক খুব একটা পড়বে না ৷ সেটা জানেন বলেই প্রতিটি ফুটবলারকে দু'শো শতাংশ দেওয়ার কথা বলছেন ভারতীয় কোচ ৷ এমনটাই জানিয়েছেন রহিম আলি ৷ ব্যক্তিগতভাবে এই বাঙালি ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং নেইমার জুনিয়রের ভক্ত ৷ নেইমার অবসরে চলে যাওয়ার তাঁর আর খেলার সম্ভাবনা নেই ৷ তবে নতুন ব্রাজিল দলে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের খেলা অনুসরণ করেন রহিম ৷ তাই কোচ যদি ভিনিসিয়াসকে আটকানোর ভার দেন, তাহলে নিজেকে ছাপিয়ে যেতে চান বাঙালি ফুটবলার ৷
উরুগুয়ে দল কলকাতায় পা রেখেছে বুধবার ৷ স্টেডিয়াম সংলগ্ন পাঁচতারা হোটেলে রাখা হয়েছে ৷ বাঙালিয়ানায় এদিন উরুগুয়ে দলকে বরণ করে নেওয়া হয় ৷ কোচ দিয়েগো ফোরলান পনেরো বছর আগে কলকাতায় এসেছিলেন আইএসএল খেলতে ৷ ফলে কলকাতার ফুটবল উন্মাদনা সম্পর্কে খানিকটা অবহিত তিনি ৷ বৃহস্পতিবার বিকেল এ তাদের অনুশীলন করার কথা। রাজ্য সরকারের তরফে ম্যাচদু'টি আয়োজনের তৎপরতা তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁয়ের থেকে তদারকির সব খবরাখবর নিচ্ছেন ৷ দুই দলের নিরাপত্তায় রাজ্যের পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও রাখা হচ্ছে বলে খবর ৷