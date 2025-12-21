মেয়েদের বিশ্বজয় থেকে রোহিতদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভিকট্রি, ফেলে আসা বছরে ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্য

মেয়েদের বিশ্বজয় থেকে রোহিতদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভিকট্রি, ফেলে আসা বছরে ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্য
একনজরে দেখে নেওয়া যাক 2025-এ কোন কোন সাফল্য এসেছে ভারতীয় ক্রিকেটে ৷
Published : December 21, 2025 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ: শেষ হতে চলল 2025 ৷ বছরের বিদায়লগ্নে ফিরে দেখা ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্যের কাহন ৷ এককথায় ফেলে আসা বছরটা বাইশ গজে দুর্দান্ত কেটেছে ভারতীয় ক্রিকেটের ৷ সেখানে যে কেবল সাফল্য ধরা দিয়েছে পুরুষ দলকে এমনটা নয় ৷ এবছরেই প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছে দেশের প্রমীল ব্রিগেড ৷ আবার দৃষ্টিহীন মহিলাদের প্রথম টি-20 বিশ্বকাপ ধরা দিয়েছে ভারতকে ৷ একনজরে ফেলে আসা বছরে ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্য একনজরে-
- মহিলা ক্রিকেটে প্রথম বিশ্বজয়:
দেশের মাটিতে মহিলাদের 50 ওভার ফরম্যাটে প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ ভারতীয় দল পেল 2025-এ ৷ গত 2 নভেম্বর নভি মুম্বইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে 52 রানে হারিয়ে খেতাব হাতে তোলে হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ টানা তিন ম্য়াচ হেরেও টুর্নামেন্টে দুরন্ত প্রত্যাঘাত ছুড়ে দেয় 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে প্রোটিয়া শিবিরের মুখোমুখি হয়েছিল তাঁরা ৷ মেগা ফাইনালে প্রথমে ব্য়াট করে স্কোরবোর্ডে 298 রান তোলে ভারতীয় দল ৷ জবাবে 246 রান অলআউট হয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৷
ব্যাট হাতে 87 রানের পাশাপাশি জোড়া উইকেট নিয়ে ফাইনালের সেরা হন শেফালি বর্মা ৷ প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় দীপ্তি শর্মাকে ৷
- রোহিতদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়:
এক যুগ বাদে চ্য়াম্পিয়ন্স ট্রফি জিতল ভারতের পুরুষ ক্রিকেট দল ৷ 9 মার্চ দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়ে তৃতীয়বারের জন্য খেতাব জিতে নেয় ভারতীয় দল ৷ এর আগে 2002 সালে (যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন) ও 2013 সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল ভারত ৷ তৃতীয়বার খেতাব জিতে প্রতিযোগিতার সবচেয়ে সফল দলের তকমা ছিনিয়ে নিল তাঁরা ৷ ফাইনালে প্রথমে ব্য়াট করে নিউজিল্যান্ড 251 রান তুললে এক ওভার বাকি থাকতে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায় রোহিত শর্মা নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল ৷
- দৃষ্টিহীন মহিলাদের টি-20'তে বিশ্বজয়:
2025 সালে প্রথমবারের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল মেয়েদের দৃষ্টিহীন টি-20 বিশ্বকাপ ৷ সেখানে বাজিমাত দেশের মেয়েদের ৷ শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে নেপালকে সাত উইকেটে হারিয়ে দেয় ভারতীয় দল ৷ দ্বীপরাষ্ট্রে মেগা ফাইনালে প্রথম ব্য়াটিং করা নেপালকে 114 রানে বেঁধে রেখেছিল ভারতের মেয়েরা ৷ জবাবে 12 ওভারে মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যপূরণ করে ফেলে দীপিকা টিসি অ্যান্ড কোম্পানি ৷
- পুরুষদের এশিয়া কাপ জয়:
রেকর্ড বর্ধিত করে এশিয়া কাপে নবমবার খেতাব জিতে নিল সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷ টি-20 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এবছর টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয় কুড়ি-বিশের ফরম্য়াটে ৷ সেখানে ফাইনাল-সহ প্রতিযোগিতায় তিনবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারায় 'মেন ইন ব্লু' ৷ ফাইনালে কুলদীপ যাদবের চার উইকেটে প্রথমে ব্য়াট করা পাকিস্তানকে 146 রানে বেঁধে রাখে টিম ইন্ডিয়া ৷ জবাবে দু'বল বাকি থাকতে খেতাব জিতে নেয় তাঁরা ৷ 69 রানে অপরাজিত থেকে যান তিলক বর্মা ৷