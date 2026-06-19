পায়ের চোটে বিশ্বকাপে থেকে ছিটকে গেলেন শ্রেয়াঙ্কা, বদলি প্রেমা

পায়ের চোটে বিশ্বকাপে থেকে ছিটকে গেলেন শ্রেয়াঙ্কা, বদলি প্রেমা
নেদারল্যান্ডস ম্য়াচে ফিল্ডিং করতে গিয়ে গোড়ালিতে মারাত্মক চোট পান শ্রেয়াঙ্কা ৷ স্ট্রেচারে মাঠে ছাড়তে হয় ভারতীয় অলরাউন্ডারকে ৷
Published : June 19, 2026 at 12:00 PM IST
ম্যাঞ্চেস্টার, 19 জুন: আশঙ্কা সত্যি করে প্রতিযোগিতার তৃতীয় ম্য়াচে নামার আগে ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে ৷ পায়ের চোটে চলতি মহিলা টি-20 বিশ্বকাপের বাকি পর্ব থেকে ছিটকে গেলেন স্পিনিং-অলরাউন্ডার শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ৷ পরিবর্ত হিসেবে ভারতীয় দলে যোগ দিলেন আনক্য়াপড প্রেমা রাওয়াত ৷
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে শুক্রবার অফিসিয়ালি শ্রেয়াঙ্কা পাতিলের ছিটকে যাওয়ার খবর নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ একইসঙ্গে বদলি প্রেমা রাওয়াতের নামও ঘোষণা করেছে বিসিসিআই ৷ যদিও টুর্নামেন্টের মাঝে শ্রেয়াঙ্কার ছিটকে যাওয়া চলতি কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে হরমনপ্রীত ব্রিগেডের জন্য বিরাট ধাক্কা ৷ স্পিনার হলেও ডেথ ওভারে শ্রেয়াঙ্কার বোলিং ভীষণ কার্যকরী ৷ সঙ্গে তাঁর দুরন্ত ফিল্ডিং তো রয়েইছে ৷
23 বছর বয়সি শ্রেয়াঙ্কা গত বুধবার নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে চোটের কবলে পড়েন ৷ ব্যক্তিগত প্রথম ওভারে বোলিংয়ের মাঝে ফিল্ডিংয়ের সময় আচমকা ডান-পায়ের গোড়ালি মচকে যায় তাঁর ৷ চোট এতটাই গুরুতর ছিল যে, স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়তে হয় এই অফস্পিনারকে ৷
এমনিতেই চোটপ্রবণ শ্রেয়াঙ্কা গত দু'বছর প্রায় বেশিরভাগটাই মাঠের বাইরে কাটিয়েছেন ৷ গতবছর শেষদিকে ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী দলেও ছিলেন না তিনি ৷ চোট সারিয়ে চলতি বছরের শুরুতে জাতীয় দলে প্রত্য়াবর্তন হয় তাঁর ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চলতি টি-20 বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে উইকেট না-পেলেও তিন ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র 17 রান খরচ করেন শ্রেয়াঙ্কা ৷ ব্য়াট হাতে অপরাজিত ছিলেন এক রানে ৷
🚨 News 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) June 19, 2026
Prema Rawat replaces the injured Shreyanka Patil in #TeamIndia's squad at ICC Women's T20 World Cup 2026.
Following Prema's inclusion in the squad, Niki Prasad has been added to the India A T20 squad and Minnu Mani has been added to the India A One-Day squad.
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ভারতীয় দলের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত 24টি টি-20 ম্যাচে অংশ নিয়েছেন শ্রেয়াঙ্কা ৷ উইকেট নিয়েছেন 29টি ৷ এখন দেখার গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্য়াচে শ্রেয়াঙ্কার পরিবর্তে তড়িঘড়ি দলে ডেকে নেওয়া প্রেমা রাওয়াতকে ম্য়ানেজমেন্ট সুযোগ দেয়, নাকি রাধা যাদবের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে ৷
উল্লেখ্য প্রথম ম্য়াচে পাকিস্তানকে 64 রানে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচেও সহজ জয় পেয়েছে 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ ডাচ'দের বিরুদ্ধে 95 রানে বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে গ্রুপ-ওয়ানে আপাতত শীর্ষে হরমনপ্রীত ব্রিগেড ৷ আগামী রবিবার তৃতীয় ম্যাচে প্রোটিয়াদের মুখোমুখি তাঁরা ৷