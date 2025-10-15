লজ্জা ! 2015 সালের পর এশিয়া সেরার লড়াইয়ে নেই ভারত

লজ্জা ! 2015 সালের পর এশিয়া সেরার লড়াইয়ে নেই ভারত
দশবছর আগে অর্থাৎ, 2015 এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল ভারত ৷ গত দু'টি সংস্করণে খেলেছিলেন সুনীলরা ৷
Published : October 15, 2025 at 11:14 AM IST
হায়দরাবাদ, 15 অক্টোবর: সম্প্রতি আগামী বছর বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে আফ্রিকার এক ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র কেপ ভের্দে ৷ সওয়া পাঁচ লক্ষ জনসংখ্যার সেই দ্বীপরাষ্ট্র আগামী বছর বিশ্বকাপ খেলবে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে ৷ এছাড়া উজবেকিস্তান, জর্ডানের মত দেশগুলোও প্রথমবার বিশ্বকাপে প্রবেশ করে চমক দিয়েছে ৷ এমন সময় ফুটবলে ক্রমশ পিছোচ্ছে প্রায় দেড়শো কোটি জনসংখ্যার ভারত ৷ বিশ্বকাপ তো দূর অস্ত, মহাদেশীয় সেরার লড়াইয়েই যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ 'ব্লু টাইগার্স' ৷
মঙ্গলবার ঘরের মাঠে এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারের তৃতীয় রাউন্ডের ম্য়াচে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে ফিরতি লেগের ম্য়াচ ছিল ভারতীয় দলের ৷ কিন্তু মরণবাঁচন সেই ম্য়াচ হেরে গেল খালিদ জামিলের ছেলেরা ৷ ফিফা ব়্যাংকিংয়ে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটির বিরুদ্ধে তাঁদের ঘরের মাঠে ম্য়াচ ড্র রেখে এসেছিলেন গুরপ্রীত-সুনীলরা ৷ অথচ মঙ্গলবার নিজেদের মাঠে খেলার ফায়দা তুলতে ব্য়র্থ তাঁরা ৷ প্রথমে গোল করে এগিয়ে গেলেও 1-2 গোলে হেরে 2015 সালের পর এশিয়ান কাপে নেই ভারতীয় দল ৷
গত দু'টি সংস্করণে এশিয়ান কাপ খেললেও পারফরম্য়ান্স মোটেই আহামরি ছিল না ভারতের ৷ ছ'টি ম্য়াচ খেলে একটিতে জিতে গ্রুপ পর্বের গণ্ডি পেরোতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সুনীলরা ৷ এবার যোগ্যতা অর্জনেই ব্যর্থ তাঁরা ৷ যা ভারতীয় ফুটবলের কঙ্কালসার চেহারাটা আরও একবার প্রকট করল ৷ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ভারত ব্যর্থ হয়েছিল আগেই ৷ এবার এশিয়া সেরার লড়াইয়েও নেই তাঁরা ৷
October 14, 2025
চার ম্য়াচ খেলে ভারতের ঝুলিতে পয়েন্ট মাত্র দুই ৷ বাংলাদেশ এবং সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে একটি ম্য়াচ ড্র'য়ের পাশাপাশি হংকং এবং সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে হোম ম্য়াচে হার 'ব্লু টাইগার্স'-এর ৷ যোগ্যতা অর্জন পর্বে দু'টি ম্যাচ বাকি থাকলেও আর কোনও আশা বেঁচে নেই সুনীলদের ৷ কারণ গ্রুপের শীর্ষস্থানাধিকারীরাই কেবল জায়গা করে নেবে মূলপর্বে ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো প্রাক্তন কোচ মানোলো মার্কুয়েজের অধীনে যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম দু'টি ম্যাচ খেলেছিল ভারত ৷ দু'ম্য়াচ থেকে এসেছিল একটি পয়েন্ট ৷
LALLIANZUALA CHHANGTE, YOU ABSOLUTE BEAST! — 90ndstoppage (@90ndstoppage) October 14, 2025
WHAT SCREAMER! 🚀pic.twitter.com/bir7WgM0oh
হংকংয়ের বিরুদ্ধে হেরে মানোলো চাকরি ছাড়ার পর দায়িত্বে আসেন খালিদ জামিল ৷ তাঁর অধীনে কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ জয় আশা জাগিয়েছিল ৷ কিন্তু এশিয়ান কাপে জায়গা করে দিতে পারলেন না তিনিও ৷ সোমবার ফতোরদার নেহরু স্টেডিয়ামে 14 মিনিটে দূরপাল্লার শটে গোল করে ভারতকে এগিয়ে দিয়েছিলেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে ৷ 43 মিনিট পর্যন্ত লিড ধরে রাখলেও প্রথমার্ধের শেষদিকে সেই গোল শোধ করেন সিঙ্গাপুরের সং উই-ইয়ং ৷
দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর গোলেই যোগ্যতার প্রশ্নে ছিটকে যায় ভারত ৷ উল্টোদিকে ভারতকে হারিয়ে 2027 এশিয়ান কাপে পৌঁছনোর লক্ষ্যে দারুণভাবে টিকে রইল সিঙ্গাপুর ৷ যা 2027 সালে অনুষ্ঠিত হবে সৌদি আরবে ৷