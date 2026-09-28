না-খেলেই সেমিতে শ্রেয়সের ভারত, বৃষ্টি-কাঁটায় এশিয়াডে আরও একবার স্বপ্নভঙ্গ আফগানদের

না-খেলেই সেমিতে শ্রেয়সের ভারত, বৃষ্টি-কাঁটায় এশিয়াডে আরও একবার স্বপ্নভঙ্গ আফগানদের
টি-20 ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষে থাকার সুবাদে শেষ চারে পা রাখল 'মেন ইন ব্লু' ৷ বৃষ্টির কারণে টসও সম্ভব হয়নি এদিন ৷
Published : September 28, 2026 at 7:48 PM IST
নিশিন (জাপান), 28 সেপ্টেম্বর: ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে ওডিআই সিরিজে রবিবার দুর্ধর্ষ শুরু করেছে ভারতীয় দল ৷ আর ভারতীয় সময় সোমবার সকালে জাপানের মাটিতে এশিয়ান গেমসে অভিযান শুরুর কথা ছিল টি-20 দলের ৷ কিন্তু বৃষ্টির কারণে বল গড়ানো তো দূরে থাক, নিশিনে এদিন ভারত বনাম আফগানিস্তান ম্য়াচে টস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল না ৷ শ্রেয়স আইয়ার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল একটিও বল না-খেলেই ৷
উল্লেখ্য, 2022 হ্যাংঝৌ এশিয়াডে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তনের পর সোনা জিতেছিল ভারতীয় দল ৷ কিন্তু সেবার ফাইনালেও ঘটেছিল একই ঘটনা ৷ বৃষ্টির কারণে ফাইনাল ভেস্তে যাওয়ায় ব়্য়াংকিংয়ের নিরিখে সোনা জিতেছিল রুতুরাজ গায়কোয়াড় নেতৃত্বাধীন ভারত ৷ আর কাকতালীয়ভাবে সেবারও ফাইনালে প্রতিপক্ষ ছিল আফগানিস্তানই ৷
এবারও মহাদেশীয় গেমসে আফগানদের বিদায়টা যথেষ্টই হৃদয়-বিদারক ৷ কোয়ালিফায়ার খেলে শেষ আটে পৌঁছলেও বৃষ্টি-কাঁটা এবং ব়্য়াংকিংয়ের নিয়মে ছুটি হয়ে গেল তাদের ৷ অন্যদিকে ভারতীয় দল ব়্যাংকিংয়ে পয়লা নম্বর হওয়ায় শেষ চারে পা রাখল তারা ৷ তুলনায় আফগানিস্তান অনেকটা পিছনে দশম স্থানে ৷ সেমিফাইনালে ভারতীয় দল মুখোমুখি হবে আরেকটি কোয়ার্টার ফাইনালে নেপাল ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে বিজয়ী দেশের ৷ সেই ম্য়াচও বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গেলে ব়্য়াংকিংয়ে এগিয়ে থাকার সুবাদে শেষ চারে পৌঁছবে শ্রীলঙ্কা ৷
Rain, smiles, and mutual respect 🌧️🤝— BCCI (@BCCI) September 28, 2026
🎥 Special moments of friendship from Nagoya 💙#TeamIndia | #AsianGames pic.twitter.com/80rHcSNSYD
আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্য়াচ পণ্ড হওয়ায় খানিকটা হতাশ দলের লেগস্পিনার রবি বিষ্ণোই ৷ তিনি বলেন, "আশা করছি আগামী ম্য়াচে আমরা ভালো ক্রিকেট উপহার দেওয়ার সুযোগ পাব এবং জাপানের মানুষকে আমাদের পারফরম্য়ান্স দেখানোর সুযোগ পাব ৷" উল্লেখ্য, গৌতম গম্ভীর দেশের মাটিতে ওডিআই দলের দায়িত্বে থাকায় এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দলের কোচিংয়ের দায়িত্বে ভিভিএস লক্ষ্মণ ৷ দলে যেমন রয়েছেন জসপ্রীত বুমরার মতো অভিজ্ঞ বোলিং সেনসেশন ৷ তেমনই ব্য়াটিংয়ে রয়েছেন বছর পনেরোর 'বিস্ময়-বালক' বৈভব সূর্যবংশী ৷
এশিয়ান গেমসে অভিযান শুরুর আগে জাপানের মাটিতে জাপানের বিরুদ্ধে একটি ঐতিহাসিক টি-20 ম্য়াচ খেলেছেন শ্রেয়সরা ৷ দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের 75 বছর উপলক্ষ্যে 22 সেপ্টেম্বর আয়োজিত সেই ম্য়াচেও বাধা হয়েছিল বৃষ্টি ৷ তবে শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওভারের ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হয় ৷ যে ম্য়াচে মাত্র দু'রানে জয়লাভ করে ভারতীয় দল ৷