বল হাতে নজির প্রসাদের, নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশে সিরিজ জিতলেন মন্ধনা
রবিবার দ্বিতীয় ম্য়াচেও নয় উইকেটে সহজ জয় ছিনিয়ে নিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ সেইসঙ্গে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিন ম্য়াচের সিরিজ মুঠোয় পুরে নিল তারা ৷
Published : October 19, 2026 at 1:32 PM IST
রাইপুর, 19 অক্টোবর: হরমনপ্রীত কৌরের জুতোয় পা গলিয়ে জাতীয় দলে নেতৃত্বের শুরুটা ভালোই করলেন স্মৃতি মন্ধনা ৷ অধিনায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশে ঘরের মাঠে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে দলকে টি-20 সিরিজ জেতালেন তিনি ৷ প্রথম ম্য়াচ জয়ের পর রাইপুরে রবিবার দ্বিতীয় ম্য়াচেও নয় উইকেটে সহজ জয় ছিনিয়ে নিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ তাও আবার 67 বল বাকি থাকতে ৷ একইসঙ্গে তিন ম্য়াচের সিরিজ মুঠোয় পুরে নিল তারা ৷
দ্বিতীয় টি-20'তে টস জিতে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় জিম্বাবোয়ে ৷ কিন্তু অতিথি দলের সেই সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে ফেরে ৷ ভারতীয় বোলারদের দাপটে 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে 102 রানের বেশি তুলতে পারেনি তারা ৷ সর্বাধিক 32 বলে 34 রান করেন চিপো মুগেরি-তিরিপানো ৷ এছাড়া দু'অঙ্কের রান করেন অধিনায়ক জোসেফিন এনকোমো ৷ 35 বলে 27 রান আসে তাঁর ব্য়াটে ৷
ভারতের হয়ে নজির গড়ে জোড়া উইকেট নেন নিকি প্রসাদ ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলিং আত্মপ্রকাশের প্রথম দুই ডেলিভারিতে উইকেট নিয়ে নজির গড়েন তিনি ৷ প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই কীর্তি গড়েন অফস্পিনার ৷ 15তম ওভারের প্রথম ও দ্বিতীয় বলে মুগেরি তিরিপানো ও নিয়াসা গুয়ানজোরাকে ফিরিয়ে নজিরে নাম তোলেন দ্বিতীয় ম্য়াচ খেলতে নামা এই ভারতীয় অলরাউন্ডার ৷ এছাড়া একটি করে শিকার ক্রান্তি গৌড়, নন্দনী শর্মা, দীপ্তি শর্মা ও শ্রী চরণির ৷
Skipper Smriti Mandhana finishes it off in style 👏 #TeamIndia with a clinical 9️⃣-wicket win to clinch the series 2-0 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/kECmCQJzty #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/O7MAN9o4J3— BCCI Women (@BCCIWomen) October 18, 2026
রান তাড়া করতে নেমে দুই ওপেনার শেফালি বর্মা ও স্মৃতি মন্ধনার ঝোড়ো 96 রানের ওপেনিং জুটি ভারতের জয় নিশ্চিত করে দেয় ৷ 21 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে ব্যক্তিগত 55 রানে আউট হন ম্য়াচের সেরা শেফালি ৷ তাঁর 25 বলের ইনিংসে ছিল ছ'টি চার ও চারটি ছয় ৷ 25 বলে 47 রানে অপরাজিত থেকে দলকে ম্য়াচ এবং সিরিজ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন অধিনায়িকা মন্ধনা ৷ তিনি মারেন ছ'টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ এক রানে অপরাজিত থাকেন অনুষ্কা শর্মা ৷ মাত্র 8.5 ওভারে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য 104 রান তুলে নেয় ভারতীয় দল ৷