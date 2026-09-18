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মাত্র 30 বলে লক্ষ্যমাত্রা হাসিল, ঝড় তুলে এশিয়াডের শেষ চারে ভারতের মেয়েরা

চরণির ঘূর্ণি, শেফালির ব্য়াটে আয়োজক জাপানকে আট উইকেটে হারাল গতবারের সোনাজয়ীরা

INDIA WOMEN IN ASIAN GAMES SF
মারমুখী রিচা ঘোষ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 3:27 PM IST

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নিশিন (জাপান), 18 সেপ্টেম্বর: আগামী 22 সেপ্টেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক টি-20 খেলতে নামছে পুরুষ দল ৷ তার ঠিক চারদিন আগে শুক্রবার এশিয়ান গেমসে আয়োজক দেশকে ধরাশায়ী করল দেশের মেয়েরা ৷ জাপানের নিশিনে এদিন সহজ জয়ে সোনা ধরে রাখার অভিযান শুরু করল হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোম্পানি ৷ বোলারদের দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সে জাপানকে 57 রানে গুটিয়ে দেওয়ার পর লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে মাত্র পাঁচ ওভার খরচ করল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ সাত উইকেটে জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত ৷

টস জিতে এদিন আয়োজকদের প্রথম ব্য়াটিংয়ে ডাকেন ভারত অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ৷ শ্রী চরণি, শেফালি বর্মা'দের ঘূর্ণির সামনে সুবিধা করতে পারেননি জাপানের কোনও ব্য়াটার ৷ দুই ওপেনার ছাড়া দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছননি কেউ ৷ সর্বাধিক 47 বলে 25 রান করেন ওপেনার আয়াকা কাতো-স্ট্য়াফর্ড ৷ 10 রান করেন আরেক ওপেনার হারুনা ইওয়াসাকি ৷

চার ওভারে মাত্র 10 রান দিয়ে চার উইকেট তুলে নেন দুরন্ত ফর্মে থাকা শ্রী চরণি ৷ 13 রানে জোড়া উইকেট যায় শেফালির ঝুলিতে ৷ একটি করে উইকেট নেন শ্রেয়াঙ্কা পাতিল ও দীপ্তি শর্মা ৷ 19.5 ওভার টিকলেও স্কোরবোর্ডে 57 রানের বেশি তুলতে পারেনি জাপান ৷

এরপর ভারতের সেমিফাইনালে প্রবেশ ছিল স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ৷ কত ওভারে ভারতীয় ব্য়াটাররা রান তোলেন, সেটাই ছিল দেখার ৷ ওপেনার জি কমলিনী শূন্য ও ভারতী ফুলমালি মাত্র ছ'রানে আউট হলেও পাঁচ ওভারেই ম্য়াচ জিতে নেয় দেশের মেয়েরা ৷ জোড়া উইকেটের পর 15 বলে ঝোড়ো 40 রান আসে শেফালির ব্য়াটে ৷ ওপেনারের ইনিংসে রয়েছে ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ অন্যদিকে ছ'বলে 12 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন স্টাম্পার-ব্য়াটার রিচা ঘোষ ৷ আগামী রবিবার সেমিফাইনালে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে গতবারের সোনাজয়ীরা ৷

আগামী 24 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এশিয়ান গেমসে পুরুষদের গ্রুপ পর্বের খেলা ৷ সেখানেও ভারতীয় দল সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেছে ৷ আগামী 28 সেপ্টেম্বর শেষ চারের ম্যাচ বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ৷

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TAGGED:

এশিয়ান গেমস 2026
এশিয়ান গেমসের সেমিতে ভারত
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ম্য়াচের সেরা শেফালি
INDIA WOMEN IN ASIAN GAMES SF

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