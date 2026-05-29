ইংল্য়ান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সাল শুরু ভারতের, অভিষেকে দুরন্ত নন্দনী

ইংল্য়ান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সাল শুরু ভারতের, অভিষেকে দুরন্ত নন্দনী
আন্তর্জাতিক অভিষেকে তিন উইকেট নিয়ে নজর কাড়লেন নন্দনী শর্মা ৷ ব্য়াট হাতে দলকে জেতালেন জেমিমা ৷
Published : May 29, 2026 at 10:42 AM IST
চেমসফোর্ড, 29 মে: আগামী মাসে টি-20 বিশ্বকাপের ড্রেস রিহার্সালটা ভালোই শুরু করল ভারতীয় মহিলা দল ৷ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি হিসেবে বিলেতের মাটিতেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্য়াচের সিরিজ খেলছে ভারতের প্রমিলা ব্রিগেড ৷ যার প্রথমটিতে বৃহস্পতিবার সহজেই জিতল 'উইমেন ইন ব্লু' ৷ 38 রানে জিতে সিরিজে 1-0 লিড নিল তাঁরা ৷
সিরিজের প্রথম ম্য়াচে এদিন বিশ্রামে ছিলেন অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর ৷ পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দেন স্মৃতি মন্ধনা ৷ তবে ব্য়াট হাতে খুব একটা সফল হতে পারেননি বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ পরিবর্তে নজর কাড়লেন জেমিমা রড্রিগেজ ও যস্তিকা ভাটিয়া ৷ প্রথম ওভারেই লরেন বেল দুই ওপেনারকে (স্মৃতি মন্ধনা ও শেফালি বর্মা) ডাগআউটে ফেরান ৷ এরপরেও ভারতীয় দল স্কোরবোর্ডে চ্য়ালেঞ্জিং রান তোলে তৃতীয় উইকেটে যস্তিকা-জেমিমা জুটিতে ভর করে ৷
ব্যক্তিগত হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে জুটিতে 126 রান যোগ করেন দু'জনে ৷ ন'টি চার ও একটি ছয় হাঁকিয়ে 40 বলে 54 রান করেন যস্তিকা ৷ জেমিমা সমসংখ্যক বল খেলে করেন 69 রান ৷ তাঁর ইনিংসে ছিল 10টি চার ও একটি ছয় ৷ শেষদিকে দীপ্তি শর্মার 13 বলে 22 রান ভারতকে সাত উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 188 তুলতে সাহায্য করে ৷ 34 রানে তিন উইকেট নেন বেল ৷
A brilliant start to the tour! 👏#TeamIndia wrap up a fantastic 3️⃣8️⃣-run victory at Chelmsford to go 1-0 up in the series 🇮🇳— BCCI Women (@BCCIWomen) May 28, 2026
জবাবে স্টাম্পার-ব্য়াটার অ্যামি জোন্সের 67 রান সত্ত্বেও বোলাররা জয় এনে দেন ভারতকে ৷ দারুণ বোলিং তিন পেসার অরুন্ধতী রেড্ডি, ক্রান্তি গৌড় ও নন্দনী শর্মার ৷ 2026 ডব্লিউপিএলে সাড়া জাগানো নন্দনী আন্তর্জাতিক অভিষেকে নেন তিন উইকেট ৷ 34 রান দিয়ে তাঁর শিকারের তালিকায় জোন্স, ফ্রেয়া কেম্প ও ডানি গিবসন ৷ 24 রানে জোড়া উইকেট গৌড়ের ৷ উইকেট না-পেলেও চার ওভারে মাত্র 24 রান খরচ করে নিয়ন্ত্রিত বোলিং অরুন্ধতীর ৷ একটি করে উইকেট নেন দুই স্পিনার শ্রী চরণি ও দীপ্তি শর্মা ৷
Talk about a dream debut ⭐— BCCI Women (@BCCIWomen) May 28, 2026
What a start to Nandni Sharma's international career 💙
জোন্সের 48 বলে 67 রানের ইনিংস সাজানো ছিল ন'টি চারে ৷ কিন্তু তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না ৷ দ্বিতীয় সর্বাধিক রান হিথার নাইটের (21) ৷ 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে 150 রানের বেশি তুলতে পারেনি শার্লি ডিন অ্যান্ড কোং ৷ ম্য়াচের সেরা জেমিমা রড্রিগেজ ৷ শনিবার ব্রিস্টল এবং আগামী 2 জুন টনটনে সিরিজের বাকি দু'টি ম্যাচ খেলবে দু'দল ৷ আগামী 14জুন পাকিস্তান ম্য়াচ দিয়ে টি-20 বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে হরমনপ্রীত'দের ৷