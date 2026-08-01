পাট যখন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট, তন্তুর জ্যাকেটে কমনওয়েলথের উদ্বোধনীতে ভারতীয় অ্যাথলিটরা

পাট যখন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট, তন্তুর জ্যাকেটে কমনওয়েলথের উদ্বোধনীতে ভারতীয় অ্যাথলিটরা
চলতি কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় অ্যাথলিটদের ফ্যাশন স্টেটমেন্টের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে দেশীয় পাট ৷ কীভাবে জানুন ৷
Published : August 1, 2026 at 1:34 PM IST
কলকাতা, 1 অগস্ট: শেষ লগ্নে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস ৷ নবমদিনের শেষে পাঁচটি সোনা-সহ 23টি পদক জিতে পদক তালিকায় দশে রয়েছে ভারত ৷ শেষ দু'দিনে আরও পদক জিতে পদক তালিকায় আরেকটু উপরে শেষ করার লক্ষ্যে ভারতীয় অ্য়াথলিটরা ৷ তবে এই প্রতিবেদনটি গেমসে ভারতের পারফরম্য়ান্স সংক্রান্ত নয়, বরং ফ্যাশন স্টেটমেন্ট সংক্রান্ত ৷ উল্লেখ্য চলতি কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় অ্যাথলিটদের ফ্যাশন স্টেটমেন্টের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে দেশীয় পাট ৷ কীভাবে ? আসুন জেনে নিই ৷
অলিম্পিক্স, কমনওয়েলথ গেমস কিংবা এশিয়ান গেমসে মার্চ-পাস্ট একটা আলাদা গুরুত্ব বহন করে ৷ গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে সেই মার্চ-পাস্টে ভারতের ক্রীড়াবিদদের পোশাকে বিশেষ গুরুত্ব পেল দেশের পাট ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের মার্চ-পাস্টের জন্য যে জ্যাকেট তৈরি করা হয়েছিল, তার মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে পাট। ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যের পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা এবং 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র বার্তাও বিশ্বের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে ভারতীয় দলের এই অভিনব পোশাকে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রীড়াঙ্গনের মাধ্যমে দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ৷ গত বুধবার পাট দিবসে জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া'র তরফে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নদিয়ার চাকদায় কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের যুগ্ম-সচিব পদ্মিনি সিংলা জানান, পাটকে আর্ন্তজাতিক মঞ্চে মেলে ধরতেই কমনওয়েলথ গেমসের আসরকে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ যা ফ্যাশন স্টেটমেন্টও বটে ৷ পরিবেশবান্ধব এই উদ্যোগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের 'সবুজ' বার্তা তুলে ধরার চেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ৷
কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির উদ্যোগে তৈরি এই জ্যাকেটে আধুনিক নকশার পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপও রাখা হয়েছে ৷ জ্যাকেটগুলি এমনভাবে তৈরি যাতে ক্রীড়াবিদরা আরাম অনুভব করতে পারেন ৷ প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে পাটের ব্যবহার শুধু পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক নয়, বরং দেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকেও নতুন করে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে ৷
বিশ্বজুড়ে পরিবেশ দূষণ এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর উপর জোর দেওয়া হচ্ছে ৷ সেই প্রেক্ষাপটে পাটের মতো জৈব উপাদান ব্যবহারকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ তাদের মতে, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই ধরনের উদ্যোগ অন্যান্য দেশকেও পরিবেশবান্ধব পোশাক ব্যবহারে উৎসাহিত করবে ৷ ভারত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পাট উৎপাদক দেশ ৷ দেশের মোট পাট উৎপাদনের বড় অংশ আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৷ ফলে এই উদ্যোগে রাজ্যের লক্ষাধিক পাটচাষি ও পাটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের মধ্যেও উৎসাহ তৈরি হয়েছে ৷ পাটজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷