উড়ান বাতিলে রাত কাটল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, অশান্ত বাংলাদেশে বিপাকে ভারতীয় দল

উড়ান বাতিলে রাত কাটল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, অশান্ত বাংলাদেশে বিপাকে ভারতীয় দল
গণহত্যার জোড়া মামলায় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ৷
Published : November 18, 2025 at 3:34 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে সম্প্রতি সেরা পারফরম্য়ান্স উপহার দিয়েছেন দেশের তিরন্দাজরা ৷ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নশিপে দক্ষিণ কোরিয়া, চিনা তাইপেইকে পিছনে শীর্ষে শেষ করেছেন ধীরাজ বোম্মাদেবারা, অভিষেক বর্মা, অঙ্কিতা ভকতরা ৷ কিন্তু সেরা পারফরম্য়ান্স উপহার দিয়ে দেশে ফেরার পথে ভারতীয় তিরন্দাজদের এহেন নাকাল হতে হবে কে জানত ৷ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সোমবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফাঁসির সাজা শোনানোর পর থেকেই ফের অশান্ত বাংলাদেশ ৷ উড়ান বাতিল হওয়ায় সেদেশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাত কাটল ভারতীয় অ্যাথলিটদের ৷
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সোমবার রায় দেওয়ার আগে থেকেই একটু একটু করে অশান্ত হতে শুরু করেছিল বাংলাদেশের পরিস্থিতি ৷ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ পর্ব শেষ করে নয়াদিল্লি ফেরার উদ্দেশে শনিবার রাতে ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছে গিয়েছিলেন অলিম্পিয়ান ধীরজ বোম্মাদেবারা, অভিষেক বর্মা, জ্যোতি সুরেখার মত অভিজ্ঞ অ্যাথলিটরা ৷ নির্ধারিত সূচি মেনে রাত সাড়ে 9টার আগে সময়মতো উড়ানে চড়েন ভারতীয় তিরন্দাজ দলের 11জন সদস্য, যাঁদের মধ্যে দুই কিশোরও ছিলেন ৷ কিন্তু বিমানে চড়ার পর তাঁদের জানানো হয় টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণে বিমানটি যথাসময়ে ছাড়বে না ৷
পরবর্তীতে রাত দু'টো নাগাদ ভারতীয় তিরন্দাজদের বিমান বাতিলের খবর ঘোষণা করা হয় ৷ প্রায় দশ ঘণ্টা বিমানবন্দরে আটকে থাকতে হয় ভারতীয় অ্যাথলিটদের ৷ অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স সংস্থার তরফেও কোনওরকম সহযোগিতা মেলেনি তাঁদের ৷ এর পরবর্তী ঘটনাটি আরও মর্মান্তিক ৷ বিমানবন্দর থেকে জানালাহীন একটি বাসে করে এরপর ভারতীয় তিরন্দাজদের একটি অস্বাস্থ্যকর গেস্ট হাউসে নিয়ে গিয়ে তোলা হয় বলে অভিযোগ ৷ অভিষেক বর্মা সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে বলেন, "ধরমশালা নামের ওই গেস্ট হাউসটির অবস্থা ছিল শোচনীয় ৷ একটি মাত্র রুমে ছ'টি ডাবল-বেড বরাদ্দ করা হয়েছিল আমাদের ৷ একটি মাত্র বাথরুম ছিল, যেটির অবস্থাও শোচনীয় ৷"
#AsianArcheryChampionships: Ankita Bhakat and Dhiraj Bommadevara win historic recurve #golds🥇for India.#TeamIndia #ArcheryIndia #Dhaka2025 #IndianArchery🏹 pic.twitter.com/bXUqmM5Jw1— All India Radio News (@airnewsalerts) November 15, 2025
2018 ও 2022 এশিয়ান গেমসের রুপোজয়ী আরও বলেন, "আমরা ব্যক্তিগত স্তরেও কোনও ব্যবস্থা করতে পারছিলাম না কারণ ইন্টারন্যাশনাল কার্ড গ্রহণযোগ্য ছিল না ৷ পেমেন্ট প্রক্রিয়ায় গোলযোগের কারণে আমরা উবেরও ধরতে পারছিলাম না ৷" পরদিন সকাল 7টায় ভারতীয় দল দেশে ফেরার উদ্দেশে বিমানবন্দরে ফেরত এলেও সমস্য়া কাটেনি ৷ বাধ্য হয়ে তিরন্দাজদের কাউকে প্রচুর টাকা খরচ করে রি-বুকিং করতে হয় তো কাউকে সড়কপথে লম্বা জার্নি বেছে নিতে হয় ৷
Congratulations to our Archery team on their best ever performance at the Asian Archery Championships 2025. They have brought home 10 medals, including 6 Golds. Notable among these was the historic Recurve Men's Gold after 18 years. At the same time, there were strong showings in… pic.twitter.com/7fQyisyroJ— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2025
এ বিষয়ে জানিয়ে রাখা ভালো তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশ থেকে দেশে ফেরার বন্দোবস্ত হয়েছিল ভারতীয় তিরন্দাজদের জন্য ৷ কলকাতা এবং মুম্বইয়ে ফেরা অ্য়াথলিটদের জন্য সমস্যা তৈরি হয়নি ৷ কিন্তু দিল্লি ফিরতে চাওয়া তিরন্দাজদের জন্য যা হল তাতে খানিক ফিকে ভারতের সেরা পারফরম্য়ান্স ৷ ছ'টি সোনা-সহ 10টি পদক জিতে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে শীর্ষে শেষ করেছে ভারতীয় দল ৷ ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷