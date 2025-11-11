ঐচ্ছিক অনুশীলনে নিংড়ে দিলেন গিল, চর্চায় ইডেনের বাইশ গজ

ঐচ্ছিক অনুশীলনে নিংড়ে দিলেন গিল, চর্চায় ইডেনের বাইশ গজ
প্রথম টেস্টের 72 ঘণ্টা আগে ক্রিকেটের নন্দনকাননে ঐচ্ছিক অনুশীলন সারল ভারতীয় দল ৷
কলকাতা, 11 নভেম্বর: ছ'বছর আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পিঙ্ক বল টেস্টের পর ইডেনে ফের পাঁচদিনের ক্রিকেট ৷ টেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের প্রথম টেস্ট শীতের মুখে উত্তাপ বাড়িয়েছে শহর কলকাতার ৷ সেই পারদটা আরেকটু চড়ল মঙ্গলবার সকালে ৷ কারণ রবিবার থেকে ক্রিকেটাররা তিলোত্তমায় পৌঁছতে শুরু করলেও মঙ্গলবারই প্রথম অনুশীলনে নামল ভারতীয় দল ৷ যেহেতু ঐচ্ছিক অনুশীলন, তাই দেখা মিলল না সকলের ৷ হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু সেই শুভমন গিল ৷ দু'টি সিরিজে নেতৃত্ব দিয়ে ফেললেও যাঁর নামের পাশ থেকে 'নয়া অধিনায়ক' তকমাটা এখনও যায়নি ৷
এছাড়া সাই সুদর্শন, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা, জসপ্রীত বুমরাহ-সহ সাত ভারতীয় ক্রিকেটার এদিন ইডেনে ঐচ্ছিক অনুশীলনে যোগ দিয়েছিলেন ৷ নয়াদিল্লিতে বিস্ফোরণের জেরে ইডেন এখন দুর্গ ৷ ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ক্রিকেটের নন্দনকাননে মাছি গলবার জো নেই ৷ দেশের অন্যতম অভিজাত স্টেডিয়ামে প্রথমবার টসে নামার 72 ঘণ্টা আগে গিল প্রাথমিকভাবে পরোখ করে নিলেন বাইশ গজ ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনাও সেরে নিলেন হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে ৷ তারপর মন দিলেন ব্য়াটিং অধ্য়াবসায়ে ৷
অধিনায়ক হিসেবে ইংল্য়ান্ডে আত্মপ্রকাশ সিরিজটা ব্য়াট হাতে স্বপ্নের মতো গিয়েছে ৷ খারাপ যায়নি দেশের মাটিতে ক্য়ারিবিয়ান সিরিজও ৷ তুলনায় সদ্য অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সাদা-বলের ক্রিকেটে পারফরম্য়ান্স অনেকটা ফিকে ৷ সে সব ভুলে ফের ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াটে নামার আগে ঐচ্ছিক অনুশীলনে এদিন নিজেকে উজাড় করে দিলেন ভারত অধিনায়ক ৷ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন প্রোটিয়া শিবিরে দুই বাঁ-হাতি স্পিনার কেশব মহারাজ এবং সেনুরান মুথুস্বামী ৷ সে কথা মাথায় রেখে থ্রো-ডাউনের পর বাঁ-হাতি স্পিনারের বিরুদ্ধে অনুশীলনে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন 754 রান করে বিলেত সফরে সিরিজ সেরা গিল ৷
যদিও সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায় এবং পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্য়ায় দু'জনেই জানিয়েছেন, ভারতীয় দলের তরফে স্পিন সহায়ক পিচের কোনওরকম দাবি আসেনি ৷ তবে কখনও কখনও সরাসরি বার্তা না-আসলেও অবস্থানগত আচরণে অনেককিছুর আঁচ পাওয়া যায় ৷ ইডেনের পিচে হেভি রোলার চালানো হয়েছে সেটা পরিষ্কার ৷ ফলত পিচের ফাটলগুলো পরবর্তীতে বেরিয়ে আসতে পারে ৷ জলও দেওয়া হচ্ছে কম পরিমাণে ৷ ফলে স্পিনাররা যেমন সুবিধা পাবেন, কাজে লাগবে বুমরাদের স্যুইংও ৷ বাকিটা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করবে ৷ মঙ্গলবার জাদেজাও দীর্ঘসময় অনুশীলন করলেন ৷ বুমরা প্রায় 40 মিনিট বোলিং অনুশীলন করলেন ৷
যদিও হেড কোচ গম্ভীর সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত রইলেন সাই সুদর্শনকে নিয়ে ৷ তিন নম্বর ব্যাটার হিসেবে দু-একটি বিক্ষিপ্ত ভালো ইনিংস ছাড়া সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেননি আইপিএলের সর্বাধিক রানস্কোরার ৷ এহেন পরিস্থিতিতে ঘরের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু'টি টেস্টে ব্যর্থ হওয়া মানে দলে জায়গা পাওয়া নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে ৷ সে কথা মাথায় রেখে প্রথম ঐচ্ছিক অনুশীলনে এদিন নিজেও সুদর্শনকে থ্রো-ডাউন অনুশীলন করালেন গম্ভীর ৷ কিছু টেকনিক্যাল বিষয় নিয়েও আলোচনা সারলেন ৷ সেই পরামর্শে কি ফর্মে ফিরবেন ভারতের তিন নম্বর ব্য়াটার ? উত্তর দেবে সময় ৷