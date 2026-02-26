মরণবাঁচন ম্য়াচে টস হেরে ব্য়াট করছে ভারত, একাদশে সঞ্জু-অক্ষর

মরণবাঁচন ম্য়াচে টস হেরে ব্য়াট করছে ভারত, একাদশে সঞ্জু-অক্ষর
জোড়া পরিবর্তন নিয়ে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে মাঠে নামল ভারত ৷
Published : February 26, 2026 at 6:48 PM IST
চেন্নাই, 26 ফেব্রুয়ারি: টপ-অর্ডার ব্য়াটিং নিয়ে চিন্তিত ভারতীয় থিঙ্কট্য়াঙ্ক জিম্বাবোয়ে ম্য়াচে পরিবর্তনের আভাস দিয়ে রেখেছিল ৷ জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে মরণবাঁচন ম্য়াচের একাদশে ফেরানো হল সঞ্জু স্যামসনকে ৷ রিঙ্কু সিং'য়ের পরিবর্তে একাদশে এলেন তিনি ৷ এছাড়া জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে গত ম্য়াচের একাদশে আরও একটি পরিবর্তন আনল ভারতীয় দল ৷ ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্তে দলে এলেন অক্ষর প্য়াটেল ৷ যিনি দলের সহঅধিনায়কও বটে ৷
তবে সুপার-এইটের দ্বিতীয় ম্য়াচে টসভাগ্য সঙ্গ হল না ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ৷ টস জিতে ভারতীয় দলকে প্রথম ব্য়াটিংয়ে পাঠাল জিম্বাবোয়ে ৷ যদি ও সূর্য হারালেন প্রথমে ব্য়াট করে স্কোরবোর্ডে বড় রান তোলার লক্ষ্যেই রয়েছেন তাঁরা ৷ জিম্বাবোয়ে একটি পরিবর্তন নিয়ে এদিন নামল ভারতের বিরুদ্ধে ৷ গ্রেম ক্রিমারের পরিবর্তে পেসার টিনোটেন্ডা মাপোসা ৷
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been asked to bat first in their second Super 8 Fixture!

একনজরে ভারতীয় একাদশ: অভিষেক, সঞ্জু (উইকেটরক্ষক) ঈশান, তিলক, সূর্য (অধিনায়ক), হার্দিক, শিবম, অক্ষর, বরুণ, বুমরা, আর্শদীপ ৷