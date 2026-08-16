দু'বার এগিয়েও হাতছাড়া জয়, বিশ্বকাপের শুরুতে চিনের বিরুদ্ধে ড্র দেশের মেয়েদের

দু'বার এগিয়েও হাতছাড়া জয়, বিশ্বকাপের শুরুতে চিনের বিরুদ্ধে ড্র দেশের মেয়েদের
আগামী 18 অগস্ট পুলের দ্বিতীয় ম্য়াচে প্রোটিয়া'দের বিরুদ্ধে খেলবে ভারতের প্রমিলা দল ৷
Published : August 16, 2026 at 8:28 PM IST
আমস্তেলভিন (নেদারল্যান্ডস), 16 অগস্ট: ব়্য়াংকিং'য়ে চতুর্থস্থানে থাকা চিনের বিরুদ্ধে কঠিন ম্য়াচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল দেশের মেয়েরা ৷ সেদিক থেকে দেখতে গেলে অলিম্পিক্সে রুপোজয়ী দলের বিরুদ্ধে একটি পয়েন্ট নিঃসন্দেহে বাহবাযোগ্য ৷ কিন্তু ম্য়াচে দু'বার এগিয়ে গিয়েও পুরো পয়েন্ট তুলে নিতে না-পারায় পরবর্তীতে হাত কামড়াতে হতে পারে সোয়ের্দ মারিনে অ্যান্ড কোং'কে ৷ সবমিলিয়ে ছেলেরা ওয়েলস'কে হারিয়ে শুরু করলেও বিশ্বকাপের প্রথম ম্য়াচে চিনের বিরুদ্ধে 2-2 ড্র করল ভারতের মেয়েরা ৷
ব়্যাংকিং'য়ে পাঁচ ধাপ পিছিয়ে থাকলেও আমস্তেলভিনে এদিন শুরুটা দারুণ করেন সালিমা তেতে'রা ৷ ফলত ম্য়াচের প্রথম কোয়ার্টারেই গোল তুলে নেয় ভারত ৷ ফিল্ড গোলে দলকে এগিয়ে দেন নভনীত কৌর ৷ ফ্রি-হিট থেকে নেহা গোয়েলের পাস ধরে দর্শনীয় ফ্লিকে 1-0 করেন তিনি ৷ পিছিয়ে পড়ার ধাক্কায় আক্রমণে ঝাঁঝ বাড়ায় পড়শি দেশ ৷ ফলও মেলে হাতেনাতে ৷ শিল্পী দাবাস সার্কেলের মধ্যে বিপক্ষের এক প্লেয়ারকে ফেলে দিলে প্রথম কোয়ার্টারেই পেনাল্টি স্ট্রোক আদায় করে নেয় চিন ৷ সেখান থেকে দলকে সমতায় ফেরান ঝ্যাং জিং ৷
দ্বিতীয় কোয়ার্টারে অবশ্য় কড়া প্রত্যুত্তর দেয় ভারতীয় দল ৷ আক্রমণে গতি বাড়িয়ে 22 মিনিটে ম্য়াচে নিজেদের প্রথম পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেয় তারা ৷ তবে নভনীতের প্রচেষ্টা রুখে দেয় চিনের ডিফেন্স ৷ এর তিন মিনিট বাদে পেনাল্টি কর্নার থেকে ভারতের দ্বিতীয় গোলটি দীপিকার ৷ তবে সেই পেনাল্টি কর্নার আদায়ের রূপকারও তিনি ৷ ডানপ্রান্ত ধরে দুরন্ত সোলো রানে বিপক্ষ রক্ষণকে পরাস্ত করে সার্কলে প্রবেশ করেন তিনি ৷ এরপর পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নেন ৷ চিনের এক ডিফেন্ডারের গায়ে প্রতিহত হয়ে তাঁর ড্র্যাগ-ফ্লিক গোলে প্রবেশ করে ৷
Nothing to separate the Asian giants as China and India take a point apiece in their #HWC2026 match-up. pic.twitter.com/v8E8yyVbGk— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 16, 2026
2-1 গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে ভারত ৷ বিরতির পর সমতা ফেরাতে মরিয়া চিনের একের পর এক আক্রমণ ভারতীয় রক্ষণে আছড়ে পড়তে থাকে ৷ তবে কখনও বলজিৎ আবার কখনও সবিতা দুরন্ত সেভ করে লিড ধরে রাখেন ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷ 39 মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে চিনকে দ্বিতীয়বারের জন্য সমতায় ফেরান মা নিং ৷ তৃতীয় কোয়ার্টার জুড়ে আধিপত্য বজায় রাখে চিন ৷ তবে এগোতে পারেনি তারা ৷
চতুর্থ তথা শেষ কোয়ার্টারে দুই দেশই জয়সূচক গোলের লক্ষ্যে গেলে ম্য়াচ আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ৷ একাধিক সুযোগ আসলেও তা গোলে কনভার্ট করতে ব্যর্থ হয় ভারত ৷ উল্টোদিকে একাধিক দুর্ধর্ষ সেভ করে চিন ও তৃতীয় গোলের মাঝে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান ভারতের গোলরক্ষক বিচু দেবী খারিবাম ৷ শেষমেশ মূল্যবান এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠে ছাড়ে ভারত ৷ পুল-ডি'তে ভারতের বাকি দুই প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্য়ান্ড ৷ আগামী মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্য়াচে নামবে ভারত ৷