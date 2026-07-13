লর্ডসে ঐতিহাসিক টেস্ট জয় হরমনপ্রীতদের, বিলেতে এখনও অপরাজিত দেশের প্রমিলা ব্রিগেড

লর্ডসে ঐতিহাসিক টেস্ট জয় হরমনপ্রীতদের, বিলেতে এখনও অপরাজিত দেশের প্রমিলা ব্রিগেড
লর্ডসে অনুষ্ঠিত প্রথম মহিলা টেস্টে ভারতীয় দল জিতল 270 রানে ৷ সাত উইকেট নিয়ে ম্য়াচের সেরা ক্রান্তি গৌড় ৷
Published : July 13, 2026 at 5:10 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 5:26 PM IST
লন্ডন, 13 জুলাই: 457 রানের বিরাট লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে তৃতীয়দিন শেষে ছয় উইকেট হারিয়ে 130 রান তুলেছিল ইংল্যান্ড ৷ অর্থাৎ, লর্ডসে ঐতিহাসিক প্রথম মহিলা টেস্ট জিততে চতুর্থদিন ভারতীয় দলের দরকার ছিল মাত্র চার উইকেট ৷ এদিন মর্নিং সেশনেই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ফেলল হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ সেইসঙ্গে ক্রিকেটের মক্কায় ঐতিহাসিক জয় তুলে নিল ভারতের প্রমিলা ব্রিগেড ৷ বিলেতের মাটিতে একমাত্র টেস্টে ভারতীয় দল জিতল 270 রানে ৷
এদিন মর্নিং সেশনের শুরুতে লর্ডসে ভারতীয় দলকে পেপটক দিয়ে যান সচিন তেন্ডুলকর ৷ যিনি লর্ডসের গ্য়ালারিতে বসে মহিলা দলের ঐতিহাসিক জয়ের সাক্ষী থাকলেন এদিন ৷ যদিও সচিনের পেপটকের আগেই জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিলে ভারতীয় শিবির ৷ যা বিলেতের মাটিতে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ জয় তাদের ৷ বাকি সাত ম্য়াচ ড্র ৷ অর্থাৎ, ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে অপরাজিত থাকার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখল টিম ইন্ডিয়া ৷ গতকালের সঙ্গে 56 রান যোগ করে এদিন বাকি চার উইকেটের পতন হয় ইংল্যান্ডের ৷ অর্থাৎ, দ্বিতীয় ইনিংসে 186 রানে অলআউট হয় হোম টিম ৷
Priceless moments as the legendary Sachin Tendulkar catches up with #TeamIndia at Lord's 💙#ENGvIND | @sachin_rt pic.twitter.com/di1exUmrfn— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2026
দিনকেয়ক আগে ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচম্যাচের টি-20 সিরিজে চুনকাম হয়ে ফিরেছে পুরুষ দল ৷ এমন সময় মহিলা দলের এই জয় ভীষণই অর্থবহ ৷ যদিও এই সিরিজের অংশ হিসেবে বিশ্বকাপের আগে টি-20 সিরিজ হারতে হয়েছিল হরমনপ্রীতদেরও ৷ সে যাইহোক, 59 রানে পাঁচ উইকেট হারানো ইংল্যান্ডের হয়ে চতুর্থ ইনিংসে প্রতিরোধ আসে স্টাম্পার ব্যাটার অ্যামি জোন্স ও সোফি একলস্টোনের ব্যাটে ৷ হাফসেঞ্চুরি করেন দু'জনেই ৷ চতুর্থদিনের শুরুতে 54 রানে ফেরেন জোন্স ৷ আর 50 রানে একলস্টোন স্নেহ রানার শিকার হতেই জয় নিশ্চিত হয় ভারতের ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেট যায় রানার ঝুলিতে ৷ আর এদিন জোড়া উইকেট নিয়ে বাকি কাজটা সারেন দীপ্তি শর্মা ৷ 62.5 ওভারে 186 রানে অলআউট হয়ে যায় ইংল্য়ান্ড ৷
A day that goes down in the 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗯𝗼𝗼𝗸𝘀 📚#TeamIndia WIN the first-ever women's Test match at Lord's 🥳— BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/O1rEau8j8n #ENGvIND pic.twitter.com/4mhcx8kKej
প্রথম ইনিংসে 115 রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্য়াট হাতে জ্বলে ওঠেন ভারতীয় ব্য়াটাররা ৷ প্রথম ইনিংসে 83 রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে 70 রান আসে ওপেনার স্মৃতি মন্ধনার ব্য়াটে ৷ 113 রান হাঁকিয়ে লর্ডসের অনার বোর্ডে নাম তোলের যস্তিকা ভাটিয়া ৷ 50 রানে অপরাজিত থাকেন স্টাম্পার-ব্যাটার রিচা ঘোষ ৷ সাত উইকেটে 341 রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার ঘোষণা করে ভারতীয় দল ৷ প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসের অনার বোর্ডে নাম তোলেন পেসার ক্রান্তি গৌড়ও ৷ দ্বিতীয় ইনিংসেও জোড়া উইকেট নিয়ে ম্য়াচে মোট সাত উইকেট ঝুলিতে পুরে ম্য়াচের সেরা ক্রান্তি ৷