22 বছর পর বাংলাদেশের কাছে হার, ভারতীয় ফুটবলের হতশ্রী ছবি

22 বছর পর বাংলাদেশের কাছে হার, ভারতীয় ফুটবলের হতশ্রী ছবি
এর আগে 2003 সালে এই ঢাকাতেই সাফ গোল্ড কাপে বাংলাদেশের কাছে 1-2 গোলে হেরেছিল ভারত ৷ আইএসএলে যারা মহাতারকা তারাই আর্ন্তজাতিক ম্যাচে কাগুজে বাঘ ৷
Published : November 19, 2025 at 9:04 AM IST
ঢাকা, 19 নভেম্বর: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লজ্জার হার ভারতের ৷ এ যেন ভারতীয় ফুটবলে বর্তমান হতশ্রী অবস্থার প্রতিচ্ছবি । দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটেও এই ম্যাচ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । কিন্তু ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের প্রাপ্তি শূন্য । 22 বছরে বাংলাদেশের কাছে প্রথমবার হার। এর আগে 2003 সালে বাংলাদেশের কাছে হেরেছিল ভারতীয় ফুটবল দল ।
দীর্ঘ দু'দশক পর মঙ্গলবার ঢাকায় ভারতীয় ফুটবলের পুনরাবৃত্তি । 2027 এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতাঅর্জন পর্বের এই ম্যাচ ছিল দুই দলের কাছেই শুধুমাত্র নিয়মরক্ষার ৷ খালিদ জামিল হেডকোচ হিসেবে ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর, ফুটবলপ্রেমীরা আশা দেখেছিলেন, হয়তো আবারও সুদিন ফিরবে ভারতীয় ফুটবলে । কিন্তু তা স্বপ্নই থেকে গেল। কোচের ভুল দল নির্বাচন এবং ফুটবলারদের হতশ্রী পারফরম্যান্সের কারণেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এদিন হেরে মাঠ ছাড়তে হল ভারতকে। এই হারের ফলে এশিয়ান কাপের গ্রুপ পর্বে সর্বশেষ স্থানে চলে গেল ভারত ।
ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। 11 মিনিটে বাঁ-দিক থেকে রাকিব হোসেনের বাড়ানো বল থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন শেখ মোরসালিন। পিছিয়ে পড়ার পর আক্রমণে ঝাঁজ বাড়াতে শুরু করেন ভারতীয় ফুটবলাররা । তবে কাজের কাজ করতে পারছিলেন না রহিম আলি, সুরেশ সিং ওয়াংজামরা। গোলমুখে ব্যর্থতা খালিদ জামিলের ছেলেদের সমতায় ফিরতে দেয়নি । এরই মধ্যে 31 মিনিটে বাংলাদেশ গোলরক্ষকের ভুলে সমতায় ফেরার সুযোগ পেয়ছিল ভারত । লালিয়ানজুয়ালা ছাঙতের সেই গোলমুখী শট রুখে দেন বাংলাদেশের তারকা ফুটবলার হামজা চৌধুরী। ফলে প্রথমার্ধে 0-1 ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে মাঠ ছাড়ে ভারত ৷
দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় দলে পরিবর্তন আনেন কোচ খালিদ। নাওরেম মহেশ সিং এবং তরুণ ফুটবলার সানান মহম্মদকে মাঠে নামান তিনি । এই দু'টি পরিবর্তনের ফলে, কিছুটা হলেও ভারতীয় আক্রমণে ঝাঁজ বাড়ে । তবে সেই গোলমুখে ব্যর্থতা ৷ একের পর এক আক্রমণ হানলেও, সেভাবে বাংলাদেশ গোলরক্ষককে চাপের মুখে ফেলতে পারেননি ভারতীয় ফুটবলাররা ।
অপরদিকে, ভারতের আক্রমণকে দারুণভাবে রুখে দেন হামজা চৌধুরী, তপু বর্মনরা। প্রথমার্ধের মত দ্বিতীয়ার্ধেও গোলমুখ আর খুলতে পারেনি ভারত । ফলস্বরূপ লজ্জার হার । এর আগে 2003 সালে এই ঢাকাতেই সাফ গোল্ড কাপে বাংলাদেশের কাছে 1-2 গোলে হেরেছিল ভারত ৷ আইএসএলে যারা মহাতারকা তারাই আর্ন্তজাতিক ম্যাচে কাগুজে বাঘ ৷ ফিফা ব়্যাঙ্কিংয়ে 136তম স্থানে রয়েছে ভারত ৷ আর বাংলাদেশ রয়েছে 183 নম্বরে ।
এর আগে গত 14 অক্টোবর, ঘরের মাঠে মারগাওতে সিঙ্গাপুরের কাছে এগিয়ে থেকেও 1-2 গোলে হারে ভারত । এশিয়ান কাপের যোগ্যতাঅর্জন পর্বে এখনও পর্যন্ত কোনও ম্যাচ জেতেনি ভারতীয় দল ৷ পাঁচ ম্যাচে তিনটি হার ও দু'টি ড্র করে মাত্র 2 পয়েন্ট নিয়ে চার দলের গ্রুপে 'লাস্টবয়' ভারত ৷ এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে ভারতের শেষ ম্যাচ 31 মার্চ, 2026 ৷ ঘরের মাঠে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে ভারত ৷