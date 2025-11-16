আইসিইউতে গিল, ইডেন টেস্টে আর খেলবেন ? কী জানাল বিসিসিআই
ইডেনে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ব্যাট করতে গিয়ে ঘাড়ে চোট লাগে শুভমন গিলের । তারপর থেকেই হাসপাতালে ভর্তি তিনি ৷
Published : November 16, 2025 at 10:57 AM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ ইডেন গার্ডেন্সে চলতি টেস্টে আর খেলবেন না তিনি ৷ রবিবার সকালে সেকথা জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷
বিসিসিআই সোশাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছে, "কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলমান টেস্টের দ্বিতীয় দিনে অধিনায়ক শুভমান গিলের ঘাড়ে চোট লাগে । ওই দিন খেলা শেষ হওয়ার পর তাঁকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তিনি বর্তমানে হাসপাতালে পর্যবেক্ষণে রয়েছেন । তিনি আর এই টেস্ট ম্যাচে অংশ নেবেন না । বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখবে ৷"
Captain Shubman Gill had a neck injury on Day 2 of the ongoing Test against South Africa in Kolkata. He was taken to the hospital for examination after the end of day's play.
6 বছর পরে ইডেনে টেস্ট ম্যাচ আয়োজিত হয়েছে ৷ শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার খেলা ৷ প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে শনিবার ব্যাট করতে গিয়ে ঘাড়ের চোটের কবলে পড়েন শুভমন গিল । মাত্র তিন বল খেলে একটি বাউন্ডারি মেরেই যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যান তিনি । মাঠ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন । এরপর সারাদিন ব্যাটিং ও ফিল্ডিং কোনও কিছু করতেই ভারতীয় অধিনায়ক আর মাঠে ফিরতে পারেননি । পরে তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । আইসিইউতে রাখা হয়েছে গিলকে । সেখানে বিশেষ পর্যবেক্ষণ চলছে তাঁর ।
বিসিসিআই সূত্রে খবর, শনিবার সকাল থেকেই ঘাড়ে ব্যথা অনুভব করছিলেন শুভমন গিল । এমনকী ব্যাট করতে যেতে হবে তাই ব্যথা কমানোর ওষুধও খেয়েছিলেন তিনি । কিন্তু ব্যাট করতে নেমে সাইমন হার্মারকে সুইপ করার পরেই বিপত্তি বাড়ে । আবারও ঘাড়ে ব্যথা শুরু হয় ভারত অধিনায়কের । দ্রুত ফিজিও চলে আসেন । ঘাড় ঘোরাতে পারছিলেন না গিল । তাঁর মেরুদণ্ডেও সমস্যা রয়েছে । শুভমনের এমআরআই হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।
প্রসঙ্গত, এক বছর আগে এমনই এক চোট পেয়েছিলেন তিনি । সেই সময়েও এমআরআই হয় তাঁর । তবে এখন ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়ার প্রমাণ মিলেছে । চোট এতটাই গুরুতর যে, ব্যথা সহ্য করতে পারছেন না গিল । তিনি 'নেক স্প্যাজম'-এ ভুগছেন । এই সমস্যায় ঘাড়ের পেশির খিঁচুনি ধরে । তিনি আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন ।
ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলের ধারণা, এই ধরনের চোট রাতে ঠিকমতো না ঘুমানোর ফলেও হতে পারে । ইডেন টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে তিনি এ কথাই বলেছেন । হাসপাতাল থেকে গিল কবে ছাড়া পাবেন, তার উপরই নির্ভর করছে তিনি কবে মাঠে ফিরবেন । এমনকি অসমে দ্বিতীয় টেস্টেও হয়তো অনিশ্চিত ভারতীয় অধিনায়ক । যদিও হাতে এখনও সময় রয়েছে ।