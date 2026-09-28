শহরে পা রাখল ভারতীয় দল, যুবভারতীর ভোলবদলে শেষ মুহূর্তের তোড়জোড়

শহরে পা রাখল ভারতীয় দল, যুবভারতীর ভোলবদলে শেষ মুহূর্তের তোড়জোড়
যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন মাঠ এখন প্রকৃত অর্থেই আর্ন্তজাতিক ৷ সবুজ মখমল যেন।
Published : September 28, 2026 at 4:36 PM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: 'এসে দেখুন পাল্টে গিয়েছে' ৷ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বহিরাঙ্গ এবং মাঠ দেখে এখন এটাই উপযুক্ত ট্যাগলাইন হতে পারে ৷ এরইমধ্যে সোমবার দুপুরে শহরে পা রাখল ভারতীয় ফুটবল দল ৷ পানামার বিরুদ্ধে ড্র করে ফেরার সময় এদিন বিমানবন্দরে ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়ে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ দু'দিন পর তিলোত্তমায় পা রাখছেন উরুগুয়ের ফুটবলাররা ৷ অক্টোবরের প্রথম দিন অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আসছে ব্রাজিলও ৷
অক্টোবর শুধু পুজোর মাস নয় ৷ শহর কলকাতার কাছে আসন্ন অক্টোবর ফুটবলের মাসও বটে ৷ পুরুষ দলের দু'দুটো হাইভোল্টেজ আর্ন্তজাতিক ম্যাচ, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের প্রথম ফিফা ম্যাচ, ইস্টবেঙ্গলের এএফসি কাপের ম্যাচ এবং আইএসএল ফুটবল ৷ সবমিলিয়ে ফুটবলে জমজমাট অক্টোবর। বর্তমানে ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ম্য়াচের জন্য নতুন সাজে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, তারই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে ৷
দু'টি হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে স্টেডিয়ামে চলছে সম্পূর্ণ সংস্কার। পরিবর্তনের বাংলায় যুবভারতীর রং এখন গেরুয়া ৷ গ্যালারিতে নতুন রঙ, আসন মেরামত ও পুনর্বিন্যাস এবং দর্শকদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন পরিষেবার উন্নয়ন করা হচ্ছে ৷ আন্তর্জাতিক খাবারের স্টল বসবে গ্যালারিতেও ৷ টানা বৃষ্টি ও পরপর ম্যাচের পর মাঠ এবং অনুশীলন কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন করে টার্ফ বসানোর কাজও শেষ পর্যায়ে ৷ ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের তরফে মাস দেড়েক আগে মাঠের উন্নতির উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল এবং সেটা কীভাবে করতে হবে তার উপর নজরদারি ছিল ৷ ডুরান্ড কাপ ফাইনালের পর মাঠ এখন প্রকৃত অর্থেই আর্ন্তজাতিক ৷ সবুজ মখমল যেন।
যুবভারতীর নিরাপত্তা ও প্রবেশেও জোর দেওয়া হয়েছে ৷ বহিরাগতদের প্রবেশে কড়া নজরদারি। হাজারো প্রশ্ন এবং প্রকৃত পরিচয়পত্র দেখালে এখন শর্তসাপেক্ষে মিলতে পারে যুবভারতীতে প্রবেশাধিকার ৷ তবে তা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য। স্টেডিয়ামের বাইরেও চলছে ল্যান্ডস্কেপিং ও নান্দনিক সংস্কার ৷ অতিরিক্ত প্রবেশপথ তৈরি এবং পুরনো গেট চওড়া করা হচ্ছে ৷ শৌচাগার ও অন্যান্য পাবলিক পরিষেবার সংস্কার হয়েছে ৷ অনুশীলন মাঠ ঘিরে নতুন ফেন্সিংও বসছে নিরাপত্তার জন্য ৷ ব্রাজিল আসছে বড় দল নিয়ে ৷
ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের প্রতিনিধিরা আগেই কলকাতার পরিকাঠামো পরিদর্শন করেছেন ৷ চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা তদারকিতে তাঁদের প্রতিনিধিরা থাকছেন ৷ আরও উন্নত করতে আন্তর্জাতিক খাবারের স্টল, দর্শকসুবিধা এবং প্রবেশব্যবস্থাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ৷ ব্যস্ত সূচির কথা মাথায় রেখে স্থানীয় প্রশাসন নিরাপত্তা ও ট্রেনিং পিচের প্রস্তুতি দ্রুত শেষ করছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ হচ্ছে । তা শেষ হলেই বিশ্বফুটবলের দুই মহাশক্তিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হয়ে যাবে যুবভারতী ৷
পানামার বিরুদ্ধে লড়াকু ফুটবলের পর ব্রাজিল ও উরুগুয়ে চ্যালেঞ্জ সামলাতে শহরে পা রাখলেন আনোয়ার আলি, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, রায়ান উইলিয়ামস, প্রভসুখন সিং গিল'রা ৷ ফুটবলের দুই মহা শক্তিধরের বিরুদ্ধে নামার আগে ভারতীয় দলের আপাতত ঠিকানা নিউটাউনের এক বিলাসবহুল হোটেল। মঙ্গলবার থেকে অনুশীলন শুরু করবে তারা ৷ অনুশীলন মাঠ হিসেবে ফেডারেশনের সেন্টার অব এক্সেলেন্সকে বেছে নিয়েছেন খালিদ ৷