ঐচ্ছিক অনুশীলনে নিংড়ে দিলেন গিল, চর্চায় ইডেনের বাইশ গজ

প্রথম টেস্টের 72 ঘণ্টা আগে ক্রিকেটের নন্দনকাননে ঐচ্ছিক অনুশীলন সারল ভারতীয় দল ৷

IND vs SA EDEN TEST
পিচ পরীক্ষায় গিল (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 11, 2025 at 6:28 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 11 নভেম্বর: ছ'বছর আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পিঙ্ক বল টেস্টের পর ইডেনে ফের পাঁচদিনের ক্রিকেট ৷ টেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের প্রথম টেস্ট শীতের মুখে উত্তাপ বাড়িয়েছে শহর কলকাতার ৷ সেই পারদটা আরেকটু চড়ল মঙ্গলবার সকালে ৷ কারণ রবিবার থেকে ক্রিকেটাররা তিলোত্তমায় পৌঁছতে শুরু করলেও মঙ্গলবারই প্রথম অনুশীলনে নামল ভারতীয় দল ৷ যেহেতু ঐচ্ছিক অনুশীলন, তাই দেখা মিলল না সকলের ৷ হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু সেই শুভমন গিল ৷ দু'টি সিরিজে নেতৃত্ব দিয়ে ফেললেও যাঁর নামের পাশ থেকে 'নয়া অধিনায়ক' তকমাটা এখনও যায়নি ৷

এছাড়া সাই সুদর্শন, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা, জসপ্রীত বুমরাহ-সহ সাত ভারতীয় ক্রিকেটার এদিন ইডেনে ঐচ্ছিক অনুশীলনে যোগ দিয়েছিলেন ৷ নয়াদিল্লিতে বিস্ফোরণের জেরে ইডেন এখন দুর্গ ৷ ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ক্রিকেটের নন্দনকাননে মাছি গলবার জো নেই ৷ দেশের অন্যতম অভিজাত স্টেডিয়ামে প্রথমবার টসে নামার 72 ঘণ্টা আগে গিল প্রাথমিকভাবে পরোখ করে নিলেন বাইশ গজ ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনাও সেরে নিলেন হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে ৷ তারপর মন দিলেন ব্য়াটিং অধ্য়াবসায়ে ৷

অধিনায়ক হিসেবে ইংল্য়ান্ডে আত্মপ্রকাশ সিরিজটা ব্য়াট হাতে স্বপ্নের মতো গিয়েছে ৷ খারাপ যায়নি দেশের মাটিতে ক্য়ারিবিয়ান সিরিজও ৷ তুলনায় সদ্য অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সাদা-বলের ক্রিকেটে পারফরম্য়ান্স অনেকটা ফিকে ৷ সে সব ভুলে ফের ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াটে নামার আগে ঐচ্ছিক অনুশীলনে এদিন নিজেকে উজাড় করে দিলেন ভারত অধিনায়ক ৷ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন প্রোটিয়া শিবিরে দুই বাঁ-হাতি স্পিনার কেশব মহারাজ এবং সেনুরান মুথুস্বামী ৷ সে কথা মাথায় রেখে থ্রো-ডাউনের পর বাঁ-হাতি স্পিনারের বিরুদ্ধে অনুশীলনে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন 754 রান করে বিলেত সফরে সিরিজ সেরা গিল ৷

IND vs SA EDEN TEST
অনুশীলনে মগ্ন ভারত অধিনায়ক (PTI)

যদিও সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় এবং পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্য়ায় দু'জনেই জানিয়েছেন, ভারতীয় দলের তরফে স্পিন সহায়ক পিচের কোনওরকম দাবি আসেনি ৷ তবে কখনও কখনও সরাসরি বার্তা না-আসলেও অবস্থানগত আচরণে অনেককিছুর আঁচ পাওয়া যায় ৷ ইডেনের পিচে হেভি রোলার চালানো হয়েছে সেটা পরিষ্কার ৷ ফলত পিচের ফাটলগুলো পরবর্তীতে বেরিয়ে আসতে পারে ৷ জলও দেওয়া হচ্ছে কম পরিমাণে ৷ ফলে স্পিনাররা যেমন সুবিধা পাবেন, কাজে লাগবে বুমরাদের স্যুইংও ৷ বাকিটা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করবে ৷ মঙ্গলবার জাদেজাও দীর্ঘসময় অনুশীলন করলেন ৷ বুমরা প্রায় 40 মিনিট বোলিং অনুশীলন করলেন ৷

IND vs SA EDEN TEST
'গম্ভীর' আলোচনায় শুভমন গিল (PTI)

যদিও হেড কোচ গম্ভীর সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত রইলেন সাই সুদর্শনকে নিয়ে ৷ তিন নম্বর ব্যাটার হিসেবে দু-একটি বিক্ষিপ্ত ভালো ইনিংস ছাড়া সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেননি আইপিএলের সর্বাধিক রানস্কোরার ৷ এহেন পরিস্থিতিতে ঘরের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু'টি টেস্টে ব্যর্থ হওয়া মানে দলে জায়গা পাওয়া নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে ৷ সে কথা মাথায় রেখে প্রথম ঐচ্ছিক অনুশীলনে এদিন নিজেও সুদর্শনকে থ্রো-ডাউন অনুশীলন করালেন গম্ভীর ৷ কিছু টেকনিক্যাল বিষয় নিয়েও আলোচনা সারলেন ৷ সেই পরামর্শে কি ফর্মে ফিরবেন ভারতের তিন নম্বর ব্য়াটার ? উত্তর দেবে সময় ৷

