দ্বিতীয়দিনেও শুটিংয়ে একাধিক পদক ভারতের, 10 মিটার এয়ার রাইফেলসে রুপো জিতল ছেলেরাও

দ্বিতীয়দিনেও শুটিংয়ে একাধিক পদক ভারতের, 10 মিটার এয়ার রাইফেলসে রুপো জিতল ছেলেরাও
মেয়েদের পর 10 মিটার এয়ার রাইফেলসের দলগত ইভেন্টে চিনের কাছেই সোনা হাতছাড়া করল ভারতের ছেলেরা ৷
Published : September 21, 2026 at 1:23 PM IST
নাগোয়া (জাপান), 21 সেপ্টেম্বর: এশিয়ান গেমসের 20তম সংস্করণের প্রথমদিন জোড়া পদক এসেছিল ভারতের ঘরে ৷ দু'টিই এসেছিল শুটিং থেকে ৷ দলগত ইভেন্টের পাশাপাশি মেয়েদের 10 মিটার এয়ার রাইফেলসের ব্যক্তিগত ইভেন্টে রুপো জিতে শিরোনামে এলাভেনিল ভালারিভান ৷ দ্বিতীয়দিনেও শুটিংয়ে এল তিনটি পদক ৷ মেয়েদের পর 10মিটার এয়ার রাইফেলসের দলগত ইভেন্টে রুপো আনল ছেলেরাও ৷ পাশাপাশি ব্যক্তিগত ইভেন্টেও এল জোড়া পদক ৷ তবে সোনা অধরাই ৷
আইচি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসের দ্বিতীয়দিন এখনও পর্যন্ত ভারতের ঘরে এসেছে চারটি পদক ৷ যার মধ্যে তিনটিই এসেছে শুটিং থেকে ৷ ছেলেদের 10 মিটার এয়ার রাইফেলসের দলগত ইভেন্টে রুপো জিতলেন রুদ্রাংশ পাতিল, পার্থ মানে এবং হিমাংশু ধিলঁ ৷ এরপর ব্যক্তিগত ইভেন্টে যথাক্রমে রুপো এবং ব্রোঞ্জ জিতে নিলেন হিমাংশু ও রুদ্রাংশ ৷
চলতি এশিয়াডের দ্বিতীয়দিন দেশকে দলগত ইভেন্টে প্রথম পদক এনে দেন রুদ্রাংশ, পার্থ এবং হিমাংশু ৷ গতকাল মেয়েদের মতোই এদিন ছেলেরাও সোনা হাতছাড়া করে চিনের কাছে ৷ 1890.1 পয়েন্ট স্কোর করে রুপো জেতে ভারত ৷ অন্যদিকে 1899.0 পয়েন্ট স্কোর করে পোডিয়াম শীর্ষে ফিনিশ করে চিন ৷ অনেকটা পিছনে শেষ করে ব্রোঞ্জ জেতে দক্ষিণ কোরিয়া ৷ তাদের ঝুলিতে 1841.4 পয়েন্ট ৷
দলগত ইভেন্টের ফাইনালে প্রত্যকের সংগৃহীত স্কোর ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে পৌঁছনোর মাপকাঠি ছিল ৷ সেখানে সর্বাধিক 631.8 পয়েন্ট স্কোর করে তৃতীয়স্থানে থেকে ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে পৌঁছন রুদ্রাংশ ৷ 630.0 স্কোর করে সপ্তমস্থানে শেষ করে ফাইনালে পা রাখেন হিমাংশু ৷ যোগ্যতাঅর্জন পর্বে 628.3 স্কোর করা পার্থ অবশ্য ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে পৌঁছতে ব্যর্থ হন ৷
Silver for Team India!— SAI Media (@Media_SAI) September 21, 2026
Asian Games 2026, Shooting – Men’s 10m Air Rifle Team Final, Rudrankksh Balasaheb Patil, Parth Rakesh Mane and Himanshu Dhillon secured the Silver Medal with a combined score of 1890.1.
Gold: China – 1899.0 (New World Record)
Silver: India – 1890.1… pic.twitter.com/XqN4k8K7Wc
দলগত ইভেন্টের পর 10 মিটার এয়ার রাইফেলসের ব্যক্তিগত ইভেন্ট থেকে দেশের দুই শুটারই পদক আনতে সমর্থ হলেও সেই চিনা প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে সোনা হাতছাড়া হয় তাঁদের ৷ ফাইনালে 252.4 স্কোর করে রুপো জেতেন হিমাংশু ৷ 230.9 স্কোর করে ব্রোঞ্জ ঝুলিত পুরে নেন রুদ্রাংশ ৷ 254.2 স্কোর করে সোনা নিয়ে যান চিনের লিহাও শেং ৷
🥈🥉 First Double Podium Finish for India! 🇮🇳— SAI Media (@Media_SAI) September 21, 2026
Asian Games 2026, Shooting – Men’s 10m Air Rifle Individual Final, Himanshu Dhillon secured the Silver Medal with a score of 252.4, while Rudrankksh Balasaheb Patil (TOPS Core & Khelo India Athlete) won Bronze with 230.9.
A proud… pic.twitter.com/VTSeQina34
শুটিংয়ে তিনটি পদকের পাশাপাশি দ্বিতীয়দিন আরও একটি পদক এসেছে ভারতের ঝুলিতে ৷ মেয়েদের ট্র্যাডিশনাল 60 কেজি এমএমএ ইভেন্টে দেশকে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছেন সুচিকা তারিয়াল ৷ সেমিফাইনালে পৌঁছে পদক তিনি নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন গতকালই ৷ সোমবার সেমিফাইনালে হেরে ব্রোঞ্জেই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁকে ৷ উল্লেখ্য, এই প্রথম এশিয়াডে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে এমএমএ ৷