এশিয়াডে ফের প্রতিনিধিত্বের স্বপ্ন, সন্তান আগলে নয়া লড়াইয়ে মধু কুমারী

এশিয়াডে ফের প্রতিনিধিত্বের স্বপ্ন, সন্তান আগলে নয়া লড়াইয়ে মধু কুমারী
রাজ্য সরকারের তরফে 2020 সালে 'খেল সম্মান' পাওয়া মধু কুমারী লড়ছেন জাতীয় দলে ফেরার লড়াই ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের সঞ্জয় অধিকারী ৷
Published : March 29, 2026 at 9:00 PM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: মেরি কম হোন কিংবা সানিয়া মির্জা অথবা দীপিকা পাল্লিকল ৷ এরা প্রত্যেকে ভিন্ন খেলার সঙ্গে যুক্ত হলেও সকলের মধ্যে একটি দারুণ মিল রয়েছে ৷ সেটা হল এরা সকলেই 'সুপার-মম' ৷ মাতৃত্বের গুরুদায়িত্ব সামলেও এরা নিজ নিজ প্রতিভায় ভাস্বর থাকার চেষ্টা করে গিয়েছেন কেরিয়ারে ৷ ঠিক যে লড়াইটা এই মুহূর্তে লড়ছেন মধু কুমারী ৷ নামটা শুনে প্রথমটায় অনেকে ভ্রূ কুঁচকালেও এই বাস্কেটবল প্লেয়ারের লড়াইটা সানিয়া-দীপিকাদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয় ৷
রাজ্য সরকারের তরফে 2020 সালে 'খেল সম্মানে' ভূষিত মধু কুমারী বাস্কেটবলে দেশের হয়ে খেলেছেন জোড়া এশিয়াড, কমনওয়েলথ গেমস, জোড়া এশিয়া কাপ ৷ সম্প্রতি বাংলার জার্সিতে সিনিয়র ন্যাশনালে ফেরার লড়াই শুরু হয়েছে মধু কুমারীর ৷ ফেরার লড়াই কারণ সন্তান জন্মের পর জাতীয় দলে অনিয়মিত হয়ে পড়া চেতলার বাসিন্দাকে ফিরতে হলে সামলাতে হবে পর্বত সমান চ্যালেঞ্জ ৷ আর সেই কারণেই রেড রোডের ব্যস্ত গাড়ির সারি, ময়দানে ব্যাট-বলের ঠোকাঠুকির শব্দে মন নেই মধু কুমারীর ৷ রেড রোডের ধারের কোর্টেই জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে অবিচল বছর একত্রিশের বাস্কেটবল প্লেয়ার ৷
কলকাতার চেতলায় নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা মধু কুমারীর ৷ চেতলায় ভলিবল এবং বাস্কেটবলের একটা চর্চা আছে ৷ যার অন্যতম কারণ রাখী সংঘ ৷ আর সেখানেই বাস্কেটবলে হাতেখড়ি মধু কুমারী ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় খেলার স্কিল, স্ট্যামিনা এবং গতি দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বর্তমানে দশ মাসের সন্তানের মা ৷ বলা যায় কিছুটা মজার ছলেই বাস্কেটবল খেলা শুরু করেছিলেন তিনি ৷ সংসারে অনটন থাকলেও মেয়ের বাস্কেটবল চর্চায় বাধা দেয়নি পরিবার ৷ বরং উৎসাহ জুগিয়ে এসেছে ৷ এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো, বর্তমানে পূর্ব রেলে কর্মরতা মধু কুমারী ৷ স্বামী সেনাবাহিনীতে যুক্ত, আপাতত থাকেন রাজস্থানে ৷
মধু কুমারীকে জাতীয় দলের মূলস্রোতে ফেরাতে এবং 'সুপার-মম' হয়ে উঠতে সাহায্য করছেন তাঁর মা ৷ ভারতীয় প্লেয়ারের কথায়, "আমার ছেলেকে মূলত দেখাশোনা করছে মা ৷ আমি মায়ের জন্যই খেলাটা চালিয়ে যেতে পারছি ৷" জানুয়ারিতে 75তম সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে চেন্নাইয়ে গিয়েছিলেন দুধের শিশুকে নিয়েই ৷ তাই মধু কুমারী বলছেন, "সবদিক সামলে খেলাটা চাপের ৷ তবে লড়াই চালিয়ে যাব ৷ উপরে উঠতে হলে চাপটা নিতেই হয় ৷"
প্রতিদিন পূর্ব রেলের প্র্যাকটিসে বাড়তি সময় ব্যয় করছেন ৷ সময় পেলে রাজ্য বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের কোর্টে একা একাই প্র্যাকটিস করেন মধু কুমারী ৷ তিনি বলছেন, "সামনে বেশ কয়েকটি টুর্নামেন্ট রয়েছে ৷ রয়েছে ইন্টার-রেল প্রতিযোগিতা ৷ সেখানে ভালো ফল করতে পারলে জাতীয় দলে ফিরতে পারব ৷ লক্ষ্য এশিয়ান গেমসের দলে সুযোগ করে নেওয়া ৷" জাতীয় দলে প্রত্য়াবর্তন হোক কিংবা না-হোক, মধু কুমারী এক লড়াইয়ের নাম ৷ মাতৃত্ব-সংসার এবং অফিস সামলে জাতীয় দলে ফেরার অদম্য় ইচ্ছে তাকে তাই 'সুপার মম' হিসেবে প্রতিভাত করেছে ইতিমধ্যেই ৷